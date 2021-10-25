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Концессионер показал вид на четвертый мост с высоты — рассматриваем кадры масштабной стройки

Посмотрите на эти семь снимков

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Соглашение о начале строительства подписали в 2017 году, сами работы начались в <nobr class="_">2020-м</nobr>

Соглашение о начале строительства подписали в 2017 году, сами работы начались в 2020-м

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Группа «ВИС» показала фото четвертого моста в Новосибирске с высоты

Группа «ВИС», в которую входит концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске «Сибирская концессионная компания», показала снимки уже построенных конструкций с высоты. Посмотрите на 7 кадрах, что успели сделать строители к октябрю 2021 года.

Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста, двух мусороперерабатывающих заводов, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. В конце 2017 года в «ВИС» заявляли, что Дмитрий Рябов продал свою долю в группе Игорю Снегурову, но эта информация не отражена в «Контур.Фокусе». Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК «Мосэнерго»», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).

Концессионер будет следить за содержанием моста в течение 20 лет

Концессионер будет следить за содержанием моста в течение 20 лет

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Стоимость проезда составит от 100 до 300 рублей в зависимости от типа транспортного средства

Стоимость проезда составит от 100 до 300 рублей в зависимости от типа транспортного средства

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Общественный и специальный транспорт сможет ездить по мосту бесплатно

Общественный и специальный транспорт сможет ездить по мосту бесплатно

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Работы планируют завершить к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году

Работы планируют завершить к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году

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Ожидается, что в день по мосту будут проезжать <nobr class="_">70 000</nobr> машин

Ожидается, что в день по мосту будут проезжать 70 000 машин

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Строители собрали 419 м надвижки четвертого моста из <nobr class="_">719 м</nobr>

Строители собрали 419 м надвижки четвертого моста из 719 м

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В январе этого года зимние снимки со стройки опубликовал новосибирский фотограф Слава Степанов. Посмотрите и сравните, как преобразилась конструкция почти за 10 месяцев.

НГС подробно рассказывал, какие цены на проезд будут действовать на мосту. Читайте об этом в нашем материале.

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ВИСстроительствочетвертый мост
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