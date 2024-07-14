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Происшествия подробности Пуля прошла по касательной, стрелявший ненавидел Трампа: что известно о покушении на экс-президента США

Пуля прошла по касательной, стрелявший ненавидел Трампа: что известно о покушении на экс-президента США

Есть погибшие и раненые

1 077
24 комментария
Трамп не получил серьезных травм

Во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в штате Пенсильвания началась стрельба. Одна из пуль попала в его правое ухо. Расскажем подробнее о состоянии потенциального американского лидера, пострадавших и стрелявшем.

Что произошло с Трампом

Речь Трампа прервали звуки стрельбы. Экс-президент упал в попытке защититься, затем его вывели сотрудники спецслужб. На трансляции мероприятия было видно кровь на лице кандидата в президенты.

Трамп упал на землю после выстрела

— В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу, — написал политик своей социальной сети Truth Social.

После покушения Трамп был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Он не намерен останавливать работу из-за происшествия и присоединиться к съезду республиканцев, который должен начаться в понедельник в Висконсине, сообщил нацкомитет партии.

Трамп старался сохранять спокойствие

Действующий президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа. При этом он сказал, что у него недостаточно фактов, чтобы назвать произошедшее именно покушением.

Кто еще пострадал во время стрельбы

Трамп отделался легким ранением, однако на одном выстреле дело не кончилось. Один сторонник кандидата на президентское кресло погиб. Очевидцы заявляли, что пуля попала в висок. Еще два человека находятся в критическом состоянии.

Трампа быстро увели в безопасное место

Что известно о стрелявшем

Зрители заметили стрелка на крыше здания и пытались предупредить об опасности. ФБР назвали подозреваемым 20-летнего мужчину из Пенсильвании, сообщает CNN.

По данным источника New York Post, это был Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены. Перед происшествием он записал видео, что ненавидит республиканцев и Трампа. На месте стрельбы нашли винтовку.

Трамп заявил, что виновник был ликвидирован.

ФБР заявило, что не располагало информацией о подготовке покушения на политика. Началось расследование произошедшего.

Как отреагировали на происшествие в США и мире

Трамп показал жест поддержки своим соратникам

Многие политики высказали слова поддержки Трампу:

  • генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу на митинге;

  • госсекретарь Штатов Энтони Блинкен написал в соцсети X, что потрясен и опечален происшедшим;

  • американский миллиардер Дэвид Сакс напомнил, что журналист Такер Карлсон предупреждал полтора месяца назад об угрозе покушения на Трампа;

  • президент Аргентины Хавьер Милей обвинил левые силы в терроризме из-за страха проигрыша на выборах;

  • премьер Индии Нарендра Моди подчеркнул, что насилию нет места в политике и демократиях;

  • премьер-министр Японии Фумио Кисида призвал твердо противостоять любой форме агрессии против демократии;

  • премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что в следующие несколько месяцев избирательной кампании диалог и ответственность возобладают над ненавистью и насилием.

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Дональд Трамп Покушение Выборы Пуля Ранение Погибшие США
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Комментарии
24
267039456
14 июля 2024, 14:19
Со ста метров не попасть в Трампа? Это уметь надо! "Эх, 250 миллионов единиц разнообразного стрелкового оружия на руках, сотни тысяч стрельбищ по стране, ковбойские традиции - и всё Богородице под хвост»
Гость
14 июля 2024, 14:25
Ненавидил,красный проспект...Вам не стыдно такие ошибки делать?
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