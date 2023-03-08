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Королева кокошников. Как сибирячка одевает самых красивых девушек страны в необычные головные уборы — смотрим на лучшие

НГС пришел в гости к удивительному дизайнеру — посмотрите ее работы, которые побывали и на Марсе

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Новосибирский дизайнер Ольга Пашкина — один из самых известных российских мастеров, создающих кокошники

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Люди, которые творят красоту, восхищают всегда. Особенно если красота рождается не по чьему-либо заказу, а исключительно по велению души творца. Дизайнер и декоратор Ольга Пашкина создает такую красоту, потому что не может без нее. Ольга делает кокошники — это и хобби, и отдушина, и даже какое-то сакральное послание уникального автора. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в гостях у мастерицы и узнал, над каким необычным проектом она работает сейчас.

Ольга Пашкина сделала уже порядка пятидесяти кокошников

Ольга Пашкина сделала уже порядка пятидесяти кокошников

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В последнее время дизайнера Ольгу Пашкину иначе как мастером кокошников и не называют. Когда-то Ольга приехала из Междуреченска в Новосибирск поступать в художественное училище, да так и осталась здесь. После училища было получено высшее художественное образование, потом — год работы учителем рисования и черчения в школе, понимание, что это не ее, а дальше — десять лет графического дизайна.

— Я много где работала. Занималась всем, начиная от визиток, заканчивая журналами и [различной] упаковкой. <…> Первый кокошник появился совершенно случайно: участница конкурса «Миссис Новосибирск» попросила меня изготовить кокошник, потому что у них был выход в национальных костюмах. И тогда участницы конкурсов красоты стали ко мне обращаться, — вспоминает Ольга.

Почти все кокшники находятся в частных коллекциях и у фотографов, которые используют их для фотосессий

Почти все кокшники находятся в частных коллекциях и у фотографов, которые используют их для фотосессий

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Кокошники Пашкиной попадают и на международные конкурсы красоты. Например, в 2016-м они участвовали в конкурсе «Мисс Европа», а в 2017-м — в «Миссис Мира». Правда, анонимные интернет-критиканы часто ругают автора, замечая, что это не кокошники, мол, кокошники — это другое… Но Ольга продолжает творить.

Фотосессия на малой родине — в Междуреченске

Фотосессия на малой родине — в Междуреченске

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— Мне кажется, около 50 кокошников я сделала за всё время. Честно говоря, точную цифру уже и не назову. Дело в том, что я их делаю — и периодически их у меня выкупают. Либо я делаю на заказ, но заказы я очень редко последнее время беру, либо потом выкупают готовые работы. Часто выкупают в другие регионы, другие города — используют для фотосессий, для конкурсов красоты, сдают напрокат. Как-то брали кокошник у меня для съемок фильма про Сибирь. Но я этот фильм не видела. <…> Если бы я работала каждый день, конечно, их бы производилось больше, но я работаю, когда у меня есть свободное время, по вдохновению… Последнее время получается около пяти головных уборов за год. Честно говоря, некоторые девушки на меня обижаются, потому что я отказываю им в заказах. У меня просто не хватает времени: я жена и мама двоих детей. Тем более второй ребенок у меня особенный, ему надо уделять много времени, — рассказывает Ольга.

Слева на фото кокошник, который невозможно было носить на голове из-за его веса — на фотосессиях головной убор подвешивали с помощью лески. Справа — фотосессия «Вязаные сказки»

Слева на фото кокошник, который невозможно было носить на голове из-за его веса — на фотосессиях головной убор подвешивали с помощью лески. Справа — фотосессия «Вязаные сказки»

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Помимо кокошников Ольга занималась изготовлением различной бутафории, которую часто используют во время съемок фотографы, а также придумывала цельные образы, где кроме головного убора есть еще и оригинальный костюм. Один такой образ, созданный по мотивам сказов Бажова, купили в конце 2022 года клиенты из Нерюнгри за 40 тысяч рублей. Цена невысокая, потому что костюм, по словам Ольги, уже три года «отработал» в Новосибирске. При этом в нем только материалов было на 20 тысяч.

