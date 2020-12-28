Правда ли, что грязный воздух в Новосибирске из-за машин? Разбираем с экологом и смотрим на другие города

В Новосибирске снова ухудшилось качество воздуха. На утро 28 декабря сервис CityAir показывал критическую отметку — 9 баллов из 10 возможных. Как объяснил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, этому способствует погода, а именно — низкие температуры, повышенное атмосферное давление и отсутствие ветра.



Однако экологи сходятся во мнении, что основной причиной загрязнения воздуха в больших городах становится постоянно растущее количество машин.



— Я считаю, что пока у нас машины (большие или маленькие) будут прогреваться под окнами, ничего не изменится, — заявил эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко. — Такая ситуация возникает ночью почти через день, тем более синоптики вновь обещают морозы, значит, будет наверняка безветренно. Возьмите любой справочник, автомобили сейчас в любых больших городах — это источник 90–95% загрязнений воздуха.