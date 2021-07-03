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«С каждым месяцем всё хуже»: Новосибирск вновь накрыла жуткая вонь

Особенно много жалоб на качество воздуха в районе площади Калинина

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Сибиряки вновь сравнивают запах со свинокомплексом

Сибиряки вновь сравнивают запах со свинокомплексом

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Вечером 3 июля новосибирцы вновь почувствовали неприятный запах. Особенно часто сообщения поступают от проживающих в районе площади Калинина.

— На Калинина снова вонь. Пришлось закрыть все окна. Потому что воняет ой как сильно. Появляется она как минимум раз в две недели. Вонь только со стороны Дуси Ковальчук, со стороны Галущака не пахнет. И в итоге с каждым месяцем всё хуже вонь, — сообщила сибирячка.

— Еще часов в восемь на площади Калинина всё было более-менее. Но буквально через полчаса наш район вновь окутала невообразимая вонь, как из свинарника. На улице ужасно жарко, но приходится наглухо закрывать окна и сидеть в квартире в духоте, — добавила другая жительница Новосибирска.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в настоящий момент, а также ночью и завтра днем будет дуть юго-восточный ветер.

Между тем сервис Airvoice оценивает текущий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске в 7 баллов из 10 возможных. Наиболее плачевная ситуация наблюдается в районе ОбьГЭС. В Заельцовском и Кировском районах качество воздуха оценивается в 5 баллов. В других районах города этот показатель находится на уровне 4 баллов.

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Накануне Западно-Сибирское УГМС предупредило, что на выходных погодные условия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

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загрязнение воздуханеприятный запах
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