Недостроенный мост, мусорный кризис и высокие цены — вспоминаем, какими были главные неудачи 2022 года для Новосибирска

Сказать, что 2022 год был трудным — не сказать ничего. Кажется, изменения затронули все сферы жизни, и мир уже не будет прежним. В конце года принято подводить итоги: что хорошего и плохого произошло за это время. Мы решили отделиться от мировой повестки и вспомнить, с какими неудачами столкнулась Новосибирская область в 2022 году.
Перенос сдачи ЛДС и «Спортивной»
Официальную дату сдачи нового ЛДС и станции «Спортивная» перенесли на неопределенный срок. Это признали и мэр города Анатолий Локоть, и губернатор Андрей Травников. Власти заверяют, что в декабре все работы должны завершиться, проблема только в документации. При этом в декабре на стадионе пройдет закрытый матч без зрителей.
— Что касается текущего статуса — в декабре все основные работы будут выполнены. И будет подготовлен пакет документов. Возникли некоторые сложности с поставкой оборудования по безопасности. Из-за этого если и будем проводить мероприятия в декабре, то без зрителей. Все остальные работы будут закончены, — сказал Травников на своей итоговой пресс-конференции.
Изначально «Спортивную» вместе с новым ЛДС строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия из-за спецоперации на Украине. Тем не менее власти обещали сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.
Для строительства арены не жалели денег и создали специальное предприятие. Тем не менее стройка шла тяжело: сроки срывались, а строителям не платили зарплату. Здесь мы подробно рассказывали обо всех проблемах площадки.
«Спортивную» тоже не сдадут в срок из-за подготовки проектно-сметной документации. При этом работы должны закончить в январе 2023 года.
Кроме того, появились вопросы к качеству дорог на подъезде к ЛДС. На главу «МЕТРО МиРа» Александра Мысика возбудили уголовное дело. Его обвинили в добыче песка для дороги к ЛДС из Оби. По версии следствия, такой песок не соответствует нормативам. Сейчас развязка проходит дополнительную экспертизу, а дороги работают «во временном режиме».
Четвертый мост через Обь
Неприятная ситуация возникла вокруг строительства платного моста через Обь. В январе этого года контрольно-счетная палата заявила, что сроки возведения сорваны.
— Срок строительства продлен на 284 календарных дня — до 17 сентября 2023 года, но может быть и еще удлинен — до 6 декабря
В то же время в пресс-службе группы «ВИС» пояснили, что в концессионном соглашении изначально был указан срок ввода в эксплуатацию в декабре 2023 года.
— По условиям концессионного соглашения коэффициент технической готовности объекта в 55% должен быть достигнут не позднее 1 апреля 2022 года. В настоящий момент процент готовности составляет 43%. Ожидается достижение всех необходимых показателей в указанные сроки, — рассказал концессионер.
Губернатора области Андрей Травников и вовсе заявил, что в работе строители должны ориентироваться на заявление вице-премьера Марата Хуснуллина. Он поставил задачу завершить строительство в декабре 2022 года. Для ускорения работ из федерального бюджета выделили 8 миллиардов рублей.
В июне стало известно, что рабочее движение по мосту всё же не удастся открыть в срок:
— Рабочее движение по мосту не откроем к концу 2022 года. Из-за сложной геополитической обстановки и нарушения логистических цепочек сроки поставки импортного оборудования сдвинулись на три месяца. Поставщики не отказываются от своих планов. Есть полная поддержка и понимание в этом вопросе, — сказал в рамках Сибирского транспортного форума представитель группы «ВИС» Владислав Вавилин.
Мусорная концессия
С момента заключения мусорной концессии прошло 6 лет, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Новосибирцы стали платить за вывоз ТКО больше, а мусоросортировочные комплексы так и не построили. В мае концессию расторгли. «Экология-Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») ссылается на экономическую ситуацию в стране, но не исключает, что может поучаствовать в новом конкурсе, если он будет отвечать его бизнес-интересам. В целом группа «ВИС» имеет большие шансы подписать новое соглашение.
«Экология-Новосибирск» же объявила о самобанкротстве еще в декабре 2021 года. С февраля в отношении «Экологии-Новосибирск» введена процедура наблюдения. В октябре 2022 года в компании ввели внешнее управление, а бывший директор Лариса Анисимова покинула пост.
В апреле «Экология-Новосибирск» стала участником громкого скандала с участием десятков водителей и операторов мусоровозов компании «ЭкоТранс-Н». Работники вышли на забастовку из-за нехватки техники и ее слабой готовности к работе, в результате чего в городе возникли проблемы с вывозом мусора.
Группа «ВИС» является концессионером строительства в Новосибирске семи поликлиник, платного четвертого моста и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 млрд рублей. Выручка «ВИС» в 2021 году составила 764,5 млн рублей, прибыль — 504 млн.
Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которое принадлежала Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, другу юности и спарринг-партнеру по дзюдо Владимира Путина).
Рост цен
Тяжелее становится и жизнь простых людей: весной годовая инфляция в Новосибирской области возросла до 18,93%. А годовой прирост цен на продукты питания составил 23,85%, чуть сдержаннее дорожали непродовольственные товары (20,02%) и услуги (6,72%).
Причиной ускорения инфляции стало удорожание производства и нарушение логистических цепочек вследствие усиления ограничений на импорт в Россию, считают специалисты Сибирского главного управления Банка России.
А торговые сети столкнулись с нехваткой овощей открытого грунта. В первую очередь проблема возникла с белокочанной капустой, морковью и свеклой. С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь — на 47%, на свеклу — на 62%.
Жалобы на рост цен можно было встретить и в комментариях к статьям на НГС.
Резкий скачок цен весной, вызванный началом спецоперации, объяснялся падением рубля и сбоем логистических цепочек. Сейчас рубль укрепился, а импортеры нашли новые пути ввоза продуктов из-за рубежа. Тем не менее ценники не особенно радуют. В конце лета НГС прошелся по новосибирским магазинам и посмотрел, как менялись цены.