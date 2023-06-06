«Там же всё — и лыжи, и биатлон»: Андрей Малахов получил от сибирячки медаль 1979 года и в ответ пригласил ее в Апатиты

Андрей Малахов пригласил сибирячку в Апатиты на «Народной премии НГС» в Новосибирске

В номинации «Медицинский центр года» среди награждающих была первая чемпионка СССР по биатлону, судья всероссийской категории Октябрина Соколова. Она подарила Андрею Малахову одну из медалей 1979 года — ими награждали чемпионов СССР по разным видам спорта. Октябрина Соколова сказала, что в зале находится ее сестра, с которой они вместе любят смотреть передачи, которые ведет Андрей Малахов.