Главное о спецоперации на Украине. Хроника событий

ЕС изучает возможности отключения от SWIFT новых банков РФ, заявил Боррель.
Поделиться
Роскомнадзор заблокировал Facebook в России
Роскомнадзор заблокировал Facebook в России.
— С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook. В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов «Лента.ру» и «Газета.ру».
Упомянутые ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», принятым, в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах, — уточняет причины блокировки ведомство.
Поделиться
Сервис Storytel, предоставляющий доступ к аудиокнигам, сообщил, что приостанавливает работу в России, передает РИА Новости.
Поделиться
Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам гибели и травмирования гражданского населения Донбасса в результате обстрелов украинских силовиков с 2 по 4 марта.
— Под ударами оказались города Донецк, Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и Макеевка ДНР, города Первомайск, Кировск ЛНР и близлежащие населенные пункты, — говорится в релизе СК. — В результате обстрелов получили ранения различной степени тяжести 18 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, 2 граждан погибли от снарядов украинских силовиков. Снова страдают дети — ранены 5 несовершеннолетних в возрасте от 2 до 15 лет. Повреждены объекты инфраструктуры Зуевской ТЭС, детский сад и городская больница, роддом, жилые дома.
Поделиться
Дипломаты G7 также призвали Россию прекратить спецоперацию на Украине.
Поделиться
Страны G7 пообещали продолжать вводить санкции в отношении России в ответ на агрессию на Украине, передает ТАСС.
Главы МИД G7 заявили, что не признают изменения в территориальном статусе Украины, полученные в ходе спецоперации ВС РФ.
Поделиться
Издание The Bell решило полностью прекратить освещение спецоперации на Украине после того, как был принят закон о фейках.
Поделиться
«Би-Би-Си» временно прекращает работу в России. Британцы продолжат работать за пределами РФ.
Поделиться
У Владимира Путина состоялся разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Президент заявил, что РФ открыта к диалогу с украинской стороной, но при условии выполнения всех российских требований: это нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР — независимыми.
Поделиться
Глава Минобороны Шойгу в разговоре с генсеком ООН подчеркнул, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры.
ВС РФ не угрожают мирным жителям, не обстреливают гражданские объекты, соблюдают требования гуманитарного права, отмечено в разговоре.
Поделиться
События 4 марта, коротко
Мы продолжаем онлайн-хронику военной операции на Украине. Вот что случилось в пятницу, 4 марта.
- День начался с итогов второго раунда переговоров России и Украины. Стороны договорились о возможном прекращении огня и организации гуманитарного коридора;
- Госдума, а следом и Совет Федерации одобрили законопроект о наказании за фейки про действия военнослужащих. Максимальная санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы;
- Google приостановила в России продажу контекстной рекламы на своих платформах, включая YouTube;
- Роскомнадзор заблокировал сразу несколько СМИ. Доступ ограничили к «Медузе» (признана СМИ-иноагентом), «Радио Свобода» (признано СМИ-иноагентом), «Русской службе BBC». О приостановке деятельности заявило агентство Znak.com. «Новая газета» решила удалить все материалы, связанные со спецоперацией на Украине. Издание The Village объявило о закрытии российского офиса;
- еще несколько компаний объявили о приостановке деятельности в России, среди них Swarovski, Airbnb, Hermes, FedEx, Carlsberg, Microsoft.
Все подробности читайте по этой ссылке.
Поделиться