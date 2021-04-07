Сибирь в огне: Greenpeace опубликовал интерактивную карту пожаров за 2020 год. Показываем, как горели леса и поля НСО

Greenpeace впервые составил карту и подсчитал реальную общую площадь всех природных пожаров в России за 2020 год. С помощью сервиса можно увидеть, как горели леса и поля и в Новосибирской области.

— Большая часть площади пожаров — 80,4% — пришлась на азиатскую часть России (Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа). Это первая в истории столь детальная оценка: до сих пор в России учитывались только площади лесных, а не всех ландшафтных пожаров. В 2020 году она составила 25,75 миллиона гектаров, или 1,5% от общей площади страны, — рассказали в пресс-службе Greenpeace.