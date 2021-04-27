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Тема дняОткуда дым в Новосибирске? Несколько версий

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Власти предложили смириться с грязным воздухом в Новосибирске и подождать несколько дней

Виной всему безветренная погода, из-за которой накапливаются вредные примеси

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В самом Новосибирске крупных пожаров нет

В самом Новосибирске крупных пожаров нет

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Новосибирцам предложили смириться с грязным воздухом и смогом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предположил, что в ближайшее время в городе может измениться погода, и смог, появившийся утром во вторник, развеется. Но пока новосибирцам нужно набраться терпения.

— Сейчас, к сожалению, такова погода. Мы получили специальное предупреждение. Низкое давление и безветренная погода способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере. Что играет решающую роль — сказать сложно. Нельзя отрицать наличие пылевых частиц, но в первую очередь присутствует все-таки запах дыма, — рассказал мэр во время пресс-конференции.

Анатолий Локоть отметил, что в городе нет пожаров, которые способствуют загрязнению воздуха. Также не зарегистрировано выбросов с предприятий.

— Нельзя исключать, что где-то поблизости в сельских районах происходят лесные пожары, горят поля. Придется на несколько дней смириться с этим. С изменением погоды в ближайшее время ситуация резко улучшится, — добавил глава города.

Накануне в городе ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Сейчас, по данным от синоптиков, в НСО дует ветер из Омской области, где сейчас горят лесные пожары. Кроме того, на территории новосибирского региона зафиксированы термоточки.

В этом году «Гринпис» опубликовал карту пожаров в Новосибирской области за 2020 год. Большая часть из них пришлась на западную часть региона. А в прошлом году Новосибирская область заняла первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России. Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории 36 раз.

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