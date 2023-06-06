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«Там же всё — и лыжи, и биатлон»: Андрей Малахов получил от сибирячки медаль 1979 года и в ответ пригласил ее в Апатиты

Спортсменка Октябрина Соколова и известный ведущий встретились на «Народной премии НГС»

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Андрей Малахов и Октябрина Соколова

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Андрей Малахов пригласил сибирячку в Апатиты на «Народной премии НГС» в Новосибирске

В номинации «Медицинский центр года» среди награждающих была первая чемпионка СССР по биатлону, судья всероссийской категории Октябрина Соколова. Она подарила Андрею Малахову одну из медалей 1979 года — ими награждали чемпионов СССР по разным видам спорта. Октябрина Соколова сказала, что в зале находится ее сестра, с которой они вместе любят смотреть передачи, которые ведет Андрей Малахов.

А он свою очередь пригласил Октябрину Соколову с ее сестрой в свой родной город — Апатиты:

— А я тогда приглашаю вас с сестрой приехать к нам в город Апатиты Мурманской области: там же всё — и лыжи, и биатлон. Приедете к нам в санаторий. Мы все организуем.

Ранее мы рассказывали подробнее о том, как прошла церемония награждения «Народной премии НГС» в Новосибирске.

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Народная премияОктябрина СоколоваАндрей МалаховАпатитыСпорт
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