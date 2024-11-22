Владимир Путин выступил с экстренным обращением после ударов по России. Что он сказал

Речь шла почти восемь минут Источник: РИА Новости / T.me











Вечером 21 ноября Владимир Путин выступил со специальным обращением. Его темой стала СВО и удары ракет.

Владимир Путин начал выступление с рассказа об атаках ракет: 19 и 21 ноября. Президент заявил, что против России применили дальнобойное оружие Запада. Ракеты атаковали Брянскую и Курскую области.

Путин подчеркнул, что после удара западными ракетами конфликт приобрел глобальный характер. При этом цели противника не были достигнуты, жертв и серьезных разрушений нет.

— Еще раз хочу подчеркнуть — применение противником такого оружия не в состоянии поменять ход СВО, все задачи будут решены, — объяснил Путин.

Полная запись обращения Источник: «Кремль. Новости» / T.me

В ответ на 21 ноября российские силы нанесли комбинированный удар по одному из военных пунктов Украины. Россия протестировала ракету средней дальности «Орешник». Это новое и мощное оружие, его испытания прошли успешно. В Днепропетровске поражен один из крупнейших промышленных комплексов.

Путин объяснил, что Россия не хотела использовать ракеты малой и средней дальности, пока США не сделали то же самое. У США тем временем отработана переброска войск, своих перспективных ракетных систем, они также проводят тренировки.

В ответ на агрессию новые ракеты будут использованы еще раз. При этом Россия будет просить мирное население покинуть территорию, по которой нанесет атаку. Президент объяснил, что западные системы ПВО не могут отразить удары этих ракет.

— Будем отвечать так же решительно и зеркально, — заключил Путин.

Под конец Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает, в первую очередь, за мирное решение конфликтов.

— Мы сейчас и всегда хотели решать вопросы мирными средствами, — заявил Путин.