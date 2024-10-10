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Происшествия В зоне поражения — 12 млн человек. На США обрушился «шторм столетия», торнадо и ураган: видео

В зоне поражения — 12 млн человек. На США обрушился «шторм столетия», торнадо и ураган: видео

Причина бедствий — сильнейший шторм «Милтон»

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Так «Милтон» выглядел, пока шел к Флориде

10 октября сильнейший ураган обрушился на побережье Флориды. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Ураган носит название «Милтон». Скорость ветра в эпицентре циклона достигает 193 км/ч. Штормовой нагон (то есть вода, вынесенная ветром на сушу) достиг городов — там он утопил машины и первые этажи домов. По прогнозам, высота воды достигнет 5 метров.

Первые кадры штормовых нагонов

Ураган пришел вместе с молниями

Урагану предшествовали сразу несколько торнадо. Их заметили в разных регионах Флориды. В потенциальную зону поражения попали 12 миллионов человек, нескольким миллионам из них уже рекомендовали эвакуироваться.

Видео с торнадо

Чиновники предупредили американцев, что спасатели не смогут помочь тем, кто не уедет. Эвакуацию они называют «вопросом жизни и смерти». Несмотря на это, некоторые жители Флориды остаются в своих домах и баррикадируются.

Укрепленный дом

Президент США Джо Байден уже заявил, что ураган «Милтон» «похож на шторм столетия». Также ураган сорвал встречу Байдена и Зеленского в Германии: президент США отложил поездку.

Вид на «Милтон» из космоса

Мэр Санкт-Петербурга (города во Флориде) предупредил, что из-за «Милтона» в штате может надолго отключиться вода, канализация и электроснабжение. Вероятно, восстановить его смогут только через несколько недель.

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Ситуацию называют «серьезной катастрофой» — однако она могла быть еще хуже. Утром эксперты говорили, что сила шторма «не помещается» в пятибальную систему классификации ураганов. Для «Милотона» предлагали ввести новый, шестой балл силы. Однако к тому моменту, как ураган достиг Флориды, он ослаб до трех баллов.

Всего две недели назад на США обрушился другой ураган, «Хелен». Из-за него погибли более 200 человек.

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