Королева кокошников. Как сибирячка одевает самых красивых девушек страны в необычные головные уборы — смотрим на лучшие

— Мне кажется, около 50 кокошников я сделала за всё время. Честно говоря, точную цифру уже и не назову. Дело в том, что я их делаю — и периодически их у меня выкупают. Либо я делаю на заказ, но заказы я очень редко последнее время беру, либо потом выкупают готовые работы. Часто выкупают в другие регионы, другие города — используют для фотосессий, для конкурсов красоты, сдают напрокат. Как-то брали кокошник у меня для съемок фильма про Сибирь. Но я этот фильм не видела. <…> Если бы я работала каждый день, конечно, их бы производилось больше, но я работаю, когда у меня есть свободное время, по вдохновению… Последнее время получается около пяти головных уборов за год. Честно говоря, некоторые девушки на меня обижаются, потому что я отказываю им в заказах. У меня просто не хватает времени: я жена и мама двоих детей. Тем более второй ребенок у меня особенный, ему надо уделять много времени, — рассказывает Ольга.

