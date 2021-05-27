В Новосибирске назвали районы, где разработают планы по снижению вредных выбросов (их всего три)

Разработкой планов по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Новосибирске займутся дорожно-эксплуатационные учреждения в Центральном, Ленинском и Кировском районах города (ДЭУ № 1 , 3 и 4). Об этом сообщает департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.



Тендер на оказание услуг по разработке такого плана в период неблагоприятных метеоусловий уже объявило ДЭУ № 3 . Стоимость объявленной закупки, появившейся в системе «Контур.Закупки» в начале мая, — 65 тысяч рублей.