Костюм по сказам Павла Бажова занял первое место в номинации «Сценический костюм» на Сибирском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Русские сказки»

Костюм по сказам Павла Бажова занял первое место в номинации «Сценический костюм» на Сибирском конкурсе декоративно-прикладного искусства «Русские сказки»

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— Для меня это не заработок, а новый проект: я продала один костюм и для меня это знак, что нужно начинать следующий. <…> Есть сожаление, но я понимаю, что это необходимо сделать. Это как детей отпускают из своего дома: мне нужно отпустить костюм, чтобы создать следующий. <…> Многие не понимают, из чего складывается ценообразование. Материалы сейчас очень сильно подорожали. Если раньше у меня уходило около 5 тысяч на материал [для кокошника], то теперь это уже 7 тысяч минимум. Плюс моя работа — от пяти до десяти дней. Получается, цена на кокошник начинается от 20 тысяч рублей, — объясняет Ольга.

В образе Снегурочки в конце 2022 года десятилетняя Лада Таран стала первой вице-мисс России на конкурсе Little Miss World Russia. Костюм выкуплен ее отцом — бизнесменом Эдуардом Тараном

В образе Снегурочки в конце 2022 года десятилетняя Лада Таран стала первой вице-мисс России на конкурсе Little Miss World Russia. Костюм выкуплен ее отцом — бизнесменом Эдуардом Тараном

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Но кокошник может стоить и 40 тысяч, и 50, и больше. Всё зависит еще и от стоимости материалов, которые будут использованы при его создании.

Фотосессия на алтайском Марсе

Фотосессия на алтайском Марсе

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— Творческие люди черпают вдохновение отовсюду. Бывает, что задумка у меня может произойти от одной маленькой бусинки. И из нее уже выйдет большой кокошник… Как-то я стояла в метро на станции «Красный проспект», подходил поезд, у меня начали мелькать перед глазами вагоны, и в этот момент в голове появился образ золотого кокошника. Я его потом сделала. Иногда мне кажется, что всё это идет из космоса, из Вселенной, через меня. Я как бы проводник, который людям доносит какие-то идеи. И вот последний костюм, тайну которого я пока не могу открыть... У меня было видение... Я действительно увидела его во сне. Все домашние мои заснули, и я начала тоже засыпать, но в какой-то момент у меня возникла картинка этого образа. Я потом поняла, что мне оттуда послали идею сделать этот образ, потому что он нужен в наше время… Это такой символ веры всего человечества, — рассказала мастерица.

На этот кокошник пошла кружевная красная салфетка, которую Ольге связала и подарила ее бабушка. Сейчас этот головной убор в Пятигорске

На этот кокошник пошла кружевная красная салфетка, которую Ольге связала и подарила ее бабушка. Сейчас этот головной убор в Пятигорске

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Единственное, что Ольга рассказала о новом костюме, над которым сейчас работает, — что это цельный образ со своей легендой. И он будет представлен на сцене в апреле одной из участниц конкурса «Миссис Новосибирск — 2023».

На этой фотографии в роли модели сама Ольга Пашкина. А этот кокошник — один из немногих — остался у нее дома

На этой фотографии в роли модели сама Ольга Пашкина. А этот кокошник — один из немногих — остался у нее дома

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Вот до чего у мастерицы Пашкиной не доходят пока руки, так это до большой персональной выставки, которую ей многие советуют сделать. Говорит, сложно это: помимо того, что выставочное пространство надо готовить, еще и работы разбросаны по всей стране и даже по всему миру. Поэтому красотой изделий Ольги Пашкиной пока приходится любоваться только на фотографиях.

Костюм по сказам Бажова в конце 2022 года был продан за <nobr class="_">40 тысяч</nobr> рублей в город Нерюнгри

Костюм по сказам Бажова в конце 2022 года был продан за 40 тысяч рублей в город Нерюнгри

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В начале 2018 года НГС опубликовал репортаж из мастерской дизайнера Пашкиной, тогда еще известной немногим. Ольга призналась, что широкая популярность к ней пришла после этой статьи.

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