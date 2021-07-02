Новосибирцев ждет загрязнение воздуха на выходных

Погодные условия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе
С 3 по 5 июля погодные условия в Новосибирске будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Об этом предупреждает «Западно-Сибирское УГМС».
— 3–5 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, — сказано в сообщении.
Другой сервис оценки качества воздуха сообщает, что сейчас условия, «неподходящие для особо восприимчивых».
Сейчас в городе дует юго-восточный ветер, ночью он сменит свое направление на южное. Завтра днем термометры в Новосибирске покажут
В выходные в городе установится солнечная погода, местами воздух прогреется до +35 градусов. Ветер будет дуть слабый, в основном юго-восточный. Жара пришла в наш регион из Средней Азии.