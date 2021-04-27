Власти предложили смириться с грязным воздухом в Новосибирске и подождать несколько дней

Новосибирцам предложили смириться с грязным воздухом и смогом
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предположил, что в ближайшее время в городе может измениться погода, и смог, появившийся утром во вторник, развеется. Но пока новосибирцам нужно набраться терпения.
— Сейчас, к сожалению, такова погода. Мы получили специальное предупреждение. Низкое давление и безветренная погода способствуют накоплению вредных примесей в атмосфере. Что играет решающую роль — сказать сложно. Нельзя отрицать наличие пылевых частиц, но в первую очередь присутствует все-таки запах дыма, — рассказал мэр во время пресс-конференции.
Анатолий Локоть отметил, что в городе нет пожаров, которые способствуют загрязнению воздуха. Также не зарегистрировано выбросов с предприятий.
— Нельзя исключать, что где-то поблизости в сельских районах происходят лесные пожары, горят поля. Придется на несколько дней смириться с этим. С изменением погоды в ближайшее время ситуация резко улучшится, — добавил глава города.
Накануне в городе ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Сейчас, по данным от синоптиков, в НСО дует ветер из Омской области, где сейчас горят лесные пожары. Кроме того, на территории новосибирского региона зафиксированы термоточки.
В этом году «Гринпис» опубликовал карту пожаров в Новосибирской области за 2020 год. Большая часть из них пришлась на западную часть региона. А в прошлом году Новосибирская область заняла первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России. Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории 36 раз.