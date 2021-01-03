«Скоро пощипывать наши лёгкие будет уже не воздух, а рак»: колонка новосибирца о грязном смоге над городом

Хотя, что это за паникёрство! Может, всё это автору вообще мерещится? Может, только кажется, что в воздухе дымка и что из форточки разит гарью, а в печках многочисленных СТО на самом деле чистейший авиационный бензин?



Но недолгий поиск в гугле выдаёт сайты с мониторингом качества воздуха и всё становится окончательно ясно. В эти новогодние дни загрязнение воздуха оценивается в 10 баллов из десяти возможных, да ещё и с перечислением уровней загрязнений, от которых становится просто не по себе.



В прогнозе — мороз и безветрие на все праздники. Остаётся надеяться, что в нашем сибирском Сайлент-Хилле выживут хоть какие-то очевидцы, чтобы через пару тысяч лет гипотетические потомки всё-таки смогли над нами посмеяться.



Сибирского здоровья!



В некоторых частях России и в том числе на юге, где все традиционно поправляют здоровье, сибиряков стереотипно считают здоровее прочих россиян. Похоже, этот стереотип скоро канет в лету. Чем больше морозов в отдельно взятом регионе, тем чаще там ситуация, когда загрязнённый воздух льнёт к земле и к нашим незащищённым лёгким.

Человечество в отдельно взятом городе оказалось в положении, когда ему вновь ставит шах его собственная глупость. Из-за сиюминутной выгоды вы теперь не можете даже проветрить комнату, не то что выйти погулять! И если мы всем городом не примем меры (привет гражданам, экологам, чиновникам мэрии, Росприроднадзору и представителям СК), то пощипывать наши лёгкие и лёгкие детей будет уже не воздух, а рак.

На автомобилях ездить люди пока что не перестанут. В то время как мнения про бурый уголь высказывают все — от экспертов до саркастичных комментаторов, воздух тоже, как кажется, изрядно побурел. Что будет с печками на СТО — тоже никто не знает. Интернет изобилует мнениями о том, при каких же температурах должна гореть отработка, чтобы масло дожигалось всё без остатка. Блажен, кто верует!



Здоровый город — это не только про медицину. Когда воздух чистый, люди едут покупать и отдыхать. Больше веселящегося народа в ледовых городках, на катках, в парках, да и просто на улицах. Кто празднику рад, тот идёт гулять!



Но для этого нужно всего два простых слова: чистый воздух.



В одном фильме про природу я увидел популяцию пингвинов. У них большая плотность, и они вынуждены сидеть в собственных экскрементах. Многие тысячи особей, а отхожего места нет. Это пингвины, и у них нет культуры обращения с отходами. Они ничего не могут сделать с какашками и вынуждены ходить прямо по ним, пачкаясь и поскальзываясь.

Нам, людям, тоже холодно. Нашей большой и очень-очень культурной популяции надо как-то отапливать город и на чём-то по нему передвигаться. Выхлоп у каждого свой. Сделать что-то с выхлопом мы, как и пингвины, пока что не очень в силах. Автомобилисты грешат на энергетиков, энергетики — на автомобилистов, а безлошадным гражданам остаётся только молиться. Но пока мы сваливаем вину друг на друга, воздух только ухудшается.

Что-то нужно делать сегодня. Например, хотя бы временно пересев с личного автомобиля на общественный транспорт. Пусть машина спокойно постоит хотя бы до конца холодов.



Что могу сделать лично я? Даже сильно напрягшись, я не могу перевести ТЭЦ на газовое топливо, нет у меня и своей СТО, а на даче я вообще собираю валежник. Но я ж автовладелец. Я мог поставить машину на прогрев, чтобы ездить в морозы, но не поставил же! Здоровее будем!



Хотя бы чуточку, да?