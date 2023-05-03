Семья австралийцев, которая получила вид на жительство в России, перебралась из Новосибирска на Алтай

Семья Хэйр из Австралии переехала из Новосибирска на Алтай. Об этом в своем блоге рассказала младшая из сестер Хэйр, Сабрина.
— Сегодня очень классный день, мы прощаемся с Новосибирском, — сказала девушка.
На Алтае семья будет жить в своем доме. О переезде на Алтай австралийцы мечтали давно, там они хотят создать свою ферму. Для этого им нужно было получить вид на жительство в России. Весь путь к получению документов занял у Хэйр 4 года.
Семья из небольшого городка на побережье Западной Австралии переехала в Новосибирск два года назад. Они приехали вчетвером: самой старшей сестре, Аните, и ее мужу — по 28 лет, среднему брату Джоуэшу — 26 лет, а младшей Сабрине — 25 лет.
Желание жить в России появилось у них после путешествия по Горному Алтаю. Тогда австралийцы вдохновились и решили, что однажды создадут свою ферму в горах и будут производить качественные продукты. Через два года у них закончилась виза, а разрешение на временное проживание (РВП) сделать им смогли не сразу (квота для иностранцев ограничена).