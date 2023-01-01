Недостроенный мост, мусорный кризис и высокие цены — вспоминаем, какими были главные неудачи 2022 года для Новосибирска

Перенос сдачи ЛДС и «Спортивной»

Официальную дату сдачи нового ЛДС и станции «Спортивная» перенесли на неопределенный срок. Это признали и мэр города Анатолий Локоть, и губернатор Андрей Травников. Власти заверяют, что в декабре все работы должны завершиться, проблема только в документации. При этом в декабре на стадионе пройдет закрытый матч без зрителей.



— Что касается текущего статуса — в декабре все основные работы будут выполнены. И будет подготовлен пакет документов. Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Из-за этого если и будем проводить мероприятия в декабре, то без зрителей. Все остальные работы будут закончены, — сказал Травников на своей итоговой пресс-конференции.

