Путин обсуждает с правительством COVID-обстановку в России: онлайн-трансляция

Путину не нравится норматив по тестированию на COVID. Он говорит, что 48 часов от момента сдачи до получения результатов — это очень долго.

— 48 часов — это предельный срок. Доставка материала в лабораторию не всегда возможна сразу, особенно в отдаленных населенных пунктах. Мы разрешили использовать тест-системы, которые разные, и они обладают в том числе и экспресс-возможностями. Но, если у них не стопроцентный результат, мы будем перепроверять их на ПЦР, чтобы точно убедиться и изолировать конкретного гражданина, — отвечает вице-премьер.

— Ни одна тест-система точного результата не дает, как я понимаю. Нужно стремиться к тому, чтобы сократить этот срок, — парирует Путин.