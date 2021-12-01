Новые поликлиники, QR-коды и уборка снега: как Травников ответил на 12 главных вопросов новосибирцев

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня во время прямого эфира ответил на вопросы жителей региона. Трансляция велась в сообществе «Новосибирская область» в социальной сети «ВКонтакте». В течение часа успели задать не так много вопросов, но среди них были очень важные. Публикуем расшифровку ответов Андрея Травникова по 12 основным проблемам, которые волнуют новосибирцев.

QR-коды на поездах, в самолетах, в общественных пространствах, в ТЦ

— В нашем регионе проект введения QR-кодов на поездах, в самолетах, в общественных пространствах, в ТЦ (Госдума спустила обсуждение этого законопроекта на уровень региона. — Прим. ред.) достаточно бурно обсуждался на площадке Заксобрания. Лично я свою позицию уже не просто высказывал, а продемонстрировал своими решениями. Решениями правительства области на территории нашего региона предъявление QR-кодов при посещении некоторых объектов обязательно уже почти месяц. Я за такую меру. Это лучше, чем закрывать на карантин или локдаун целые отрасли или отдельные предприятия. Что касается экономических последствий, понятно, кого-то беспокоит, что снизится поток посетителей. Но еще раз повторяю — лучше побудить посетителей пройти вакцинацию и предъявить код, чем полностью закрыть целую отрасль.