Семья австралийцев, про которых писал НГС, получила вид на жительство в России

Семья Хэйр из Австралии получила в Новосибирске вид на жительство (ВНЖ) в России. Об этом младшая из сестер Хэйр, Сабрина, сообщила на своем ютьюб-канале.
— Ура, мы получили вид на жительство, мы можем остаться здесь навсегда, безгранично, ура! — сказала радостная Сабрина Хэйр.
Она добавила, что сотрудница миграционного центра оказалась подписчицей Сабрины и узнала семью. Чтобы отпраздновать событие, семья отправилась в кафе ТРЦ «Галерея».
Весь путь к получению документов занял у Хэйр 4 года. Теперь семья может переехать на Алтай и осуществить свою мечту — создать свою ферму в горах.
Семья из небольшого городка на побережье Западной Австралии переехала в Новосибирск два года назад. Они приехали вчетвером: самой старшей сестре, Аните, и ее мужу — по 28 лет, среднему брату Джоуэшу — 26 лет, а младшей Сабрине — 25 лет.
Мечта жить в России появилась у них после путешествия по Горному Алтаю. Тогда австралийцы вдохновились, что однажды создадут свою ферму в горах и будут производить качественные продукты. Через два года у них закончилась виза, а разрешение на временное проживание (РВП) сделать им смогли не сразу (квота для иностранцев ограничена).
Ранее журналист НГС Алина Каур встречалась с необычной семьей, которая решила переехать из Австралии в Новосибирск.
Сабрина и Джоуэш также приходили на Народную премию НГС в 2021 году. Они награждали победителей в номинации «Жилой комплекс года».