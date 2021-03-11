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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске снова достиг высокой отметки

Горожанам рекомендуют по возможности остаться дома

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Хуже всего ситуация в Ленинском, Кировском и Первомайском районах&nbsp;

Хуже всего ситуация в Ленинском, Кировском и Первомайском районах 

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Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 8 баллов

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске утром 11 марта достиг 8 баллов из 10. Об этом сообщает сервис мониторинга качества воздуха Airvoice.

Максимальный уровень загрязнения наблюдается на левом берегу, на улице Немировича-Данченко — такая ситуация там с 12 часов ночи.

— Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна, — рекомендует сервис жителям Ленинского и Кировского районов.

На правом берегу ситуация лучше, за исключением Первомайского района: на Первомайской улице уровень концентрации вредных примесей в воздухе оценивают на 7 баллов из 10.

Как указано на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня в первой половине дня местами ожидается небольшой снег, мокрый снег, метель. Ветер юго-западный 8–13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха -5... -7 °С.

— 11 марта метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный, — говорится на сайте учреждения.

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