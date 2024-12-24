Госперевороты, теракты и новые блокировки: что произошло в России и за ее пределами в 2024 году

В 2024 году выборы проходили по всему миру, в более чем 100 странах. Люди голосовали в Бангладеше, Бразилии, Индии, Индонезии, Мексике, Пакистане. Также выборы прошли в Европейский парламент. Но наибольший интерес у россиян вызвали президентские гонки в России и США.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта 2024 года. На них одержал победу Владимир Путин. Его соперниками были Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди». Каждому из них досталось всего несколько процентов голосов. Путин получил 87,28%. Инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2024 года. Он избран на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.

По заявлению главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, явка на выборах президента РФ в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России. Она составила 77,49% (87,6 млн избирателей). До этого 70-процентная отметка была превышена лишь однажды — в 1991 году.

Победу в борьбе за место лидера страны в США одержал республиканец Дональд Трамп. Инаугурация назначена на 20 января 2025 года.

За пост главы Штатов Дональд Трамп боролся с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. Она в своей программе выступала в поддержку сексуальных меньшинств, права на аборты и продолжение спонсирования украинского конфликта. Ее кандидатуру поддержали многие звезды, но этого оказалось недостаточно для победы.

Дональд Трамп за время предвыборной кампании пережил два покушения. Сначала в него стреляли прямо во время выступления. Политик вовремя повернул голову, и его ранило только в ухо. Затем стрельба была возле гольф-клуба, где отдыхал Трамп. В своей кампании республиканец обещал положить конец конфликту на Украине и способствовать началу переговоров. Он планирует работать на экономику страны, а не на внешнюю политику. Как на самом деле поведет себя Трамп, мы сможем узнать только в следующем году после инаугурации.