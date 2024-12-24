Госперевороты, теракты и новые блокировки: что произошло в России и за ее пределами в 2024 году

Выборы, военные перевороты, природные катаклизмы и ЧП мирового масштаба. Всё это произошло в 2024 году. За всем уследить просто невозможно. Поэтому мы подготовили для вас сводку с самыми главными событиями уходящего года. Давайте вместе вспомним, как он прошел.
- Политика и экономика
- Экономика
- Теракты
- СВО
- Госперевороты
- Природные катаклизмы
- Крупные мероприятия
- Блокировки
Политика и экономика
В 2024 году выборы проходили по всему миру, в более чем 100 странах. Люди голосовали в Бангладеше, Бразилии, Индии, Индонезии, Мексике, Пакистане. Также выборы прошли в Европейский парламент. Но наибольший интерес у россиян вызвали президентские гонки в России и США.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта 2024 года. На них одержал победу Владимир Путин. Его соперниками были Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди». Каждому из них досталось всего несколько процентов голосов. Путин получил 87,28%. Инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая 2024 года. Он избран на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.
По заявлению главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, явка на выборах президента РФ в 2024 году стала рекордной в новейшей истории России. Она составила 77,49% (87,6 млн избирателей). До этого 70-процентная отметка была превышена лишь однажды — в 1991 году.
Победу в борьбе за место лидера страны в США одержал республиканец Дональд Трамп. Инаугурация назначена на 20 января 2025 года.
За пост главы Штатов Дональд Трамп боролся с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. Она в своей программе выступала в поддержку сексуальных меньшинств, права на аборты и продолжение спонсирования украинского конфликта. Ее кандидатуру поддержали многие звезды, но этого оказалось недостаточно для победы.
Дональд Трамп за время предвыборной кампании пережил два покушения. Сначала в него стреляли прямо во время выступления. Политик вовремя повернул голову, и его ранило только в ухо. Затем стрельба была возле гольф-клуба, где отдыхал Трамп. В своей кампании республиканец обещал положить конец конфликту на Украине и способствовать началу переговоров. Он планирует работать на экономику страны, а не на внешнюю политику. Как на самом деле поведет себя Трамп, мы сможем узнать только в следующем году после инаугурации.
Экономика
Льготную ипотеку под 8% годовых банки перестали выдавать 1 июля. Эта программа давала возможность приобретения квартиры, дома или участка для его строительства по сниженной ставке. Россияне могли получить в банке 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 млн рублей — для других регионов.
Остальные программы, такие как семейная, IT, дальневосточная и арктическая, продолжили свое существование, но уже с существенными ограничениями. Некоторые банки просят вносить 50% в качестве первоначального взноса. Еще одним ограничением стали лимиты, которые выделяет Минфин банкам. В итоге даже тем, у кого есть возможность взять ипотеку по льготным программам, банк может отказать, пока ему не выделят новые средства.
Рыночные ставки и вовсе стали запредельными. На это повлияла денежно-кредитная политика ЦБ. Банк России борется с ростом цен и поднял ключевую ставку до рекордных 21%. Правда, до целевого значения по инфляции еще далеко, и цены продолжают расти стремительнее, чем на 4% в год.
Теракты
Теракт в «Крокусе»
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года перед началом концерта группы «Пикник». Боевики зашли в здание и сразу открыли стрельбу. Люди в панике пытались прятаться, но их догоняли и убивали. Затем террористы подожгли зрительный зал и попытались скрыться.
Их задержали уже на следующий день. Все они граждане других государств и в стране находились нелегально. Затем стали всплывать подробности о тех, кто помогал нападавшим устроить массовое убийство. Все замешанные сейчас находятся под стражей.
В результате нападения погибли порядка 150 человек, более 550 получили ранения. Здание концертного зала практически полностью разрушилось.
