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Сибирь в огне: Greenpeace опубликовал интерактивную карту пожаров за 2020 год. Показываем, как горели леса и поля НСО

Большинство возгораний пришлось на западную часть региона

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В 2020 году ландшафтные пожары составили 25,75 миллиона гектаров, или 1,5% от общей площади страны

В 2020 году ландшафтные пожары составили 25,75 миллиона гектаров, или 1,5% от общей площади страны

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Greenpeace опубликовал интерактивную карту по пожарам в НСО

Greenpeace впервые составил карту и подсчитал реальную общую площадь всех природных пожаров в России за 2020 год. С помощью сервиса можно увидеть, как горели леса и поля и в Новосибирской области.

— Большая часть площади пожаров — 80,4% — пришлась на азиатскую часть России (Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа). Это первая в истории столь детальная оценка: до сих пор в России учитывались только площади лесных, а не всех ландшафтных пожаров. В 2020 году она составила 25,75 миллиона гектаров, или 1,5% от общей площади страны, — рассказали в пресс-службе Greenpeace.

В Новосибирской области большинство пожаров пришлось на западную часть&nbsp;

В Новосибирской области большинство пожаров пришлось на западную часть 

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Для составления карты Greenpeace использовал данные спутников и отрисовывал ее вручную.

— По официальным данным дистанционного мониторинга Рослесхоза, доля весенних лесных пожаров в общей площади пожаров в 2020 году составила 22%, а по оперативным данным Авиалесоохраны, и того меньше — всего 8%. Однако карта показывает, что площадь весенних пожаров составляет больше половины — 52% от всех случившихся за год, это 13,5 млн гектаров. Это значит, что масштаб воздействия ландшафтных пожаров на климат необходимо пересмотреть, — уверены в компании.

В прошлом году Новосибирская область заняла первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России. Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории 36 раз.

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