«Дышать нечем»: в Новосибирске дует ветер из Омской области, где горят леса

Во время пожаров в НСО и Омской области Новосибирск накрыло смогом
Сегодня, 27 апреля, Новосибирск накрыло смогом. Накануне в городе был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Кроме того, в НСО сейчас зафиксированы пожары на различных территориях. Новосибирские синоптики говорят, что в регионе дует ветер с Омской области, где горят леса.
— В Новосибирске ужасное задымление, дышать нечем, — пожаловался в редакцию НГС читатель НГС.
Утром смог над Новосибирском превратил солнце в яркий красно-оранжевый шар. В Гидрометцентре предположили, с чем связано загрязнение воздуха.
— Скорее всего, это дым, но точные данные будут позже. Ветер у нас дует юго-западный с Омской области, северного Казахстана, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
В Главном управлении лесного хозяйства Омской области подтвердили информацию о большом количестве лесных пожаров на их территории.
— Пожароопасная ситуация у нас сейчас напряженная. Сегодня прогнозируется 3 класс пожарной опасности на всей территории Омской области. Пожаров много происходит. Вчера только 26 лесных пожаров были потушены — они все обнаружены и ликвидированы в тот же день. Пока всё тушится оперативно, не было такого, чтобы ушло на другой день, — сообщила пресс-секретарь Главного управления лесного хозяйства Омской области, Екатерина Лендел.
Первые пожары в Омской области произошли 21 апреля, тогда было обнаружено 7 лесных пожаров. За последние 4 дня произошло 80 пожаров.
— У нас пока зелени нет, много сухой травы, фермеры жгут стерню. У нас открылся охотничий сезон в воскресенье. Тоже думаю, что сыграло какую-то роль. Люди выезжают на природу, также неосторожное обращение с огнем. Все пожары происходят по вине людей, — добавили в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства Омской области.
В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что в 8 утра, по данным космического мониторинга, зафиксировано 180 термических точек, угрозы населенным пунктам нет.
В министерстве природных ресурсов и экологии НСО также подтвердили, что на территории региона зафиксированы термоточки.
— Пожаров на лесфонде на 11 часов утра не зафиксировано, на иных категориях земель — 81 термоточка, — сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии НСО.
По данным сервиса AirVoice, сегодня утром качество воздуха в городе оценивалось в 7 баллов из 10.
На выходных жители Новосибирска жаловались на неприятный запах в разных районах города.
Жители Новосибирска периодически жалуются на смог и грязный воздух. Одной из причин ухудшения экологии называют неблагоприятные погодные условия и концентрацию выхлопов из-за больших пробок. Как это всё отражается на здоровье новосибирцев — корреспондент НГС узнала у экспертов.
Во второй половине июля 2019 года в Новосибирске был сильный смог, связанный с лесными пожарами в Красноярском крае.