Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске снова достиг высокой отметки

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске утром 11 марта достиг 8 баллов из 10 . Об этом сообщает сервис мониторинга качества воздуха Airvoice.

Максимальный уровень загрязнения наблюдается на левом берегу, на улице Немировича-Данченко — такая ситуация там с 12 часов ночи.

— Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — рекомендует сервис жителям Ленинского и Кировского районов.

