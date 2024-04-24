Оправдательный приговор по делу об убийстве подростка в парке «У моря Обского» отменили — дело изучат заново

Ивана Прудникова (в центре) задержали еще осенью 2023-го, под стражей молодой человек провел почти 3,5 года. Накануне его вновь задержали Источник: Новосибирский областной суд











Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор Ивану Прудникову, обвиняемому по делу об убийстве подростка в парке «У моря Обского». Об этом рассказали сегодня в официальном паблике Суды Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте». Уголовное дело, возбужденное еще в 2018 году, Советский районный суд будет рассматривать заново.

— 24 апреля 2024 судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда, заслушав доводы апелляционного представления и апелляционной жалобы, отменил приговор Советского районного суда и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда со стадии судебного разбирательства, — указано в официальном сообщении. — Прудникову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля 2024 года, он был заключен под стражу в зале суда.



16-летний школьник из Новокузнецка Дмитрий Абрамов был убит 28 июня 2018 года в кемпинге парка. Неизвестный четыре раза ударил подростка ножом, попав в том числе и в сонную артерию. Юноша истек кровью на руках тети, а следователи начали искать его убийцу, но преуспели далеко не сразу. Подозреваемого нашли осенью 2021 года в Калининграде, им оказался молодой человек по имени Иван Прудников, который, согласно выводам следствия, неофициально подрабатывал в парке охранником и встречался с девушкой-администратором кемпинга.

Мотивом для убийство, по версии обвинения, стало загадочное секс-видео (по другой версии — фото) с Прудниковым и его возлюбленной, которое тайно снял подросток. Обвиняемый дал признательные показания на видео, но позже отказался от них. По словам адвоката подсудимого, это признание было сделано под давлением.

Рассмотреть собственные материалы быстро и без лишнего шума не удалось: Иван Прудников попросил, чтобы его дело рассматривали с участием присяжных. Первая коллегия определилась с выводами, но не успела их озвучить и была распущена. Суду пришлось набирать новых заседателей, и 17 января 2024 года присяжные озвучили свое решение: Иван Прудников не причастен к совершению убийства. 2 февраля 2024-го Советский районный суд провозгласил оправдательный приговор, и молодого человека освободили в зале заседаний. Это решение не устроило прокуратуру и родителей убитого подростка, поэтому его обжаловали.