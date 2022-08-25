Во время «Народной премии НГС» пережившему кому рэперу предложили записать профессиональный трек
Артем пережил жестокое нападение, после чего ему пришлось долго восстанавливаться
Директор новосибирской школы
Елена Минаева сделала предложение о записи 25 августа во время вручения «Народной премии НГС».
— Удивительные люди были на этой сцене, невероятно трогательные сюжеты. Пользуясь случаем, хотела бы предложить Артему обязательно приехать к нам в школу. У нас есть студия звукозаписи, и мы могли бы помочь ему записать первый профессиональный трек. Наши ребята увлекаются звукорежиссурой, поэтому приезжай, мы с удовольствием поможем, — рассказала директор школы.
Елена Минаева вместе с актерами Юрием и Владимиром Торсуевыми, которые снимались в фильме «Приключения Электроника», вручила награду в номинации «Детский центр года». Им стала сеть активити-парков «РИО kids».
НГС вел онлайн-трансляцию на сайте с «Народной премии». В ней вы можете почитать и посмотреть, кто выходил на сцену, вручал и получал награды. Названия 10 лучших компаний города мы собрали здесь.