Почти как в тропиках: новосибирцам обещают температуру до +35 градусов

Новосибирск согреют теплые воздушные массы из районов Средней Азии
Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные — в городе ожидается жаркая и солнечная погода.
— Постепенно через уральский хребет к нам переваливает из европейской части России теплый воздух. На фоне повышенного атмосферного давления погода стоит без осадков. Ветер слабый, в основном юго-восточных направлений. Такие температуры поднимаются из районов Средней Азии — это более тропическая воздушная масса с аномально жаркими температурами, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
В субботу, 3 июля, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью
В воскресенье, 4 июля, в городе без осадков. Ночью
В понедельник, 5 июля, в Новосибирске ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ночью
Напомним, на этой неделе синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за аномальной жары в НСО.
Накануне на Бердском шоссе у границы с Новосибирском прорвало канализацию — новосибирцев просят не купаться в Обском море. Но некоторые решили пренебречь предупреждением.
Вместе с приходом жары в городе появился тополиный пух. Наш фотограф прогулялся по городу и запечатлел начало сезона тополиного пуха.