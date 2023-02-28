«ФСБ занимается ситуацией»: в Подмосковье около газовой компрессорной станции упал боевой беспилотник. Онлайн-хроника

По данным Shot, упавший беспилотник — это ударный БПЛА UJ-22 Airborne, которые разрабатывает компания «Укрджет».



— Дрон резко потерял высоту — у него могло кончиться топливо. Он зацепился за деревья и упал, это видно на появившейся в соцсетях первой фотографии. Скорость БПЛА UJ-22 Airborne может составлять 130–140 километров в час, максимальная дальность полета — 800 километров. Он может поднимать до 20 килограммов веса (например, 30 гранат F1), — говорится в сообщении издания.

