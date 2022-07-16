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«Наш главный конкурент — привычка людей ходить в магазины»: как работают сервисы доставки в Новосибирске

Рассказываем о трех проектах, которые помогают сэкономить время

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В Новосибирске доставки развиваются стремительно: не только крупный, но и небольшой бизнес предоставляют клиентам доставку своих товаров

В Новосибирске доставки развиваются стремительно: не только крупный, но и небольшой бизнес предоставляют клиентам доставку своих товаров

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Среди номинаций четвертой «Народной премии НГС» появились несколько новых, одна из которых — «Доставка года». Это может быть доставка от крупного гипермаркета или от маленького магазина, от вашего любимого магазина одежды или доставка продуктов. Решать вам. А пока вы предлагаете своих кандидатов, почитайте подборку, посвященную доставкам.

«Самокат» на велосипедах

В марте 2021 года в Новосибирск зашел крупнейший онлайн-супермаркет, который ранее купил Сбербанк — «Самокат». До него в городе была широко известна только доставка «СберМаркет», при помощи которой можно заказать товары из «Ленты», Metro Cash&Carry, «Ашана», «О`Кей» и «Быстронома».

Только «Самокат» строится по иной модели: он не только доставляет продукты из торговых точек, но и выступает в качестве продавца. Заказы формируются на локальных распределительных складах — дарксторах (от английского dark store — темный магазин).

Изначально сервис обещал доставлять продукты за 15 минут, но по факту так получается не всегда

Изначально сервис обещал доставлять продукты за 15 минут, но по факту так получается не всегда

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Для даркстора необязательно арендовать помещение на оживленной улице, как это происходит с обычным магазином. Такой распределительный центр может разместиться во дворах, в промзоне, в помещении без окон, в подвале. Работники получают заказ и собирают его в коробку, которую сразу может забрать курьер. Чаще всего — на велосипеде.

Такая модель позволяет получить заказанные продукты быстро.

— Наш главный конкурент — привычка людей ходить в магазины. Мы боремся с барьерами к онлайн-покупкам вместе с другими компаниями в сегменте e-commerce, — говорили в «СберМаркете», который владеет сервисом.

Экспресс-доставка продуктов и готовой еды

В ноябре 2021 года у «Самоката» появился конкурент, пообещавший доставлять продукты за 10 минут — «Яндекс.Маркет express». У них тоже создана сеть дарксторов, а в приложении доступно около 3 тысяч наименований товаров.

— Когда заказ оформлен, он падает на мобильное устройство комплектовщика, и система сама строит оптимальную последовательность сбора. Тяжелые товары и свежие продукты попадут в корзину последними, они в дарксторе расположены ближе к выходу. Если заказ тяжелый, то он переводится в «Яндекс.Доставку» — в такси или человеку на авто, — объяснял руководитель проекта экспресс-доставки «Яндекс.Маркета» Максим Безруков.

Этот сервис отличается от «Яндекс.Еды» низкими ценами на готовые блюда

Этот сервис отличается от «Яндекс.Еды» низкими ценами на готовые блюда

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Кроме еды, в «Яндекс.Маркете» обещают доставить свежесваренный кофе: для этого дарксторы оборудованы кофейными машинами.

— Самое большое наше отличие — мы предлагаем значительный выбор готовой еды. У нас можно будет заказать упакованные салаты, супы, горячее, которые достаточно просто разогреть. Всё это производят местные партнеры. От блюд из ресторанов, которые предлагает «Яндекс.Еда», они будут отличаться более низкой ценой, — замечал Максим Безруков.

Доставка еды по столовским ценам

В декабре 2021 года стало известно, что на улице Ленина откроется проект In Kitchen — доставка блюд ресторанного качества «по себестоимости». Заказ можно будет сделать в приложении для смартфона или по телефону. Это может быть полный набор из салата, супа, горячего и десерта или любое их сочетание. В меню каждого дня только 30–40 позиций, но они постоянно меняются.

Цены в In Kitchen выглядят так: жаркое из свинины с овощами (370 граммов) стоит 174 рубля, лазанья из печи (320 граммов) — 251 рубль, чизкейк «Бельгийский шоколад» — 136 рублей.

Еду доставляют еще теплой, в специальных термосумках. В них нет одноразовой посуды: приборы металлические, емкости для блюд преимущественно стеклянные.

— Есть люди, которые любят готовить с удовольствием. Но для большинства это необходимость, потому что они не готовы тратить деньги на постоянные походы в рестораны или заказ готовых блюд. В случае если проект покажет свою жизнеспособность, мы будем открывать производства в других местах и потом примем решение: оставить эту локацию как имиджевую или переехать, — объясняла свой подход один из создателей проекта Ольга Гребенюк.

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845–55–78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали о том, что СберМаркет в Новосибирске начал доставлять продукты из «Ашана» — мы посчитали, сколько денег тратят сибиряки и что покупают.

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