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Народная премия НГС

Я бы хотела, чтобы она разрасталась: Андрей Малахов и Екатерина Варнава — о «Народной премии НГС»

Артисты выступали ведущими на церемонии

Церемония прошла в концертном комплексе им. Маяковского.

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Андрей Малахов и Екатерина Варнава поделились своими эмоциями от «Народной премии НГС». Артисты выступали ведущими на церемонии премии в концертном комплексе им. Маяковского.

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Мероприятие завершилось около 22:00

Видео: Читатель НГС

— Без преувеличений можно сказать, что это лучшая, важная, совершенно необыкновенная премия на всем белом свете. Потому что здесь совершенно уникальные люди, и я бы очень хотела, чтобы эта премия разрасталась, — отметила Екатерина Варнава.

Андрей Малахов поблагодарил людей из Новосибирска, которые «делают этот город лучше».

— Каждый раз приезжая сюда, ты видишь, как он меняется, — сказал артист.

Все о «Народной премии» мы собираем в отдельном сюжете. Мы вели онлайн-трансляцию премии у нас на сайте.

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