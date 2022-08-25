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Народная премия НГС

Во время «Народной премии НГС» пережившему кому рэперу предложили записать профессиональный трек

Артем пережил жестокое нападение, после чего ему пришлось долго восстанавливаться

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Артему пришлось учиться заново ходить после нападения

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Директор новосибирской школы № 82 Елена Минаева предложила новосибирскому рэперу Артему Гейко записать профессиональный трек на базе своего учреждения. Ранее парня жестоко избили, он два месяца провел в коме, и ему пришлось заново учиться ходить.

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Елена Минаева сделала предложение о записи 25 августа во время вручения «Народной премии НГС».

— Удивительные люди были на этой сцене, невероятно трогательные сюжеты. Пользуясь случаем, хотела бы предложить Артему обязательно приехать к нам в школу. У нас есть студия звукозаписи, и мы могли бы помочь ему записать первый профессиональный трек. Наши ребята увлекаются звукорежиссурой, поэтому приезжай, мы с удовольствием поможем, — рассказала директор школы.

Елена Минаева вместе с актерами Юрием и Владимиром Торсуевыми, которые снимались в фильме «Приключения Электроника», вручила награду в номинации «Детский центр года». Им стала сеть активити-парков «РИО kids».

НГС вел онлайн-трансляцию на сайте с «Народной премии». В ней вы можете почитать и посмотреть, кто выходил на сцену, вручал и получал награды. Названия 10 лучших компаний города мы собрали здесь.

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