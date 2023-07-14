«Директор моя расплакалась»: как «Народная премия НГС» изменила жизни участников — от ремонта дорог до сбора на квартиру

Если, читатель, ты из тех, кто ежегодно во время проведения в Новосибирске «Народной премии НГС» начинает задаваться вопросом: «И какой смысл от этого мероприятия?», то сейчас объясним.



Во-первых, это мероприятие является стимулом для многих компаний Новосибирска работать лучше. Во-вторых, кто-то из горожан может узнать, возможно, о новом для него месте, заведении, предприятии. Наконец, в-третьих, как в том меме: это просто красиво. Ну и весело ко всему прочему: Иван Ургант, Екатерина Скулкина, Андрей Малахов, Екатерина Варнава и другие звездные ведущие премии в разные годы веселили зрителей на протяжении двух, а то и более часов.

