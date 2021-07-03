«С каждым месяцем всё хуже»: Новосибирск вновь накрыла жуткая вонь

Вечером 3 июля новосибирцы вновь почувствовали неприятный запах. Особенно часто сообщения поступают от проживающих в районе площади Калинина.

— На Калинина снова вонь. Пришлось закрыть все окна. Потому что воняет ой как сильно. Появляется она как минимум раз в две недели. Вонь только со стороны Дуси Ковальчук, со стороны Галущака не пахнет. И в итоге с каждым месяцем всё хуже вонь, — сообщила сибирячка.

— Еще часов в восемь на площади Калинина всё было более-менее. Но буквально через полчаса наш район вновь окутала невообразимая вонь, как из свинарника. На улице ужасно жарко, но приходится наглухо закрывать окна и сидеть в квартире в духоте, — добавила другая жительница Новосибирска.