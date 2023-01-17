Приехали Евгений Миронов и Лия Ахеджакова: онлайн-репортаж из храма Христа Спасителя, где прощаются с Инной Чуриковой

Вдова Александра Солженицина Наталья приехала попрощаться с великой актрисой. Она поблагодарила Чурикову и отметила, что та сыграла в двух фильмах по пороизведениям Александра Исаевича.
— Это наша благославляющая рука, благославляющий талант, очень горько, очень больно. У нее была всенародная любовь. Вы немного назовете людей, которых любят все. Так что это больно. Ну и благодарность ей, она сыграла в двух фильмах по книгам Александра Исаевича Солженицына. И сыграла изнутри — от всей своей сущности, вложились вся. Как он и сказал, ее слезами плачет вся Россия. Проводим ее, — отметила Наталья Солженицина.
Здесь же — вдова Николая Караченцова Людмила Поргина.
— Человек с любовью к родине, без осуждения. Очень трепетная душа, — сказала она о Чуриковой.
Поделиться
Сотрудники ритуальных служб выставили микрофон. В среднюю часть храма вышли священнослужители. У алтаря — патриарх всея Руси Кирилл.
Поделиться
Люди выстроились в очередь, чтобы подойти к гробу Инны Чуриковой, и прощаются. Актриса лежит в открытом гробу.
Поделиться
На прощание приехала Лия Ахеджакова, ее под руку проводили в храм.
Поделиться
У входа в храм отдельно стоят венки от Театра сатиры, главы Башкирии Радия Хабирова и режиссера и создателя Театра-студии на Красной Пресне и худрука Московского молодежного театра Вячеслава Спесивцева.
Поделиться
На прощание с букетом алых роз приехал Алексей Франдетти, с июля 2022 года он худрук «Ленкома», где служила Чурикова.
Поделиться
К ХХС приехал кортеж с мигалками. Кто из чиновников приехал попрощаться с великой актрисой, пока неизвестно.
Поделиться
К гробу подошел Глеб Панфилов, со своей музой Инной Чуриковой режиссер прожил
Поделиться
Внутри храма уже стоит гроб с телом Инны Чуриковой. Вокруг — множество венков. Для прощания выбрали портрет актрисы в молодости.
Поделиться
Все проходят через рамки, металлодетекторы и показывают содержимое сумок.
Поделиться
Желающие попрощаться с великой актрисой стягиваются к главному храму России. Прощание начнется в 11:00 по московскому времени, гражданской панихиды не будет.
Поделиться
Жизнь, карьера и последние дни актрисы
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в Белебее Башкирской АССР. Актриса окончила Щепкинское училище. Во время студенчества она исполнила свою знаменитую роль в фильме Александра Роу «Морозко».
После учебы актриса устроилась работать в Московский ТЮЗ. Сначала она подменяла заболевших артистов, потом стала получать небольшие роли. В 1973 году Марк Захаров пригласил Инну Чурикову на главную женскую роль в спектакль «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола. В «Ленкоме» актриса проработала более сорока лет.
Поделиться
Вокруг ХХС всё в заборах. Корреспондент MSK1.RU отмечает, что пешеходы могут спокойно проходить мимо, без ограничений.
Поделиться
Из-за панихиды дептранс хотел перекрыть улицу Малую Дмитровку, на которой стоит «Ленком Марка Захарова», но прощание из театра перенесли в храм Христа Спасителя, так что перекрытие отменили.
Поделиться
У храма Христа Спасителя уже собрались десятки человек (и сотрудников спецслужб).
Поделиться
Соболезнования родным и близким актрисы выразили Владимир Путин и Сергей Собянин.
А в комиссии по монументальному искусству при МГД сообщили, что готовы рассматривать вопрос создания памятника Инне Чуриковой в Москве.
— Это действительно очень известная и очень уважаемая актриса, — указал АГН «Москва» председатель комиссии Игорь Воскресенский. — Наша комиссия рассматривает вопросы только в связи с сооружением монументальных произведений, памятников. Поэтому, если будет от театрального сообщества такое предложение, мы обязательно рассмотрим.
Поделиться
Осенью Чурикова планировала вернуться к работе, однако заявленные спектакли отменили по причине плохого самочувствия актрисы.
Спектакли с Чуриковой «Ленком» заново запланировал на февраль. Состояние актрисы позволяло театральному руководству это сделать.
— Я в последний раз с Инной Михайловной общался около недели назад, мы ждали ее возвращения в театр, — рассказал «СтарХиту» Марк Варшавер, директор театра. — Здоровье подвело, но что сейчас об этом говорить… Давайте поскорбим, помолчим, это будет важнее, чем сейчас думать, как она болела, чем она болела. Это уже не играет никакой роли.
Поделиться
Директор «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что Инна Чурикова скончалась в московской больнице.
Летом 2022 года актриса неудачно упала и сама приехала в Боткинскую больницу с жалобами на боли в грудной клетке, врачи диагностировали у нее переломы. Тогда Варшавер опроверг информацию о госпитализации актрисы.
Поделиться