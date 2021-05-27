В Новосибирске назвали районы, где разработают планы по снижению вредных выбросов (их всего три)

В Новосибирске назвали три района, где займутся экологией
Разработкой планов по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Новосибирске займутся дорожно-эксплуатационные учреждения в Центральном, Ленинском и Кировском районах города (ДЭУ
Тендер на оказание услуг по разработке такого плана в период неблагоприятных метеоусловий уже объявило ДЭУ
— Сейчас в учреждении действует проект нормативов предельно допустимых выбросов, на основании которого необходимо разработать и согласовать план мероприятий по их уменьшению в период НМУ. Согласно статье 19 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», юридические лица, имеющие источники выбросов, обязаны проводить мероприятия по их уменьшению, — объяснили причину закупки в мэрии.
В департаменте отметили, что в Кировском районе также есть план нормативов допустимых выбросов. Сейчас составляется инвентаризация стационарных источников, которые осуществляют загрязняющие воздух выбросы.
В список ДЭУ, которые примут меры по снижению вреда для воздуха и разработают план, не попало ДЭУ в Первомайском районе. Как объяснили в мэрии, выбросы от предприятий и других источников на территории района определены учреждением мэрии как «соответствующие установленным нормативам».
— Выбросы являются незначительными в количественном выражении, план мероприятий при неблагоприятных метеоусловиях в учреждении не разрабатывается. В организации разработана программа натуральных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, являющаяся частью проекта санитарно-защитной зоны объекта, — добавили в департаменте.
Проблема ухудшения качества воздуха в Новосибирске никуда не делась с приходом тепла. О том, что город утопает в смоге, мы рассказывали и показывали зимой.
А вот так выглядит город весной — плотная дымка и пыль. При этом власти Новосибирска предлагали горожанам смириться и подождать несколько дней.