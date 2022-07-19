«Мы все попали в большой шторм»: как больничные клоуны в Новосибирске остались без денег и что делают для детей вопреки всему

Дом клоунов расположен в старом здании на Коммунистической, 13. Это светлая комната в деревянном доме, построенном больше 100 лет назад, — памятнике деревянного зодчества, который, несмотря на внешнюю неухоженность, выглядит самодостаточным и, кажется, стесняется соседства с дорогостоящими жилыми кварталами. Тень деревьев и солнечные лучи рисуют узоры на полу комнаты больничных клоунов — места вдохновения людей, которые стараются сделать мир других лучше.



Пандемия и дети в гаджетах

Почему-то, когда даю интервью, все спрашивают: ну как вы? Нет гранта — и что теперь? Вообще у нас были разные периоды. С этими грантами мы попали в пандемию. А ведь наша основная деятельность — выезд к детям в больницу, но тогда все больницы оказались закрыты. И мы делали всевозможные штуки, чтобы попасть к детям: на вышках поднимались, в окна стучались, онлайн-сказки записывали. Пришлось много чего перевести в онлайн, хотя мы не очень любим такой формат. Часто клоуны заходят в палату, а дети так сидят в гаджетах. Это грустная история, она и сейчас тянется.