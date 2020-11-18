Путин обсуждает с правительством COVID-обстановку в России: онлайн-трансляция

Путин предоставил слово руководителю исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову. ОНФ ведет мониторинг по разным регионам, где и как оказывают помощь коронавирусным больным.
— Ситуация отличается не только по регионам, но и по медучреждениям. Первая проблема — дефицит лекарств в аптеках. Самый востребованный препарат — фавипиравир — отсутствует в 85% аптек.
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Путину не нравится норматив по тестированию на COVID. Он говорит, что
— 48 часов — это предельный срок. Доставка материала в лабораторию не всегда возможна сразу, особенно в отдаленных населенных пунктах. Мы разрешили использовать тест-системы, которые разные, и они обладают в том числе и экспресс-возможностями. Но, если у них не стопроцентный результат, мы будем перепроверять их на ПЦР, чтобы точно убедиться и изолировать конкретного гражданина, — отвечает вице-премьер.
— Ни одна тест-система точного результата не дает, как я понимаю. Нужно стремиться к тому, чтобы сократить этот срок, — парирует Путин.
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Путин просит Голикову назвать остальные 7 регионов, где сложилась сложная ситуация с коронавирусом. Это Ивановская, Пензенская, Самарская, Омская и Иркутская области, Мордовия и Коми.
— Там серьезный напряг по ситуации. Весь комплекс мер принят, — говорит Голикова.
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58 тысяч доз вакцины «Спутник V» уже выпущено.
— Мы ждем существенного увеличения объемов поступления вакцины в гражданской оборот. В ноябре планируется 553 тысячи доз вакцин, в декабре — 2,2 млн, — говорит Татьяна Голикова.
Ожидается, что поступление вакцины будет до 10 декбаря, тогда же начнется вакцинация.
На этом доклад Татьяны Голиковой окончен.
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За последние две недели количество регионов, где увеличение эпидпорогов сохраняется, снизилось с 47 до 43 — Голикова.
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Более 55 тысяч студентов медицинских вузов борются с ковидом. Работают больше 11 тысяч волонтеров — Голикова.
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В стране более 268 тысяч ковидных коек, почти 31 тысяча коек — с ИВЛ. Занято почти 81% коечного фонда. В 46 регионах России показатели выше, чем по всей стране. В трех регионах — Чувашии, Орловской области и Севастополе — занято более 90% коечного фонда.
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Россияне недовольны тем, что им приходится долго ждать получения результатов тестов на СOVID, — Голикова.
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В 42 регионах идут или продлены каникулы,
— Эти меры не носят повальный характер, они вводятся, исходя из конкретной ситуации в регионе, — говорит Голикова.
54% студентов переведены на удаленку.
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— Там, где контроль за соблюдением санитарных мер не соблюдается, там мы и видим рост, — сказала Голикова.
79 регионов запретили работу ресторанов после
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Татьяна Голикова, глава оперштаба по борьбе с коронавирусоми в России:
— Суточный показатель по стране увеличился в
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— Ситуация у нас складывается непросто. Сейчас поговорим об этом поподробнее, — говорит Путин.
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Совещание началось.
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Кстати, с понедельника в России действуют новые правила Роспотребнадзора о выписке переболевших COVID и контактных лиц. Первых теперь смогут выписывать после одного отрицательного теста на коронавирус, вторых — и вовсе без него.
— Выписка контактных лиц, у которых не появлялись клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения, к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы осуществляются по истечении
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В Кремле не уточняют время начала совещания президента. Мы надеемся, что оно будет уже скоро.
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В Сети обсуждают заявление губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, который заразился коронавирусом и уехал лечиться в частную клинику в Москву. Решение чиновник объяснил тем, что не хочет занимать койку в госпитале региона, так как мест и так мало, а некоторые пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем он.
— Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь, — написал в своем фейсбуке Сипягин.
В Кремле, к слову, не нашли логики в этом заявлении.
— Это отдельные вопросы, вряд ли можно их увязывать. Многие губернаторы находятся сейчас на лечении, на изоляции по причине коронавируса, но они не перестают вместе с тем дистанционно работать, исполнять свои функции, — сказал Дмитрий Песков.
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В начале недели Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет плана единых ограничений по стране. Регионы, в зависимости от эпидемиологической обстановки, сами решают, как поступить. Пока что правом на локдаун воспользовалась только Бурятия — с понедельника республика живет так, как вся страна провела весну.
В Бурятии закрыты ТРЦ, непродовольственные магазины, общепит, кинотеатры и салоны красоты. Часть школьников перейдут на дистанционку, а первоклассники отправятся на каникулы. Глава республики Алексей Цыденов, обращаясь к местным жителям, подчеркнул, что сейчас важно разобщить как можно больше людей, чтобы снизить нагрузку на систему здравоохранения и пункты тестирования на COVID.
«Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения»
Алексей Цыденов, глава Бурятии
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Официально в России не объявляли вторую волну коронавируса, а осенний рост в оперштабе назвали прогнозируемым и сезонным. Между тем в прошлые выходные суточный прирост заболевших пробил планку в 22 тысячи и только сегодня снизился.
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В мире за последнюю неделю число новых случаев заражения выросло почти на
На днях в ВОЗ заявили, что для того, чтобы пандемия COVID-19 закончилась, нужно вакцинировать около 70% населения земного шара.
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Официальная статистика по коронавирусу в России сегодня и радует, и тревожит: число выздоровевших превосходит число заразившихся. За сутки зарегистрировано
Всего с начала пандемии выявлено
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Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее анонсировал, что встреча с правительством пройдет в онлайн-формате.
— Сегодня в середине дня президент проведет регулярную встречу с членами правительства в режиме видеоконференции. Это важная встреча с одной чрезвычайно важной темой о том, как идет борьба с коронавирусом в субъектах Федерации в целом, — сказал Песков.
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Привет, друзья! Давненько такого не было, и вот опять: Владимир Путин сегодня собирает совещание с членами правительства, чтобы обсудить обстановку по коронавирусу в регионах. А мы собираем в этой трансляции последние новости по теме и главные заявления главы государства. Присоединяйтесь!
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