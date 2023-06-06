«Всё не по сценарию»: шпагат, флирт на сцене и претензии Давы — экспромт «Народной премии НГС» (видео)

Например, Екатерина неожиданно встала на колени перед президентом Shkulev Media Holding Виктором Шкулёвым.

— Мне ничего не надо, только квартиру в Новосибирске, — пошутила (а может и нет) Екатерина Варнава. Что ответил Виктор Шкулев на эту реплику — смотрите на видео.