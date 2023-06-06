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«Всё не по сценарию»: шпагат, флирт на сцене и претензии Давы — экспромт «Народной премии НГС» (видео)

Мы собрали самые неожиданные и смешные моменты

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Самые смешные моменты церемонии «Народной премии НГС» в исполнении Екатерины Варнавы

Видео: NGS.RU

5 июня в Новосибирске прошла «Народная премия НГС» — народные и звездные герои вручали статуэтки победителям. Из 100 компаний жители города выбрали десять лучших.

Ведущими церемонии были Екатерина Варнава и Андрей Малахов. Для ведущих был сценарий, но получилось много экспромта. В этом видео мы собрали самые яркие неожиданные моменты «Народной премии». Главный автор всех импровизаций — Екатерина Варнава. Ведущая буквально зажгла зал.

Например, Екатерина неожиданно встала на колени перед президентом Shkulev Media Holding Виктором Шкулёвым.

— Мне ничего не надо, только квартиру в Новосибирске, — пошутила (а может и нет) Екатерина Варнава. Что ответил Виктор Шкулев на эту реплику — смотрите на видео.

Во время вручения награды лучшему застройщику Екатерина запрыгнула на руки к руководителю продаж ЖК «Европейский берег» Денису Гузенко, что стало полной неожиданностью для представителя компании.

А актер Никита Кологривый сообщил, в каком номере он живет, и шутки на тему гостиничных номеров звезд церемонии стали хедлайнерами диалогов.

Из этого видео вы узнаете, почему знакомство с новым ведущим «Битвы экстрасенсов» Андреем Кислициным Екатерина назвала очень коротким и что она ответила на шуточные претензии Давы по поводу диалогов с мужчинами на сцене. А вот что сказали ведущие о Премии уже за кулисами, после мероприятия.

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