Кокошники для Марса: сибирячка создает необычные наряды, которые раскупают за десятки тысяч, — видеоистория

Головные уборы и образы от сибирской мастерицы желающие покупают как для различных шоу и конкурсов, так и просто для фотосессий. Одна даже прошла на алтайском Марсе. Но для Ольги Пашкиной это не способ заработать деньги, она часто отдает свои работы относительно недорого, чтобы скорее начать воплощать новую идею. Как, например, роскошный образ, созданный по сказкам Бажова, — его и другие образы можно увидеть в нашем видеосюжете. Там же мы рассказываем, сколько стоят костюмы.