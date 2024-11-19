Путин подписал новую ядерную доктрину после угроз Запада ударить по РФ — что изменится

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания. Он вступает в силу в день опубликования — 19 ноября. Расскажем о главных тезисах из документа.
Что такое ядерная доктрина
Ядерной доктриной называют основной документ, на который страна опирается в вопросах применения ядерного оружия и сдерживания угрозы. На международном уровне есть отдельные документы, утверждающие общие правила, например, Договор о нераспространении ядерного оружия. Страны, подписавшие международные соглашения, учитывают их в своих военных доктринах, которые принимают самостоятельно.
Ядерное сдерживание — это согласованная система действий ядерных сил, созданная с целью недопущения агрессии либо <…> предотвращения эскалации военного конфликта или войны. Проще говоря, это напоминание потенциальным противникам, что при определенных условиях на их действия могут ответить ядерным ударом.
В России отдельный документ по поводу ядерного сдерживания был принят в 2000 году, писал «Коммерсантъ», но тогда их засекретили. Затем в 2010 году была утверждена Военная доктрина, которая позволяла применять такое оружие в ответ на «агрессию против РФ с применением обычного вооружения, когда под угрозу поставлено само существование государства». В 2014 году документ обновили, но в том, что касается ядерных сил, он остался прежним.
О чем говорится в тексте новой доктрины
Изменения глава государства анонсировал еще 25 сентября. Тогда пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал это сигналом, «который предупреждает страны о последствиях в случае их участия в нападении на Россию различными средствами».
Базовый принцип доктрины: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. При этом из-за возникновения новых военных угроз и рисков России потребовалось уточнить параметры, допускающие его применение.
В документе прописали категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Также дополнили перечень военных угроз, для нейтрализации которых нужны такие действия.
В обновленной редакции доктрины впервые дали определение потенциального противника РФ.
— Это могут быть отдельные государства и военные коалиции (блоки, союзы), рассматривающие Россию в качестве потенциального противника и обладающие ядерным и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения, — говорится в документе.
Предполагается, что для применения ядерного оружия, будут учитывать достоверную информации о непосредственной угрозе. К ней относятся:
Запуск баллистических ракет в направлении России или ее союзников;
Атака противника с использованием ядерного или другого оружия массового поражения по территории или военным объектам страны;
Массированный старт средств воздушно-космической атаки;
Нарушение государственной границы.
Есть и другие важные пункты в документе. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но при поддержке ядерной страны, будут считать их совместным нападением на РФ, о чем заранее предупреждал Путин.
Белоруссии также предоставили особую защиту. В случае нападения на нее с самолетами и крылатыми ракетами, БПЛА и другими летательными аппаратами, агрессора ждет жесткий ответ со стороны России.
Исходя из этого разрешение бить по России дальнобойными американскими и другими западными ракетами, может расцениваться, как угроза подпадающая под использование ядерного оружия. Однако официально пока никто не заявлял, что Украина может использовать такие боеприпасы для атак вглубь РФ. Пока Киев может апеллировать в этом вопросе только газетными статьями и заявлениями чиновников.