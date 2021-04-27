Власти предложили смириться с грязным воздухом в Новосибирске и подождать несколько дней

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предположил, что в ближайшее время в городе может измениться погода, и смог, появившийся утром во вторник, развеется. Но пока новосибирцам нужно набраться терпения.

— Сейчас, к сожалению, такова погода. Мы получили специальное предупреждение. Низкое давление и безветренная погода способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере. Что играет решающую роль — сказать сложно. Нельзя отрицать наличие пылевых частиц, но в первую очередь присутствует все-таки запах дыма, — рассказал мэр во время пресс-конференции.