Теракт в Дагестане
Еще один теракт произошел 23 июня в Дербенте (Дагестан). Нападавшие подожгли синагогу и церковь, а также напали на сотрудников полиции. В Махачкале произошла почти аналогичная атака. Боевики напали на полицейских возле Кафедрального собора. Их подельники закидали «коктейлями Молотова» синагогу. На улицах городов периодически возникала стрельба. Десятки человек погибли, в их числе священник, полицейские и мирные граждане.
Нападение закончилось ликвидацией террористов. Силовикам удалось выйти и на других, связанных с нападением людей. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство — Кавказская провинция» (ИГ-КП, деятельность запрещена на территории РФ).
Среди нападавших были двое сыновей главы Сергокалинского района республики Дагестан Магомеда Омарова. Как он признался на допросе, его дети и племянник стали фанатиками.
Захват заложников в колониях
Сразу в двух колониях в этом году заключенные подняли бунт, который закончился захватом заложников. Первый случай произошел в СИЗО-1 Ростова-на-Дону 16 июня. Шесть заключенных выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Они взяли в заложники двоих сотрудников колонии: младшего дежурного изолятора и начальника оперативного управления.
Бунт устроили сторонники запрещенной в России террористической организации ИГИЛ (деятельность запрещена на территории РФ). Они требовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора. Достичь своей цели им не удалось, так как всех участников вооруженного захвата ликвидировали. Сотрудники колонии, которых захватили в плен, выжили.
Уже в августе, 23 числа, произошел аналогичный случай, но в Волгоградской области. Заключенные ИК-19 взяли в заложники сотрудников ФСИН. Все произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.
Четверо заключенных вооружились молотками и ножами. Они взяли в заложники восемь сотрудников ИК-19 и четверых осужденных. Захватчики требовали транспорт и возможность скрыться, но их ликвидировали снайперы.
СВО
Бои за Курскую область
Самым громким событием на СВО в этом году стали бои на границе с Курской областью. Нападение на Курскую область началось в районе 05:30 мск 6 августа. По подсчетам российских военных, в нем изначально участвовало около тысячи человек. Но их число постоянно увеличивалось. На данный момент только погибших бойцов ВСУ более 40 тысяч, сообщает Генштаб РФ.
Сначала они обстреливали жилые дома, а затем вовсе прорвались за границу, захватив 28 населенных пунктов. Больше всего пострадали жители Суджи и ее окрестностей. От многих зданий остались только руины, люди были вынуждены эвакуироваться. Некоторые попали в плен.
Бои продолжаются по сей день. Еще не все населенные пункты освобождены. Также российская сторона наносит удары по граничащей с Курской областью территории Украины, чтобы не допустить повторный прорыв.
Пострадавшим жителям обещали всестороннюю помощь, однако в дальнейшем стало понятно, что местные власти не справляются с ее обеспечением. Губернатора Курской области Алексея Смирнова сменил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Орешник» и ядерная доктрина
После вторжения в Курскую область Украина начала атаковать Россию американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. В ответ по Украине нанесли удар новой баллистической ракетой «Орешник».
«Орешник» — гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности. Она несет «гроздь» из нескольких боевых частей (3–6), которые начинены особым взрывчатым веществом. Дальность ее полета существенная — от 1000 километров, а скорость превышает 2,5 км/с.
Президент России заявил, что РФ продолжит боевые испытания «Орешника» в ответ на действия противника. Его серийное производство уже началось. Эти ракеты, по его словам, можно сопоставить с применением ядерного оружия.
Позже российских лидер заверил, что выпуск «Орешника» позволит не ужесточать ядерную доктрину. Так называют основной документ, на который страна опирается в вопросах применения ядерного оружия и сдерживания угрозы. На международном уровне есть отдельные документы, утверждающие общие правила, например Договор о нераспространении ядерного оружия.
В России обновили ядерную доктрину в этом году. В новой версии прописали категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнили перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.
Госперевороты
В военных и политических кругах многих стран происходят волнения. Многие из них переросли в противостояния мирового масштаба или привели к смене власти.
Госпереворот в Абхазии
Протесты в Абхазии начались 12 ноября. Скандал разгорелся из-за нового закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия», регулирующего отношения с российским бизнесом.
