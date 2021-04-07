Сибирь в огне: Greenpeace опубликовал интерактивную карту пожаров за 2020 год. Показываем, как горели леса и поля НСО

Greenpeace опубликовал интерактивную карту по пожарам в НСО
Greenpeace впервые составил карту и подсчитал реальную общую площадь всех природных пожаров в России за 2020 год. С помощью сервиса можно увидеть, как горели леса и поля и в Новосибирской области.
— Большая часть площади пожаров — 80,4% — пришлась на азиатскую часть России (Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа). Это первая в истории столь детальная оценка: до сих пор в России учитывались только площади лесных, а не всех ландшафтных пожаров. В 2020 году она составила 25,75 миллиона гектаров, или 1,5% от общей площади страны, — рассказали в пресс-службе Greenpeace.
Для составления карты Greenpeace использовал данные спутников и отрисовывал ее вручную.
— По официальным данным дистанционного мониторинга Рослесхоза, доля весенних лесных пожаров в общей площади пожаров в 2020 году составила 22%, а по оперативным данным Авиалесоохраны, и того меньше — всего 8%. Однако карта показывает, что площадь весенних пожаров составляет больше половины — 52% от всех случившихся за год, это
В прошлом году Новосибирская область заняла первое место по абсолютной площади весенних пожаров в России. Мы сравнили эти цифры с площадью Новосибирска — оказалось, что он мог уместиться на такой территории