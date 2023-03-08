Королева кокошников. Как сибирячка одевает самых красивых девушек страны в необычные головные уборы — смотрим на лучшие

Люди, которые творят красоту, восхищают всегда. Особенно если красота рождается не по чьему-либо заказу, а исключительно по велению души творца. Дизайнер и декоратор Ольга Пашкина создает такую красоту, потому что не может без нее. Ольга делает кокошники — это и хобби, и отдушина, и даже какое-то сакральное послание уникального автора. Корреспондент НГС Илья Калинин побывал в гостях у мастерицы и узнал, над каким необычным проектом она работает сейчас.
В последнее время дизайнера Ольгу Пашкину иначе как мастером кокошников и не называют. Когда-то Ольга приехала из Междуреченска в Новосибирск поступать в художественное училище, да так и осталась здесь. После училища было получено высшее художественное образование, потом — год работы учителем рисования и черчения в школе, понимание, что это не ее, а дальше — десять лет графического дизайна.
— Я много где работала. Занималась всем, начиная от визиток, заканчивая журналами и [различной] упаковкой. <…> Первый кокошник появился совершенно случайно: участница конкурса «Миссис Новосибирск» попросила меня изготовить кокошник, потому что у них был выход в национальных костюмах. И тогда участницы конкурсов красоты стали ко мне обращаться, — вспоминает Ольга.
Кокошники Пашкиной попадают и на международные конкурсы красоты. Например, в 2016-м они участвовали в конкурсе «Мисс Европа», а в 2017-м — в «Миссис Мира». Правда, анонимные интернет-критиканы часто ругают автора, замечая, что это не кокошники, мол, кокошники — это другое… Но Ольга продолжает творить.
— Мне кажется, около 50 кокошников я сделала за всё время. Честно говоря, точную цифру уже и не назову. Дело в том, что я их делаю — и периодически их у меня выкупают. Либо я делаю на заказ, но заказы я очень редко последнее время беру, либо потом выкупают готовые работы. Часто выкупают в другие регионы, другие города — используют для фотосессий, для конкурсов красоты, сдают напрокат. Как-то брали кокошник у меня для съемок фильма про Сибирь. Но я этот фильм не видела. <…> Если бы я работала каждый день, конечно, их бы производилось больше, но я работаю, когда у меня есть свободное время, по вдохновению… Последнее время получается около пяти головных уборов за год. Честно говоря, некоторые девушки на меня обижаются, потому что я отказываю им в заказах. У меня просто не хватает времени: я жена и мама двоих детей. Тем более второй ребенок у меня особенный, ему надо уделять много времени, — рассказывает Ольга.
Помимо кокошников Ольга занималась изготовлением различной бутафории, которую часто используют во время съемок фотографы, а также придумывала цельные образы, где кроме головного убора есть еще и оригинальный костюм. Один такой образ, созданный по мотивам сказов Бажова, купили в конце 2022 года клиенты из Нерюнгри за
— Для меня это не заработок, а новый проект: я продала один костюм и для меня это знак, что нужно начинать следующий. <…> Есть сожаление, но я понимаю, что это необходимо сделать. Это как детей отпускают из своего дома: мне нужно отпустить костюм, чтобы создать следующий. <…> Многие не понимают, из чего складывается ценообразование. Материалы сейчас очень сильно подорожали. Если раньше у меня уходило около
Но кокошник может стоить и
— Творческие люди черпают вдохновение отовсюду. Бывает, что задумка у меня может произойти от одной маленькой бусинки. И из нее уже выйдет большой кокошник… Как-то я стояла в метро на станции «Красный проспект», подходил поезд, у меня начали мелькать перед глазами вагоны, и в этот момент в голове появился образ золотого кокошника. Я его потом сделала. Иногда мне кажется, что всё это идет из космоса, из Вселенной, через меня. Я как бы проводник, который людям доносит какие-то идеи. И вот последний костюм, тайну которого я пока не могу открыть... У меня было видение... Я действительно увидела его во сне. Все домашние мои заснули, и я начала тоже засыпать, но в какой-то момент у меня возникла картинка этого образа. Я потом поняла, что мне оттуда послали идею сделать этот образ, потому что он нужен в наше время… Это такой символ веры всего человечества, — рассказала мастерица.
Единственное, что Ольга рассказала о новом костюме, над которым сейчас работает, — что это цельный образ со своей легендой. И он будет представлен на сцене в апреле одной из участниц конкурса «Миссис Новосибирск — 2023».
Вот до чего у мастерицы Пашкиной не доходят пока руки, так это до большой персональной выставки, которую ей многие советуют сделать. Говорит, сложно это: помимо того, что выставочное пространство надо готовить, еще и работы разбросаны по всей стране и даже по всему миру. Поэтому красотой изделий Ольги Пашкиной пока приходится любоваться только на фотографиях.
В начале 2018 года НГС опубликовал репортаж из мастерской дизайнера Пашкиной, тогда еще известной немногим. Ольга призналась, что широкая популярность к ней пришла после этой статьи.