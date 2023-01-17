Приехали Евгений Миронов и Лия Ахеджакова: онлайн-репортаж из храма Христа Спасителя, где прощаются с Инной Чуриковой

Вдова Александра Солженицина Наталья приехала попрощаться с великой актрисой. Она поблагодарила Чурикову и отметила, что та сыграла в двух фильмах по пороизведениям Александра Исаевича.





— Это наша благославляющая рука, благославляющий талант, очень горько, очень больно. У нее была всенародная любовь. Вы немного назовете людей, которых любят все. Так что это больно. Ну и благодарность ей, она сыграла в двух фильмах по книгам Александра Исаевича Солженицына. И сыграла изнутри — от всей своей сущности, вложились вся. Как он и сказал, ее слезами плачет вся Россия. Проводим ее, — отметила Наталья Солженицина.