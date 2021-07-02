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Почти как в тропиках: новосибирцам обещают температуру до +35 градусов

В выходные в городе установится солнечная погода

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Высокие температуры придут из районов Средней Азии

Высокие температуры придут из районов Средней Азии

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Новосибирск согреют теплые воздушные массы из районов Средней Азии

Новосибирские синоптики дали прогноз погоды на предстоящие выходные — в городе ожидается жаркая и солнечная погода.

— Постепенно через уральский хребет к нам переваливает из европейской части России теплый воздух. На фоне повышенного атмосферного давления погода стоит без осадков. Ветер слабый, в основном юго-восточных направлений. Такие температуры поднимаются из районов Средней Азии — это более тропическая воздушная масса с аномально жаркими температурами, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу, 3 июля, в Новосибирске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +15... +17 градусов, в пригороде +11... +13 градусов. Днем +28... +30 градусов. По области ночью +14... +19 градусов, местами +8... +13 градусов. Днем +28... +33 градуса. Ветер южный 2–7 м/с.

В воскресенье, 4 июля, в городе без осадков. Ночью +17... +19 градусов. Днем +30... +32 градуса. По области ночью +16... +21 градус, местами +10... +15 градусов. Днем +30... +35 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

В понедельник, 5 июля, в Новосибирске ночью без осадков, днем преимущественно без осадков. Ночью +17... +19 градусов. Днем +31... +33 градуса. По области ночью +16... +21 градус. Днем +30... +35 градусов. Ветер юго-восточный 2–7 м/с.

Напомним, на этой неделе синоптики выпустили экстренное предупреждение из-за аномальной жары в НСО.

Накануне на Бердском шоссе у границы с Новосибирском прорвало канализацию — новосибирцев просят не купаться в Обском море. Но некоторые решили пренебречь предупреждением.

Вместе с приходом жары в городе появился тополиный пух. Наш фотограф прогулялся по городу и запечатлел начало сезона тополиного пуха.

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аномальная жарапрогноз погоды
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