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Новосибирцев ждет загрязнение воздуха на выходных

Этому будут способствовать погодные условия — жара и слабый ветер

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В регионе на фоне аномальной жары и безветренной погоды ухудшится качество воздуха

В регионе на фоне аномальной жары и безветренной погоды ухудшится качество воздуха

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Погодные условия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе

С 3 по 5 июля погодные условия в Новосибирске будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Об этом предупреждает «Западно-Сибирское УГМС».

— 3–5 июля метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, — сказано в сообщении.

Один из сервисов мониторинга качества воздуха оценивает текущее загрязнение в Новосибирске в 3–4 балла из 10 (ситуация стабильна)

Один из сервисов мониторинга качества воздуха оценивает текущее загрязнение в Новосибирске в 3–4 балла из 10 (ситуация стабильна)

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Другой сервис оценки качества воздуха сообщает, что сейчас условия, «неподходящие для особо восприимчивых».

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Сейчас в городе дует юго-восточный ветер, ночью он сменит свое направление на южное. Завтра днем термометры в Новосибирске покажут +28... +30 градусов, обойдется без осадков. Ночью +15... +17 градусов, в пригороде — +11... +13 градусов.

В выходные в городе установится солнечная погода, местами воздух прогреется до +35 градусов. Ветер будет дуть слабый, в основном юго-восточный. Жара пришла в наш регион из Средней Азии.

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загрязнение воздуха
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