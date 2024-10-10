В зоне поражения — 12 млн человек. На США обрушился «шторм столетия», торнадо и ураган: видео

10 октября сильнейший ураган обрушился на побережье Флориды. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
Ураган носит название «Милтон». Скорость ветра в эпицентре циклона достигает 193 км/ч. Штормовой нагон (то есть вода, вынесенная ветром на сушу) достиг городов — там он утопил машины и первые этажи домов. По прогнозам, высота воды достигнет 5 метров.
Урагану предшествовали сразу несколько торнадо. Их заметили в разных регионах Флориды. В потенциальную зону поражения попали 12 миллионов человек, нескольким миллионам из них уже рекомендовали эвакуироваться.
Чиновники предупредили американцев, что спасатели не смогут помочь тем, кто не уедет. Эвакуацию они называют «вопросом жизни и смерти». Несмотря на это, некоторые жители Флориды остаются в своих домах и баррикадируются.
Президент США Джо Байден уже заявил, что ураган «Милтон» «похож на шторм столетия». Также ураган сорвал встречу Байдена и Зеленского в Германии: президент США отложил поездку.
Мэр Санкт-Петербурга (города во Флориде) предупредил, что из-за «Милтона» в штате может надолго отключиться вода, канализация и электроснабжение. Вероятно, восстановить его смогут только через несколько недель.
Ситуацию называют «серьезной катастрофой» — однако она могла быть еще хуже. Утром эксперты говорили, что сила шторма «не помещается» в пятибальную систему классификации ураганов. Для «Милотона» предлагали ввести новый, шестой балл силы. Однако к тому моменту, как ураган достиг Флориды, он ослаб до трех баллов.
Всего две недели назад на США обрушился другой ураган, «Хелен». Из-за него погибли более 200 человек.