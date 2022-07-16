«Наш главный конкурент — привычка людей ходить в магазины»: как работают сервисы доставки в Новосибирске

Для даркстора необязательно арендовать помещение на оживленной улице, как это происходит с обычным магазином. Такой распределительный центр может разместиться во дворах, в промзоне, в помещении без окон, в подвале. Работники получают заказ и собирают его в коробку, которую сразу может забрать курьер. Чаще всего — на велосипеде.



Такая модель позволяет получить заказанные продукты быстро.



— Наш главный конкурент — привычка людей ходить в магазины. Мы боремся с барьерами к онлайн-покупкам вместе с другими компаниями в сегменте e-commerce, — говорили в «СберМаркете», который владеет сервисом.

