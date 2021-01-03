«Скоро пощипывать наши лёгкие будет уже не воздух, а рак»: колонка новосибирца о грязном смоге над городом

Новосибирец высказался о грязном воздухе в городе
В первых числах января в Новосибирск вернулись морозы, и качество воздуха в городе резко испортилось. В это воскресенье, 3 января, уровень загрязнения достиг 10 баллов из 10. Это несложно заметить и без специальных сервисов — на улицах стоит густой смог и дышать стало труднее. На проблемы с воздухом обратил внимание и читатель НГС Юрий Кринский. Он написал колонку-мнение о том, почему в загрязнении воздуха виноваты все мы, что с этим делать, и чем новосибирцы похожи на пингвинов. Далее от первого лица.
Новосибирск снова утонул в дымке. Морозы, минус тридцать, гулять не очень-то и хотелось. Но когда мороз останавливал россиянина, а тем более сибиряка от ободряющего моциона? Да ещё и новогодние праздники, когда хочется успеть и к тем, и к этим! Главное, поставить машину на прогрев, чтобы точно завелась.
Всего несколько дней назад по городу можно было даже погулять с удовольствием. Хотя было это уже в прошлом году. Воздух на набережной был чист, и даже в центре дышалось неплохо. Но потом что-то сломалось. В который раз! И вот смотришь в окно, а там здание напротив как будто в тумане. Прощай, Норфолк! А точнее, Новосибирск.
Домашний арест
То, что дымка есть, заметить нетрудно. А если высунуть нос в форточку и глубоко вдохнуть, то можно получить добрую половину симптомов ковида — уж пощипывание в лёгких и бронхах точно. И дело вовсе не в морозе. Как человек недавно переболевший могу сказать об этом с уверенностью. Ковид был, всё прошло, а теперь у меня болят лёгкие совсем по другим причинам.
И вот сидишь ты дома в праздники и вспоминаешь про Великий смог в Лондоне, с которого началась мировая история экологической обеспокоенности. И начинаешь думать о том, а куда улететь самому, чтобы всего этого не видеть, а главное — всем этим не дышать.
Да, наш климат располагает к такой погоде больше, чем другие. Когда нет ветра и стоит мороз, воздух, как ни странно, тоже застаивается. Хочется уехать туда, где воздух почище, и прожить там соответственно подольше.
Прожить подольше. Заголовки изданий пестрят формулировками. «Загрязнение воздуха снизило продолжительность жизни почти на 2 года», «Люди могли бы жить на 6–8 лет дольше», «Загрязнение воздуха сократило продолжительность жизни россиян на девять месяцев».
Всё чаще ловлю себя на том, что остаюсь дома только из-за воздуха! Технологический прогресс всё упростил, и тут, в Сибири, тоже. Не надо топить печку зимой, не надо кормить лошадь, чтобы ехать. У нас теперь ТЭЦ и автомобили.
Святая простота! Как бы не так.
Топить и ездить
Давайте подумаем, а сколько людей ставит машину на прогрев, чтобы она завелась завтра? Сколько раз за сутки она заведётся и сколько времени проработает? А за все праздники? По поводу того, греть ли машину в мороз, есть мнение.
«Машин на дорогах почти нет, а смог такой, будто вся советская промышленность воскресла и удвоилась», — пишет один из комментаторов НГС. Дорогой друг! Чтобы машина делала выхлоп, ей можно совсем никуда не выезжать!
Раз уж заговорили про промышленность, нельзя не вспомнить и бурый уголь, участие которого в общей экологической картине дискуссионно.
Кто-то говорит, что он хуже каменного в смысле влияния на экологию, а кто-то — наоборот. На сайте СГК возвещают о крайней экологичности всего — от золоотвалов до выбросов ТЭЦ. Но что-то с трудом верится. Особенно после недавних скандалов с тарифами. Про бурый уголь можно спорить и спорить. Но я живу в Новосибирске с восьмидесятых и могу подтвердить, что ситуация с зимним смогом стала значительно хуже именно в последние пару лет. В параллельной реальности, в идеальном мире новосибирские ТЭЦ уже перешли на газовое топливо. На самом деле новосибирцы пока что могут лишь грезить об этом, отсиживаясь дома за сериалами и чаем. Спасибо хоть, батареи горячие.
Поздравляю, у вас отработка лёгких!
Недавно я побывал на СТО, замена масла. Обратил внимание на стоящую в углу печку, явно самодельную. Её труба уходила в стену и далее на улицу. В ответ на мой вопрос хозяин СТО с гордостью поведал, что печь собрал он сам и что работает она на... «отработке».
Из дальнейшего разговора выяснилось, что подобный обогрев есть на многих станциях техобслуживания. Это дёшево, и отработку после замены масла в автомобилях клиентов теперь можно пристроить к делу. А что, удобно! Отработанное масло теперь можно не утилизировать, как любые другие опасные отходы, а просто сжечь, да ещё с выгодой в виде обогрева помещения.
Всё это прекрасно, если не задумываться о том, что же входит в состав отработанного машинного масла, и сгорает ли оно полностью. Мне что-то подсказывает, что нет. Куда деваются компоненты масла, делающие его чёрной, непригодной для использования жидкостью? Уж не ими ли мы дышим в эти морозные дни? Высокотемпературное дожигание, если конечно всё устроено правильно — это прекрасно. Но кто-нибудь измерял содержание в этом выхлопе, например, тяжёлых металлов? Куда деваются они, как не в воздух?
