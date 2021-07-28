Дышим спокойно: Мишустин дал Красноярску 2,4 млрд на электротранспорт, чтобы воздух стал чище. А Новосибирску — нет

Новый транспорт, но не в Новосибирске

Красноярск получит 2,4 миллиарда на покупку нового электротранспорта российского производства — 50 троллейбусов и 25 трамваев. Такое распоряжение 17 июля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



— У нас сейчас есть неплохие модели, видел ряд из них на предприятиях в ходе поездок по регионам. Рассчитываем, что по итогам обновления парка общественного транспорта в Красноярске объём вредных автомобильных выбросов в атмосферу снизится и экологическая обстановка в городе улучшится, — цитирует Михаила Мишустина сайт правительства РФ.

Также председатель правительства отметил, что вопросы, связанные с защитой окружающей среды, под особым вниманием правительства. Например, в июне на обновление парка общественного транспорта для четырех индустриальных регионов дополнительно выделили 4,8 миллиарда рублей. А в начале июля был расширен перечень направлений, которые могут финансироваться в субъектах за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Планируется, что на эти цели в 2021 году будет дополнительно выделено более 1,8 миллиарда рублей, сообщает сайт кабмина.