Победитель «Народной премии» в номинации «Бар и ресторан года» накрыл стол для героев публикаций НГС

— Нам было очень интересно познакомиться с народными героями. Пригласить их в гости, нам было важно их мнение, мы хотели с ними пообщаться в неформальной обстановке, — объяснили в гастробаре свою инициативу. — Просто хотелось поделиться с ними своей радостью победы.