Представляю разговор на этой же СТО лет через пять:
— А что это Петровича не видно?
— Сосед? Да он помер намедни, онкология говорят!
— Надо же, здоровый вроде был мужик!
— Не говори, Вася, молодыми уходят. Что-то холодно сегодня, надо жару поддать! А как там сынуля, лёгкие подлечили ему?
Там же можно и удалить отработанный катализатор. Эта деталь глушителя фильтрует выхлоп автомобиля до соответствия евростандартам. На вопрос о том, ставят ли что-то взамен, работник разводит руками.
Эту СТО видно сейчас из моего окна, и из трубы идёт дым. Там, в гаражах, станций техобслуживания несколько.
В стране невыученных уроков
Вчера мы смеялись над римлянами и их свинцовым трубопроводом, учась в школе. Дескать, вот дурачки! Не смогли связать очевидные вещи! А сегодня сами не можем связать задымлённый воздух и свою будущую возможную смерть в палате интенсивной терапии онкологического отделения. Где гарантия, что мы действительно там не окажемся через 5, 10, 30 лет? Бронхит и астму тоже никто официально не отменил, ведь так?
Хотя, что это за паникёрство! Может, всё это автору вообще мерещится? Может, только кажется, что в воздухе дымка и что из форточки разит гарью, а в печках многочисленных СТО на самом деле чистейший авиационный бензин?
Но недолгий поиск в гугле выдаёт сайты с мониторингом качества воздуха и всё становится окончательно ясно. В эти новогодние дни загрязнение воздуха оценивается в 10 баллов из десяти возможных, да ещё и с перечислением уровней загрязнений, от которых становится просто не по себе.
В прогнозе — мороз и безветрие на все праздники. Остаётся надеяться, что в нашем сибирском Сайлент-Хилле выживут хоть какие-то очевидцы, чтобы через пару тысяч лет гипотетические потомки всё-таки смогли над нами посмеяться.
Сибирского здоровья!
В некоторых частях России и в том числе на юге, где все традиционно поправляют здоровье, сибиряков стереотипно считают здоровее прочих россиян. Похоже, этот стереотип скоро канет в лету. Чем больше морозов в отдельно взятом регионе, тем чаще там ситуация, когда загрязнённый воздух льнёт к земле и к нашим незащищённым лёгким.
Человечество в отдельно взятом городе оказалось в положении, когда ему вновь ставит шах его собственная глупость. Из-за сиюминутной выгоды вы теперь не можете даже проветрить комнату, не то что выйти погулять! И если мы всем городом не примем меры (привет гражданам, экологам, чиновникам мэрии, Росприроднадзору и представителям СК), то пощипывать наши лёгкие и лёгкие детей будет уже не воздух, а рак.
На автомобилях ездить люди пока что не перестанут. В то время как мнения про бурый уголь высказывают все — от экспертов до саркастичных комментаторов, воздух тоже, как кажется, изрядно побурел. Что будет с печками на СТО — тоже никто не знает. Интернет изобилует мнениями о том, при каких же температурах должна гореть отработка, чтобы масло дожигалось всё без остатка. Блажен, кто верует!
Здоровый город — это не только про медицину. Когда воздух чистый, люди едут покупать и отдыхать. Больше веселящегося народа в ледовых городках, на катках, в парках, да и просто на улицах. Кто празднику рад, тот идёт гулять!
Но для этого нужно всего два простых слова: чистый воздух.
В одном фильме про природу я увидел популяцию пингвинов. У них большая плотность, и они вынуждены сидеть в собственных экскрементах. Многие тысячи особей, а отхожего места нет. Это пингвины, и у них нет культуры обращения с отходами. Они ничего не могут сделать с какашками и вынуждены ходить прямо по ним, пачкаясь и поскальзываясь.
Нам, людям, тоже холодно. Нашей большой и очень-очень культурной популяции надо как-то отапливать город и на чём-то по нему передвигаться. Выхлоп у каждого свой. Сделать что-то с выхлопом мы, как и пингвины, пока что не очень в силах. Автомобилисты грешат на энергетиков, энергетики — на автомобилистов, а безлошадным гражданам остаётся только молиться. Но пока мы сваливаем вину друг на друга, воздух только ухудшается.
Что-то нужно делать сегодня. Например, хотя бы временно пересев с личного автомобиля на общественный транспорт. Пусть машина спокойно постоит хотя бы до конца холодов.
Что могу сделать лично я? Даже сильно напрягшись, я не могу перевести ТЭЦ на газовое топливо, нет у меня и своей СТО, а на даче я вообще собираю валежник. Но я ж автовладелец. Я мог поставить машину на прогрев, чтобы ездить в морозы, но не поставил же! Здоровее будем!
Хотя бы чуточку, да?
Что еще почитать про качество воздуха в Новосибирске?
Инфографика. В каких районах самый грязный воздух? И так ли всё плохо в Новосибирске? Сравниваем с другими городами.
Правда ли, что грязный воздух в Новосибирске из-за машин? Разбираем с экологом.
После ухудшения воздуха горожане заметили в квартирах черную непонятную пыль. Министр природных ресурсов заявил, что причина грязного воздуха в географическом положении.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции