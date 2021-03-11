Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске снова достиг высокой отметки

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг
Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске утром
Максимальный уровень загрязнения наблюдается на левом берегу, на улице Немировича-Данченко — такая ситуация там с
— Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — рекомендует сервис жителям Ленинского и Кировского районов.
На правом берегу ситуация лучше, за исключением Первомайского района: на Первомайской улице уровень концентрации вредных примесей в воздухе оценивают на
Как указано на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня в первой половине дня местами ожидается небольшой снег, мокрый снег, метель. Ветер юго-западный
— 11 марта метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — говорится на сайте учреждения.