«Дышать нечем»: в Новосибирске дует ветер из Омской области, где горят леса

— Скорее всего, это дым, но точные данные будут позже. Ветер у нас дует юго-западный с Омской области, северного Казахстана, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В Главном управлении лесного хозяйства Омской области подтвердили информацию о большом количестве лесных пожаров на их территории.

— Пожароопасная ситуация у нас сейчас напряженная. Сегодня прогнозируется 3 класс пожарной опасности на всей территории Омской области. Пожаров много происходит. Вчера только 26 лесных пожаров были потушены — они все обнаружены и ликвидированы в тот же день. Пока всё тушится оперативно, не было такого, чтобы ушло на другой день, — сообщила пресс-секретарь Главного управления лесного хозяйства Омской области, Екатерина Лендел.