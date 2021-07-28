Дышим спокойно: Мишустин дал Красноярску 2,4 млрд на электротранспорт, чтобы воздух стал чище. А Новосибирску — нет

Новосибирск не получит новый электротранспорт по федеральной программе
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить почти 2,5 миллиарда рублей на закупку электротранспорта в Красноярске. Город попал в список 12 городов с плохим воздухом. Предполагается, что новые троллейбусы и трамваи помогут улучшить качество воздуха в мегаполисе. Кроме Красноярска деньги на меры по улучшению качества воздуха получат еще три сибирских города: Омск, Новокузнецк и Братск. Интересно, что в правительстве думают расширить список претендентов на участие в проекте до 48 городов. Новосибирска там нет, но есть Искитим. Тема качества воздуха в Новосибирске актуальна во все сезоны: зимой смог, весной пыль, летом, к сожалению, вонь. Но, видимо, это другая история про загрязнение воздуха, хотя в любом случае новый электротранспорт третьему по населению городу явно бы пригодился, несмотря на его статус счастливого обладателя метрополитена. Что получат города по программе «Чистый воздух» и чем обходится Новосибирск — в материале НГС.
Новый транспорт, но не в Новосибирске
Красноярск получит 2,4 миллиарда на покупку нового электротранспорта российского производства — 50 троллейбусов и 25 трамваев. Такое распоряжение 17 июля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
— У нас сейчас есть неплохие модели, видел ряд из них на предприятиях в ходе поездок по регионам. Рассчитываем, что по итогам обновления парка общественного транспорта в Красноярске объём вредных автомобильных выбросов в атмосферу снизится и экологическая обстановка в городе улучшится, — цитирует Михаила Мишустина сайт правительства РФ.
Также председатель правительства отметил, что вопросы, связанные с защитой окружающей среды, под особым вниманием правительства. Например, в июне на обновление парка общественного транспорта для четырех индустриальных регионов дополнительно выделили 4,8 миллиарда рублей. А в начале июля был расширен перечень направлений, которые могут финансироваться в субъектах за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Планируется, что на эти цели в 2021 году будет дополнительно выделено более 1,8 миллиарда рублей, сообщает сайт кабмина.
Где очистят воздух
В список участников федерального проекта попали 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.
— Главной целью эксперимента является снижение негативного воздействия на атмосферный воздух в регионах, в которых работают крупнейшие предприятия, за счет определения допустимых объемов выброса загрязненного воздуха в атмосферу, — говорится на сайте Росприроднадзора.
Как пишет издание РБК, на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в этих промышленных центрах планируется направить 500 миллиардов рублей.
Новосибирск не попал в программу
Новосибирск не попал в программу «Чистый воздух». Новые претенденты будут определяться не раньше 2024 года, но и в планах Новосибирска тоже пока нет. Директор департамента природных ресурсов аппарата российского правительства Елена Ковалева сообщила РБК о 48 населенных пунктах, которые могут стать участниками программы после 2024 года.
— В нём нет половины городов из действующего списка: Липецка, Медногорска, Нижнего Тагила, Омска, Челябинска и Череповца. Зато попали Астрахань, Архангельск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Махачкала и Владивосток, — перечисляет издание.
Из наших соседей — девять городов Иркутской области, Барнаул, Бийск, Кемерово и Искитим.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объяснил, что в программу «Чистый воздух» попали города с моноэкономикой — города, где много выбросов промышленного производства.
— Программа действительно существует. Наверное, долго говорить о ней не стоит, поскольку это требует определенной подготовки и проработки, — прокомментировал мэр во время еженедельной пресс-конференции. — Но по первому впечатлению, насколько я знаком с этой программой, туда получили доступ прежде всего города с моноэкономикой, где в основе металлургия. Где большие металлургические комбинаты, развитие крупных промышленных предприятий. Там, где очень много выбросов промышленного производства в атмосферу и где требуется принять срочные меры.
Экологичный транспорт
По информации Росприроднадзора РФ, в рамках программы формируются инвестиционные проекты на принципах ГЧП (государственно-частное партнерство) и концессий, предпочтение отдается сфере общественного транспорта, теплоэнергетики, строительства сопутствующей инфраструктуры, ЖКХ.
В описании программы на сайте Росприроднадзора опубликован перечень нормативных актов, один из которых — ФЗ «О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения загрязнения атмосферного воздуха».
Квоты — это объем допустимых выбросов, который устанавливается для каждой сферы (промышленных предприятий, объектов ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры).
Поэтому в ближайшее время в Красноярске воздух должен стать чище, так как закупят новый электротранспорт.
Новосибирск пока пытается обходиться своими силами, хотя тут скорее просто нет выбора. Осенью прошлого года на линию вышла первая машина из партии б/у троллейбусов, подаренных Новосибирску после закрытия троллейбусного движения в Твери. В 2019 году в Новосибирск привезли 20 б/у трамваев, переданных столичной мэрией. 4 года назад в Новосибирске открылось российско-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь», которое занимается модернизацией вагонов из Белоруссии.
Пока Новосибирск получил только новый автотранспорт (в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»). Летом прошлого года новосибирская мэрия совместно с областным Минтрансом отправили заявку в Министерство транспорта РФ на участие в программе обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта. По итогам рассмотрения заявок город Новосибирск занял
Воздух в Новосибирске
Новосибирские метеорологи регулярно сообщают о том, что в Новосибирске повышенный уровень загрязнения воздуха. Когда зимой город задыхался от смога, министр природных ресурсов региона Андрей Даниленко объяснил, что дело в географическом положении и высоком потенциале загрязнения атмосферы у Новосибирска. Эколог Западно-Сибирского УГМС Сергей Бобков сказал, что виноваты пробки, из-за которых машины стоят на месте, в результате чего накапливаются выхлопы. Иногда горожан даже просят не выходить из дома и закрыть окна. Замминистра Юрий Марченко считает, что атмосферу в городе улучшит строительство Восточного обхода. На протяжении нескольких лет новосибирцы дискутируют о том, как влияет на воздух бурый уголь. Каждую весну город накрывают пыльные бури.
Недавно метеорологи сказали, что плохому воздуху способствует жара и слабый ветер. Ну и вишенка на торте — амбре неизвестного происхождения. Во всяком случае, официально стопроцентный источник вони еще не назван. Но это уже другая история, которая явно никак не связана с электротранспортом.
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