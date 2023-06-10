Победитель «Народной премии» в номинации «Бар и ресторан года» накрыл стол для героев публикаций НГС

Новосибирский гастробар Poke Top устроил ужин для народных героев премии НГС. Так основатели заведения решили поделиться радостью от победы в номинации «Бар и ресторан года».
— Нам было очень интересно познакомиться с народными героями. Пригласить их в гости, нам было важно их мнение, мы хотели с ними пообщаться в неформальной обстановке, — объяснили в гастробаре свою инициативу. — Просто хотелось поделиться с ними своей радостью победы.
Руководители гастробара рассказали, что каждый народный герой и их истории поразили своей уникальностью.
«Народная премия НГС» прошла 5 июня, награды получили компании, набравшие больше всего голосов на сайте. Награду им вручили звезды и герои публикаций НГС.
В этом году вместе со звездными героями на сцену вышли: Мария Карманова, которая восстанавливает самолет; Тимур Газиев, парикмахер для особенных детей; мастерица кокошников Ольга Пашкина; именитый тренер по биатлону Октябрина Соколова; лучший водитель Наталья Сафиулина; больничный клоун Надежда Бочкарева; автор программы для общения глухих и слышащих Александр Шец; участники команды регби на колясках Павел и Андрей Павленко; а также участник программы «Ты супер» Сергей Терещенко со своей бабушкой Натальей Буковской и легенда Новосибирска — Павел Алексеев со своими лабрадорами в темных очках.
— Я очень рад туда попасть на ужин, — поделился впечатлениями Александр Шец. — Почаще бы так собираться, чтобы обмениваться опытом и контактами, возможно, помогать друг другу, чтобы развиваться в Новосибирске.
В этом видео можно за 42 секунды посмотреть, как проходила «Народная премия НГС» в 2023 году.