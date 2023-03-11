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Герои русского стиляИстории

Кокошники для Марса: сибирячка создает необычные наряды, которые раскупают за десятки тысяч, — видеоистория

Сейчас мастерица работает над новым нарядом по идее, полученной из космоса

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В этом видео мы рассказываем историю сибирского декоратора — ее кокошники пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом

Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин, Анна Богданова

Новосибирская мастерица Ольга Пашкина создает удивительные головные уборы и костюмы. Несколько лет назад она сделала свой первый кокошник, в котором на сцену вышла участница городского конкурса красоты. С тех пор изготовление потрясающей красоты кокошников стало для декоратора Пашкиной и хобби, и одновременно некой отдушиной в обычной жизни.

Головные уборы и образы от сибирской мастерицы желающие покупают как для различных шоу и конкурсов, так и просто для фотосессий. Одна даже прошла на алтайском Марсе. Но для Ольги Пашкиной это не способ заработать деньги, она часто отдает свои работы относительно недорого, чтобы скорее начать воплощать новую идею. Как, например, роскошный образ, созданный по сказкам Бажова, — его и другие образы можно увидеть в нашем видеосюжете. Там же мы рассказываем, сколько стоят костюмы.

Сейчас Ольга Пашкина работает над новым образом, идею которого, как утверждает сама, получила из космоса.

В начале 2018 года НГС опубликовал репортаж из мастерской дизайнера, тогда еще известной немногим. Ольга призналась, что широкая популярность к ней пришла после этой статьи.

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