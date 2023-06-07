42 секунды эмоций: смотрите тизер к фильму о пятой «Народной премии НГС»

Наша команда сделала тизер к фильму о пятой «Народной премии НГС» в Новосибирске, которая прошла 5 июня в киноконцертном комплексе
Ролики сделаны по заказу НГС компанией IREK production: продюсер Ирек Ибатулин работал над видео со своей командой.
Команда Ирека также сняла фильмы о народных героях, которые выходили для награждения победителей вместе со звездами. Их мы тоже опубликуем позже.
А пока можете посмотреть видео с экспромтом «Народной премии НГС» — шпагат Екатерины Варнавы, флирт на сцене и претензии Давы.