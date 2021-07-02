Почти как в тропиках: новосибирцам обещают температуру до +35 градусов

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные — в городе ожидается жаркая и солнечная погода.

— Постепенно через уральский хребет к нам переваливает из европейской части России теплый воздух. На фоне повышенного атмосферного давления погода стоит без осадков. Ветер слабый, в основном юго-восточных направлений. Такие температуры поднимаются из районов Средней Азии — это более тропическая воздушная масса с аномально жаркими температурами, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.