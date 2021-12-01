Новые поликлиники, QR-коды и уборка снега: как Травников ответил на 12 главных вопросов новосибирцев

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня во время прямого эфира ответил на вопросы жителей региона. Трансляция велась в сообществе «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте». В течение часа успели задать не так много вопросов, но среди них были очень важные. Публикуем расшифровку ответов Андрея Травникова по 12 основным проблемам, которые волнуют новосибирцев.
QR-коды на поездах, в самолетах, в общественных пространствах, в ТЦ
— В нашем регионе проект введения QR-кодов на поездах, в самолетах, в общественных пространствах, в ТЦ (Госдума спустила обсуждение этого законопроекта на уровень региона. — Прим. ред.) достаточно бурно обсуждался на площадке Заксобрания. Лично я свою позицию уже не просто высказывал, а продемонстрировал своими решениями. Решениями правительства области на территории нашего региона предъявление QR-кодов при посещении некоторых объектов обязательно уже почти месяц. Я за такую меру. Это лучше, чем закрывать на карантин или локдаун целые отрасли или отдельные предприятия. Что касается экономических последствий, понятно, кого-то беспокоит, что снизится поток посетителей. Но еще раз повторяю — лучше побудить посетителей пройти вакцинацию и предъявить код, чем полностью закрыть целую отрасль.
Скажу на своем примере свое личное отношение. Я хочу, чтобы мои родные, моя супруга, мои дети, посещая тот же театр или кинотеатр или спортивный объект в качестве болельщиков, были уверены, что там безопасно. Те люди, которые рядом сидят, не являются носителями коронавируса, они привиты или переболели, имеют иммунитет, и, соответственно, можно спокойно наслаждаться зрелищем и болеть, не опасаясь за свое здоровье. Я считаю, что это справедливое требование и желание. Почему из-за каких-то принципиальных противников вакцинации мои родные должны подвергаться риску при посещении таких общественных объектов? Поэтому я за внедрение QR-кодов.
Новые запреты и коллективный иммунитет
— В ближайшее время ужесточение коронавирусных запретов не планируется. Наша задача — обеспечить исполнение тех мер, которые уже сегодня введены (действие QR-кодов в ресторанах, кафе, театрах и
Вакцинация идет высокими темпами с октября. Количество желающих выросло в 6–7 раз. Новосибирцы очень активно идут в пункты вакцинации, в том числе в торговые центры. Завершили полный курс вакцинации
Как будут проходить утренники в детских садах
— Утренники будут проходить в формате прошлого года. Мы вынуждены отказаться от общегородских, областных мероприятий, губернаторской елки. Таких общих утренников не будет. Но утренники внутри образовательных организаций, в школах, в детсадах допустимы. Допустимо присутствие родителей с соблюдением всех мер.
Закрытие «Юрманки»
— Оператор этого горнолыжного склона уведомил нас, что больше не в состоянии обеспечивать работу, финансирование этого комплекса, поэтому вынужден был остановить свою деятельность. Мы вместе с администрацией Маслянинского района рассматриваем варианты передачи этого имущественного комплекса. Со своей стороны готов оказать поддержку, чтобы выполнить какие-то первоочередные работы для восстановления работоспособности. Пока ждем сообщения от администрации района, когда они смогут эту процедуру организовать.
О росте цен на проезд в общественном транспорте — цены подняли в метро и автобусах
— Наверное, тарифы будут расти так долго, пока будут расти цены. Процесс инфляции существует. Задача — регулярно, на небольшую сумму проводить индексацию, в том числе цен и тарифов. Иначе может дойти до ситуации, когда предприятия будут убыточными, и тарифы придется повышать резко, скачкообразно, что вызовет негативное отношение со стороны жителей.
Строительство новых поликлиник
— В регионе развернута масштабная программа. В Новосибирской области планируется строительство 16 новых поликлиник и амбулаторий. В Новосибирске активно используются механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) для того, чтобы решить задачи здесь и сейчас, а бюджетную нагрузку растянуть на 15 лет.
В ноябре закончено строительство новой поликлиники на улице Кубовой. Семь поликлиник строятся в рамках соглашения с «Седьмой концессионной компанией». Трех поликлиник уже началась, по четырем оформляется разрешение на строительство, и будет объявлен отбор подрядчиком. Край в январе, и на эти четыре площадки выйдут строители. По поликлинике на ОбьГЭС техзадание давно согласовано, идет подбор частного партнера. Задача, решение которой нужно найти, — это завершение недостроенной поликлиники в Дзержинском районе.
Ремонт дорог в снег
В конце октября в Новосибирске, несмотря на снег и метель, дорожные работы не останавливались — асфальт укладывали на улице Ленина, на улице Пирогова и Кирова, плитку на Вокзальной магистрали.
