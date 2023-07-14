«Директор моя расплакалась»: как «Народная премия НГС» изменила жизни участников — от ремонта дорог до сбора на квартиру

«Народная премия НГС» давно стала своеобразным знаком качества: каждый год новосибирцы сами предлагают, а потом выбирают лучших из лучших в разных сферах местного бизнеса. Многие компании — не только победившие, но и просто попавшие в шорт-лист премии — потом с гордостью отмечают этот факт онлайн и в офлайне. Например, помечают свои входные двери специальными наклейками. Потому что народное признание — это почетно и приятно. Но премия НГС — не только про лучший местный бизнес, но и про лучших, талантливых и необычных людей Новосибирска. Эти народные герои появляются на сцене главной церемонии, где происходят иногда неожиданные события. Корреспондент НГС Илья Калинин собрал несколько реальных дел, которые случились только благодаря ежегодной «Народной премии НГС».
Если, читатель, ты из тех, кто ежегодно во время проведения в Новосибирске «Народной премии НГС» начинает задаваться вопросом: «И какой смысл от этого мероприятия?», то сейчас объясним.
Во-первых, это мероприятие является стимулом для многих компаний Новосибирска работать лучше. Во-вторых, кто-то из горожан может узнать, возможно, о новом для него месте, заведении, предприятии. Наконец, в-третьих, как в том меме: это просто красиво. Ну и весело ко всему прочему: Иван Ургант, Екатерина Скулкина, Андрей Малахов, Екатерина Варнава и другие звездные ведущие премии в разные годы веселили зрителей на протяжении двух, а то и более часов.
Но есть в этом мероприятии и еще один удивительный момент — кому-то он даже может показаться волшебным. Никто не может предугадать, какие реальные добрые дела могут случиться во время или после церемонии.
Какие-то реальные дела случились именно благодаря «Народной премии НГС» почти каждый раз на протяжении всех пяти мероприятий. Но впервые такое произошло, пожалуй, на второй «Народной премии», которая прошла в мае 2019 года. Героиня публикаций НГС баба Зоя неожиданно со сцены Оперного театра обратилась к губернатору Андрею Травникову с просьбой:
— Я от всех садоводов, у меня огород в Ключах. Дорогу строили в 1957 году, там сейчас такие ямы! Уважаемый Андрей Александрович, я от всех людей, которые туда [ездят]: пожалуйста, примите меры, привезите туда пару самосвалов щебенки, — пожаловалась баба Зоя.
И это сработало. Причем практически мгновенно: 31 мая проблема была озвучена, а 2 июня дорогу уже отремонтировали. А вскоре баба Зоя получила приятный бонус: один из участников премии пригласил ее в спа-центр «Мира Термы». Через пару лет баба Зоя по уже проверенной схеме снова добилась ремонта той же дороги.
Приятные и полезные моменты были и в 2021 году. Народная героиня Диана Акушко, которая спасла одноклассницу, провалившуюся под лед, получила от создателей семейной кондитерской Biscuit house Галины и Артема Печениных на день рождения торт.
Семья фермеров Хэйр из Австралии, которая переехала в Новосибирск, через какое-то время столкнулась с ограничением квот для иностранцев. Ведущий мероприятия Иван Ургант со сцены попросил Юрия Петухова помочь этой семье.
— Петухов успел кивнуть — у меня тут написано в сценарии, — пошутил ведущий.
В итоге австралийцы решили свои проблемы с визами и даже получили вид на жительство в России. Весной 2023 года они перебрались на Алтай, как и мечтали.
В 2022 году герою публикации НГС — пережившему жестокое нападение новосибирскому реперу Артему Гейко — предложили записать профессиональный трек, а в итоге организовали реабилитацию. Парень после нападения два месяца пробыл в коме, после чего даже заново учился ходить.
На пятой «Народной премии НГС», которая состоялась 5 июня 2023 года, щедрых порывов было несколько. Ведущий Андрей Малахов пригласил в гости — в свой родной город Апатиты — первую чемпионку СССР по биатлону, судью всероссийской категории Октябрину Соколову. А новосибирский гастробар Poke Top устроил ужин для всех народных героев премии НГС.
Но самые неожиданные поступки совершили звездные гости, участвовавшие в церемонии. Артист Дава (Давид Манукян) настолько впечатлился историей братьев-близнецов Павленко, которые передвигаются на колясках и играют в регби, что пообещал одному из них подарить удобную облегченную коляску вместо имеющейся. У второго брата подобная уже есть, а стоят такие коляски примерно 300 тысяч рублей.
— Сегодня была премия, в моей жизни такое было в первый раз. Я вижу не глянец, не трансляцию картинки, а истории людей, искрение истории. И меня это очень трогает, мою команду. Директор моя вообще расплакалась. Это многого стоит, и хочу сказать человеческое спасибо. Это редкость. И я хочу, чтобы об этих историях узнало больше людей, — поделился Дава.
А другого гостя растрогала жизненная история участника проекта «Ты — супер!» Сережи Терещенко и его бабушки Натальи Васильевны — фильм о них многих в зале заставил прослезиться. Сразу же после мероприятия гость премии перечислил мальчику крупную сумму денег, но попросил не раскрывать его имя.
Ранее мы рассказывали подробнее о том, как в Новосибирске прошла пятая «Народная премия НГС».