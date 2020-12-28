Правда ли, что грязный воздух в Новосибирске из-за машин? Разбираем с экологом и смотрим на другие города

Экологи объяснили, как машины влияют на качество воздуха в Новосибирске
В Новосибирске снова ухудшилось качество воздуха. На утро 28 декабря сервис CityAir показывал критическую отметку — 9 баллов из 10 возможных. Как объяснил пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, этому способствует погода, а именно — низкие температуры, повышенное атмосферное давление и отсутствие ветра.
Однако экологи сходятся во мнении, что основной причиной загрязнения воздуха в больших городах становится постоянно растущее количество машин.
— Я считаю, что пока у нас машины (большие или маленькие) будут прогреваться под окнами, ничего не изменится, — заявил эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко. — Такая ситуация возникает ночью почти через день, тем более синоптики вновь обещают морозы, значит, будет наверняка безветренно. Возьмите любой справочник, автомобили сейчас в любых больших городах — это источник 90–95% загрязнений воздуха.
О том, зависит ли качество воздуха от числа автомобилей, мы решили посмотреть на примере других городов. Поскольку показатели загрязненности воздуха меняются каждый час, мы взяли данные на сегодняшнее утро. Число автомобилей в городах подсчитал «Автостат» (информация на 01.07.2019).
С Сергеем Пащенко солидарен заведующий кафедрой инженерных проблем экологии НГТУ НЭТИ Владимир Ларичкин, однако он называет цифру меньше — 70% всех источников загрязнения воздуха приходится на автомобили. Еще 15%, по его словам, — это выбросы в результате работы ТЭЦ.
— Проблема огромная, особенно для нашей страны. Ее еще сложно решить вот в какой части — есть автомобили, не предназначенные для эксплуатации в наших условиях. Поэтому некоторым автовладельцам, которые прогревают машины, проще переплатить за бензин, чем пройти какое-то количество метров пешком. Вообще, ситуация складывается так, что почти каждая семья может себе позволить приобрести автомобиль в кредит, и это всё, конечно, отражается на экологической обстановке, — подытожил специалист.
Ранее представители мэрии и Запсибгидромета заявили о том, что в Новосибирске могут ограничить передвижение автомобилей по городу из-за ухудшающегося качества воздуха.
А здесь мы выясняли, в каких районах Новосибирска самый грязный воздух.