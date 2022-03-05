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Тема дняСпецоперация на Украине: хроника
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Главное о спецоперации на Украине. Хроника событий

Собираем информацию в режиме онлайн

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Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции в Донбассе. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. В этой онлайн-хронике мы собираем информацию о том, что происходит на границе двух стран.

Мария Захарова

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ЕС изучает возможности отключения от SWIFT новых банков РФ, заявил Боррель.

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Мария Захарова

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Роскомнадзор заблокировал Facebook в России

Роскомнадзор заблокировал Facebook в России.

— С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».

Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах, — уточняет причины блокировки ведомство.

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Мария Захарова

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Сервис Storytel, предоставляющий доступ к аудиокнигам, сообщил, что приостанавливает работу в России, передает РИА Новости.

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Мария Захарова

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Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели и травмирования гражданского населения Донбасса в результате обстрелов украинских силовиков с 2 по 4 марта.

— Под ударами оказались города Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и Макеевка ДНР, города Первомайск, Кировск ЛНР и близлежащие населенные пункты, — говорится в релизе СК. — В результате обстрелов получили ранения различной степени тяжести 18 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, 2 граждан погибли от снарядов украинских силовиков. Снова страдают дети — ранены 5 несовершеннолетних в возрасте от 2 до 15 лет. Повреждены объекты инфраструктуры Зуевской ТЭС, детский сад и городская больница, роддом, жилые дома.

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Мария Захарова

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Дипломаты G7 также призвали Россию прекратить спецоперацию на Украине.

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Мария Захарова

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Страны G7 пообещали продолжать вводить санкции в отношении России в ответ на агрессию на Украине, передает ТАСС.

Главы МИД G7 заявили, что не признают изменения в территориальном статусе Украины, полученные в ходе спецоперации ВС РФ.

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Мария Захарова

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Издание The Bell решило полностью прекратить освещение спецоперации на Украине после того, как был принят закон о фейках.

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Мария Захарова

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«Би-Би-Си» временно прекращает работу в России. Британцы продолжат работать за пределами РФ.

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Мария Захарова

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У Владимира Путина состоялся разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Президент заявил, что РФ открыта к диалогу с украинской стороной, но при условии выполнения всех российских требований: это нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.

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Мария Захарова

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Глава Минобороны Шойгу в разговоре с генсеком ООН подчеркнул, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры.

ВС РФ не угрожают мирным жителям, не обстреливают гражданские объекты, соблюдают требования гуманитарного права, отмечено в разговоре.

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Мария Захарова

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События 4 марта, коротко

Мы продолжаем онлайн-хронику военной операции на Украине. Вот что случилось в пятницу, 4 марта.

  • Google приостановила в России продажу контекстной рекламы на своих платформах, включая YouTube;
  • Роскомнадзор заблокировал сразу несколько СМИ. Доступ ограничили к «Медузе» (признана СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), «Русской службе BBC». О приостановке деятельности заявило агентство Znak.com. «Новая газета» решила удалить все материалы, связанные со спецоперацией на Украине. Издание The Village объявило о закрытии российского офиса;
  • еще несколько компаний объявили о приостановке деятельности в России, среди них Swarovski, Airbnb, Hermes, FedEx, Carlsberg, Microsoft.

Все подробности читайте по этой ссылке.

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