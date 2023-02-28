«ФСБ занимается ситуацией»: в Подмосковье около газовой компрессорной станции упал боевой беспилотник. Онлайн-хроника

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Ранее стало известно, что сегодня ночью жители Туапсе Краснодарского края услышали звуки, похожие на взрывы. Как сообщают наши коллеги из 93.RU, там беспилотники могли атаковать нефтебазу.
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Фото с места ЧП
В интернете на разных ресурсах публикуют фотографии с места падения беспилотника.
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По данным Energybase.ru, беспилотник упал в районе газопровода «Касимовское ПХГ — КС Воскресенск», по которому голубое топливо идет в Москву.
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По данным Shot, упавший беспилотник — это ударный БПЛА UJ-22 Airborne, которые разрабатывает компания «Укрджет».
— Дрон резко потерял высоту — у него могло кончиться топливо. Он зацепился за деревья и упал, это видно на появившейся в соцсетях первой фотографии. Скорость БПЛА UJ-22 Airborne может составлять 130–140 километров в час, максимальная дальность полета — 800 километров. Он может поднимать до 20 килограммов веса (например, 30 гранат F1), — говорится в сообщении издания.
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Заявление губернатора
Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал случившееся:
— Это произошло вблизи деревни Губастово, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал. Жертв и разрушений на земле нет.
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Место падения
БПЛА рухнул в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск». Откуда прилетел и кому принадлежит — еще неизвестно.
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