— Отчасти можно оправдать дорожников Новосибирска. Дополнительные ресурсы были выделены тремя большими траншами. Более 800 миллионов мы добавили Новосибирску на дороги и тротуары, и выделялись они фактически в течение лета. С одной стороны, это следствие того, о чем я говорил еще в начале года, когда надоело смотреть на эту ситуацию и начал заниматься проблемами содержания улиц в Новосибирске. Тогда я уже декларировал, что Новосибирску нужно добавлять деньги на ремонт.
С одной стороны, такое объективное оправдание, с другой стороны, когда мы принимали такое решение, согласовывали это с мэрией. После подтверждения, что все успеют в сезон, тогда выделили деньги, в том числе и федеральные ресурсы. К сожалению, не все подрядчики успели. Мы увидели, что строительный сезон ушел под снег. Современные технологии позволяют иногда укладывать асфальт в тяжелых погодных условиях, и при минусовых температурах, и под дождем. Но, конечно, лучше этого не допускать, потому что любые огрехи технологии в такой ситуации чреваты дефектами. Поэтому мы и требовали до снега завершить все работы. Но, к сожалению, как получилось, так получилось.
Теперь будем отслеживать стойкость отремонтированных участков. Гарантийные требования очень жесткие. Весной Минтранс, как и в этом году, будет делать объезды по всем отремонтированным дорогам. И будем требовать устранения дефектов за счет подрядчика.
Ремонт аварийной школы
№ 57
Школу № 57 закрыли на ремонт еще в 2018 году, а детей перевели в соседнюю школу
— Когда город оформит заявку и обратится за помощью, мы ее рассмотрим. Такое же решение принималось по школе
Уборка снега в Новосибирске
Похвастаться хорошей уборкой снега в Новосибирске может только один район — Первомайский.
— Только могу согласиться с мнением многих жителей (о неэффективности уборки снега. — Прим. ред.). Мне удавалось посмотреть на уборку снега в других муниципалитетах и самому организовывать подобные работы. Есть еще к чему стремиться. И некоторые системные проблемы содержания города есть. Вопрос не только в финансировании, а в организации работ, привлечении организаций, дополнительных ресурсов в период повышенной нагрузки. Что касается региональной сети, у нас большая территория и условия погодные сложные, и бывают периоды весенней распутицы и метелей. Но этот вопрос на моем постоянном контроле. Есть негласный норматив, и коллеги стараются его придерживаться, — если уж случилась непогода, замело дорогу, устранить последствия и восстановить движение по тому же школьному маршруту в течение первых суток.
Открытие 4-го моста
— Строители должны открыть движение в декабре 2022 года, а окончательное завершение строительства и подписание актов — в 2023 году. Могу анонсировать, что в декабре они завершат надвижку мостовой части, и берега в этом году будут соединены. Работ еще много не только на собственном мостовом переходе, на самом деле это целый комплекс.
Как новый мост выглядел с высоты в конце октября, можно посмотреть здесь.
Застройка Военного городка
Новосибирцы переживают, что территорию Военного городка могут разделить на части и отдать под точечную застройку. Что хотят сделать власти, мы подробнее рассказывали в октябре.
— Вы слышали заявления министра обороны Сергея Шойгу. Мы давно ведем переговоры с Министерством обороны, что нельзя эту территорию раздавать по частям, под неконтролируемое жилищное строительство, и настаиваем на передаче в собственность области комплексно. Предварительно проработанная концепция предполагает и строительство жилья с соответствующей инфраструктурой, но центр и ядро этой территории — историческое место, культурная зона. Общая концепция — история сибирского воинства. Мы хотим сохранить эту специфику и разместить учреждения и объекты, которые бы отражали специфику советской и российской армии, как она формировалась здесь, в Сибири.
Мусорные заводы и полигоны
Этой осенью стало известно, что недалеко от села Плотниково может появиться еще одна свалка. Ее перспективы весьма реальны, поэтому еще весной 2,7 миллиона квадратных метров лесной местности были переведены из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию — земли промышленности. Вопрос нового полигона до сих пор тревожит жителей.
— Мусоперерабатывающие предприятия уже работают на территории регионы — мусоросортировочные заводы. Понятно, что их мощностей не хватает. Самые большие объекты, которые требуются, — под Новосибирском. И здесь мы планируем все-таки в рамках, пускай замороженного, но действующего концессионного соглашения эти проекты реализовать. Почему-то все предполагают, что под этим проектом планируется строительство только двух полигонов, но на самом деле требуются для захоронения остатков после сортировки так называемых хвостов. Основной объем перед утилизацией будет сортироваться.
Полную расшифровку беседы вы можете почитать здесь.