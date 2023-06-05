Я бы хотела, чтобы она разрасталась: Андрей Малахов и Екатерина Варнава — о «Народной премии НГС»

Андрей Малахов и Екатерина Варнава поделились своими эмоциями от «Народной премии НГС». Артисты выступали ведущими на церемонии премии в концертном комплексе им. Маяковского.
— Без преувеличений можно сказать, что это лучшая, важная, совершенно необыкновенная премия на всем белом свете. Потому что здесь совершенно уникальные люди, и я бы очень хотела, чтобы эта премия разрасталась, — отметила Екатерина Варнава.
Андрей Малахов поблагодарил людей из Новосибирска, которые «делают этот город лучше».
— Каждый раз приезжая сюда, ты видишь, как он меняется, — сказал артист.
Все о «Народной премии» мы собираем в отдельном сюжете. Мы вели онлайн-трансляцию премии у нас на сайте.