В итоге мятеж перешел в массовые беспорядки со стычками с полицией. Бастующие ворвались в администрацию и потребовали отставки президента Аслана Бжания. 19 ноября он покинул пост.
Свержение президента в Южной Корее
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил в стране военное положение. После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Военные и полиция попытались заблокировать парламент, но депутаты смогли собраться и принять резолюцию об отмене военного положения. Юн Сок Ёль пообещал больше не объявлять военное положение. Президенту объявили импичмент только со второй попытки. Первый раз депутатам не удалось собрать необходимое количество голосов.
Смена власти в Бангладеше
В южноазиатской стране студенты свергли премьер-министра страны Шейх Хасину. Они взбунтовались из-за системы квот на рабочие места для родственников тех, кто участвовал в войне за независимость 1971 года. Тысячи протестующих штурмовали дворец премьер-министра 5 августа и заставили ее бежать на вертолете вместе с семьей. По данным издания Prothom Alo, она вылетела на военном вертолете в Индию, приземлилась в городе Агартала в Трипуре.
В результате протестов погибли 708 человек. После этого в стране сформировали временное правительство. Президент Бангладеша Мохаммад Шахабуддин с лидерами движения «Студенты против дискриминации» избрал его главой Нобелевского лауреата 2006 года Мухаммада Юнуса.
Конфликт на Ближнем Востоке
Ближневосточный конфликт обострился еще в октябре 2023 года, когда израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из Сектора Газа обстреляли ракетами территорию страны. Тогда Израиль объявил о начале контртеррористической операции в Газе. Постепенно конфликт перерос в полномасштабное военное столкновение Израиля с соседними арабскими странами, прежде всего с Ираном и Ливаном. Практически в ежедневном режиме между ними происходил взаимный обмен ударами.
Начальник Генштаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви обозначил целью уничтожение боевой инфраструктуры, используемой «Хезболлой». В результате погибло несколько лидеров организации. Постепенно стороны перешли к заморозке конфликта.
Обострение произошло и в Сирии. Более чем полувековому правлению семьи Асада пришел конец. Дамаск перешел под контроль оппозиции. Президент Башар Асад бежал в Москву.
Природные катаклизмы
В этом году прошло множество природных катаклизмов. Расскажем о тех, что принесли наибольший ущерб и разрушения.
В России было сразу несколько стихийных бедствий. Весной этого года от наводнения страдали регионы Урала. Сначала затопленным оказался Орск и часть Оренбурга. Больше 1,5 тысячи человек спешно покидали свои дома, которые затопило.
Вслед за Оренбуржьем потоп пришел и в Курганскую область. В регионах не происходило такого почти 100 лет. Уровень реки Тобол поднимался до 10 метров. В результате тысячи домов оказались под водой.
Не обошлось и без ЧП на побережье Краснодарского края. В Анапе ввели режим ЧС из-за разлива мазута в Черном море. Там 15 декабря начали тонуть два танкера: «Волгонефть-212», «Волгонефть-239». Они перевозили почти 9000 тонн мазута, в море вылилось порядка 3,7 тысячи.
Из-за мазута заражается и вымирает рыба, дельфины и другие морские обитатели. Нефтепродукты выбрасывает и на берег, сейчас более семи тысяч волонтеров очищают 54 км побережья. Экологическая катастрофа может оставить россиян без вкусной рыбы и отдыха летом 2025 года.
В мире в этом году бушевали тайфуны. «Яги» обрушился в начале сентября на Юго-Восточную Азию. Стихия накрыла юг Китая, Вьетнам и Таиланд. Ураганный ветер сносил крыши, вырывал деревья с корнем. Сотни тысяч людей пришлось эвакуировать, десятки получили ранения.
Позднее стихия настигла Испанию. Там в конце октября было масштабное наводнение. Потоками уносило машины, дома, мосты. Более 214 человек погибло, десятки числятся пропавшими. Восточный регион Валенсия оказался наиболее пострадавшим.
