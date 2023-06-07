freedom
СЕЙЧАС +35°С
Пробки 3/10
usd 81.25
eur 86.95
Тема дняСын Виктора Толоконского возглавил футбольный клуб
Все новости
Все новости
Народная премия НГСПодробности

42 секунды эмоций: смотрите тизер к фильму о пятой «Народной премии НГС»

Полноценное видео будет готово позже

544

На премии выступала группа «Моя Мишель»

Поделиться

Наша команда сделала тизер к фильму о пятой «Народной премии НГС» в Новосибирске, которая прошла 5 июня в киноконцертном комплексе им. Маяковского.

Ролики сделаны по заказу НГС компанией IREK production: продюсер Ирек Ибатулин работал над видео со своей командой.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Тизер к фильму о юбилейной премии

Видео: IREK production

Команда Ирека также сняла фильмы о народных героях, которые выходили для награждения победителей вместе со звездами. Их мы тоже опубликуем позже.

А пока можете посмотреть видео с экспромтом «Народной премии НГС» — шпагат Екатерины Варнавы, флирт на сцене и претензии Давы.

По теме

Народная премияВидеоНаграждениеБизнес
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter