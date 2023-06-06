«Там же всё — и лыжи, и биатлон»: Андрей Малахов получил от сибирячки медаль 1979 года и в ответ пригласил ее в Апатиты

Андрей Малахов пригласил сибирячку в Апатиты на «Народной премии НГС» в Новосибирске
В номинации «Медицинский центр года» среди награждающих была первая чемпионка СССР по биатлону, судья всероссийской категории Октябрина Соколова. Она подарила Андрею Малахову одну из медалей 1979 года — ими награждали чемпионов СССР по разным видам спорта. Октябрина Соколова сказала, что в зале находится ее сестра, с которой они вместе любят смотреть передачи, которые ведет Андрей Малахов.
А он свою очередь пригласил Октябрину Соколову с ее сестрой в свой родной город — Апатиты:
— А я тогда приглашаю вас с сестрой приехать к нам в город Апатиты Мурманской области: там же всё — и лыжи, и биатлон. Приедете к нам в санаторий. Мы все организуем.
Ранее мы рассказывали подробнее о том, как прошла церемония награждения «Народной премии НГС» в Новосибирске.