На США за этот год обрушились сразу два урагана. Первый — «Хелен», который привел к масштабным наводнениям в сентябре. Без света осталось порядка 750 тысяч жителей, 200 человек погибли.
Чуть позднее, в октябре, на США надвигался самый мощный ураган — «Милтон». Ожидалось, что он будет пятой категории (максимальной) по шкале ураганного ветра Саффира — Симпсона. Но его запал ослаб до третьей, а потом и вовсе первой категории. Однако это не помешало ему разнести всё в округе.
Властям Штатов пришлось провести одну из крупнейших эвакуаций в истории страны. Это позволило избежать жертв, которых было бы много из-за шквалистого ветра и наводнений.
Крупные мероприятия
Каждый год в мире происходят события, которые приковывают миллионы зрителей к экранам телевизоров. Расскажем о самых ярких, которые невозможно оставить без внимания.
Олимпиада
Летние Олимпийские игры в 2024 году прошли в Париже. Россию и Белоруссию отстранили, но спортсмены выступали под нейтральным флагом. За семнадцать дней разыграли 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Больше всего получили США. В их копилку попали 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые медали.
Правда, игры проходили не совсем гладко начиная с самого открытия. Пожалуй, самый вопиющий эпизод — пародия на шедевр «Тайная вечеря» Да Винчи. Только вот за столом вместо Христа с учениками были различные небинарные персоны (ЛГБТ — деятельность запрещена на территории РФ).
«Евровидение»
На европейском песенном конкурсе в шведском Мальме тоже не было россиян. Участники устроили множество эксцентричных номеров: выступали в нижнем белье и прославляли дьявола.
Победу одержал певец из Швейцарии — Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней The Code. На втором месте — хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней Rim Tim Tagi Dim, на третьем — Украина. Страну представляли хип-хоп- и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней Teresa & Maria.
«Оскар»
Американская киноакадемия в 96-й раз раздала статуэтки «Оскар». Лучшим актером стал Киллиан Мерфи за роль в фильме «Оппенгеймер» (16+), лучшей актрисой — Эмма Стоун, сыгравшая в картине «Бедные-несчастные» (18+), статуэтка за лучший фильм ожидаемо досталась картине Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Подробнее о других лауреатах можно почитать в отдельном материале.
Евро-2024
В Берлине состоялся 17-й чемпионат Европы по футболу. В нем приняли участие 24 сборные. В финале встретились Испания и Англия. Победу одержала «красная фурия» со счетом 2:1. О том, как происходил одно из главных спортивных событий года, можно почитать здесь.
Блокировки
В 2024 году россияне остались еще без пары привычных приложений.
YouTube
YouTube перестал полноценно работать в России в начале августа. Пользователи жалуются на полное отсутствие доступа к видеохостингу и замедление скорости воспроизведения роликов. Проблемы наблюдаются при использовании домашнего и мобильного интернета.
YouTube — видеохостинг, основанный в 2005 году. С октября 2006 года принадлежит компании Google. Он является популярнейшим видеохостингом и вторым сайтом в мире по количеству посетителей.
Глава Роскомнадзора Андрей Липов объяснил происходящее тем, что корпорация Google после ухода из России перестала обслуживать свои сервисы. Депутат госдумы Горелкин заявил, что блокировка американской платформы сейчас невозможна, потому что YouTube остается для россиян основным видеохостингом.
Viber
А вот популярный мессенджер Viber полностью заблокировали. Ограничения ввели из-за нарушения российских законов.
Viber — это приложение для обмена сообщениями, звонков и голосовой связи, разработанное израильским программистом российского происхождения Игорем Магазинником и его партнером Талмоном Марко. Сейчас оно принадлежит японской компанией Rakuten. Также с его помощью можно отправлять видео, фото и стикеры. Оно доступно на различных платформах, включая iOS, Android, Windows и macOS.
Доступ, как указали в РКН, ограничили, дабы предотвратить угрозы, которые он представлял. Речь идет об использовании мессенджера в террористических целях, для вербовки несовершеннолетних и продажи запрещенных веществ.