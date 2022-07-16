«Наш главный конкурент — привычка людей ходить в магазины»: как работают сервисы доставки в Новосибирске
Рассказываем о трех проектах, которые помогают сэкономить время
Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» появились несколько новых, одна из которых — «Доставка года». Это может быть доставка от крупного гипермаркета или от маленького магазина, от вашего любимого магазина одежды или доставка продуктов. Решать вам. А пока вы предлагаете своих кандидатов, почитайте подборку, посвященную доставкам.
«Самокат» на велосипедах
В марте 2021 года в Новосибирск зашел крупнейший онлайн-супермаркет, который ранее купил Сбербанк — «Самокат». До него в городе была широко известна только доставка «СберМаркет», при помощи которой можно заказать товары из «Ленты», Metro Cash&Carry, «Ашана», «О`Кей» и «Быстронома».
Только «Самокат» строится по иной модели: он не только доставляет продукты из торговых точек, но и выступает в качестве продавца. Заказы формируются на локальных распределительных складах — дарксторах (от английского dark store — темный магазин).
Для даркстора необязательно арендовать помещение на оживленной улице, как это происходит с обычным магазином. Такой распределительный центр может разместиться во дворах, в промзоне, в помещении без окон, в подвале. Работники получают заказ и собирают его в коробку, которую сразу может забрать курьер. Чаще всего — на велосипеде.
Такая модель позволяет получить заказанные продукты быстро.
— Наш главный конкурент — привычка людей ходить в магазины. Мы боремся с барьерами к онлайн-покупкам вместе с другими компаниями в сегменте e-commerce, — говорили в «СберМаркете», который владеет сервисом.
Экспресс-доставка продуктов и готовой еды
В ноябре 2021 года у «Самоката» появился конкурент, пообещавший доставлять продукты за 10 минут — «Яндекс.Маркет express». У них тоже создана сеть дарксторов, а в приложении доступно около 3 тысяч наименований товаров.
— Когда заказ оформлен, он падает на мобильное устройство комплектовщика, и система сама строит оптимальную последовательность сбора. Тяжелые товары и свежие продукты попадут в корзину последними, они в дарксторе расположены ближе к выходу. Если заказ тяжелый, то он переводится в «Яндекс.Доставку» — в такси или человеку на авто, — объяснял руководитель проекта экспресс-доставки «Яндекс.Маркета» Максим Безруков.
Кроме еды, в «Яндекс.Маркете» обещают доставить свежесваренный кофе: для этого дарксторы оборудованы кофейными машинами.
— Самое большое наше отличие — мы предлагаем значительный выбор готовой еды. У нас можно будет заказать упакованные салаты, супы, горячее, которые достаточно просто разогреть. Всё это производят местные партнеры. От блюд из ресторанов, которые предлагает «Яндекс.Еда», они будут отличаться более низкой ценой, — замечал Максим Безруков.
Доставка еды по столовским ценам
В декабре 2021 года стало известно, что на улице Ленина откроется проект In Kitchen — доставка блюд ресторанного качества «по себестоимости». Заказ можно будет сделать в приложении для смартфона или по телефону. Это может быть полный набор из салата, супа, горячего и десерта или любое их сочетание. В меню каждого дня только 30–40 позиций, но они постоянно меняются.
Цены в In Kitchen выглядят так: жаркое из свинины с овощами (370 граммов) стоит 174 рубля, лазанья из печи (320 граммов) — 251 рубль, чизкейк «Бельгийский шоколад» — 136 рублей.
Еду доставляют еще теплой, в специальных термосумках. В них нет одноразовой посуды: приборы металлические, емкости для блюд преимущественно стеклянные.
— Есть люди, которые любят готовить с удовольствием. Но для большинства это необходимость, потому что они не готовы тратить деньги на постоянные походы в рестораны или заказ готовых блюд. В случае если проект покажет свою жизнеспособность, мы будем открывать производства в других местах и потом примем решение: оставить эту локацию как имиджевую или переехать, — объясняла свой подход один из создателей проекта Ольга Гребенюк.
Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).
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