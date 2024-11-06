Дональд Трамп снова стал президентом США: что он будет делать на этот раз, а чего от него ждут в России и других странах

На прошлом посту Трамп не смог выполнить всего, что пообещал избирателям Источник: Andrew Kelly / Reuters











Новым президентом США уже наверняка станет Дональд Трамп, уже занимавший эту должность с 2017 по 2021 год. Он баллотировался на выборах от республиканской партии, которая является оппозиционной нынешнему главе государства — демократу Джо Байдену. Консерваторы также получили большинство в Конгрессе, без которого новый президент не смог бы принять множество политических решений. Какие идеи хочет реализовать Трамп и что от него ждут в других странах — в материале.

Что из себя представляет Трамп

Новый (47-й) и одновременно бывший (45-й) президент США — миллиардер и предприниматель. Во время своего первого срока он активно боролся с нелегальной миграцией в США, запомнившись человеком, который возвел забор на границе с Мексикой. В целом, вся его политика заключалась в том, чтобы усилить Штаты, в основном с экономической точки зрения. Для этого он пытался развивать промышленность, сокращал присутствие Китая в этой сфере и налаживал ситуацию с ВВП. Однако пандемия коронавируса свела все его усилия на нет и должного эффекта добиться не удалось.

С точки зрения внешней политики, он обещал тогда вывести войска из Сирии и Афганистана, улучшить отношения с Россией, сократить арсенал ядерного оружия на Корейском полуострове, выйти из иранской ядерной сделки и Парижского соглашения по климату.

Иранская ядерная сделка — договор между Ираном и группой стран 5 + 1 (США, России, КНР, Великобритании, Франции и Германии) для предотвращения использования иранской ядерной программы в военных целях. По договору, Иран должен был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, а страны Запада, в свою очередь, обязались пошагово снимать с Ирана санкции.

Парижское соглашение по климату — это договор, который подписывали страны в рамках конвенции ООН об изменении климата. Он включает в себя меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года, чтобы удержать рост глобальной средней температуры «намного ниже» двух градусов по Цельсию и «приложить усилия» для ограничения роста температуры величиной 1,5 °C.

В результате Трамп вывел американские войска из Афганистана и Сирии, не добившись целей, которые ставили перед собой Штаты в этих направлениях. Еще одно обещание, которое он сдержал, — выход из ядерной сделки, но заменить ее чем-то он не смог. Аналогично Трамп не поменял риторику взаимодействия с Россией. Вместо улучшения отношений, они пошли по пути обострения. И это несмотря на то, что американский лидер и Владимир Путин встречались за то время шесть раз.

Чем он планирует заняться на новом сроке

В рамках предвыборной гонки Дональд Трамп много говорил об украинском кризисе, войне на Ближнем Востоке, взаимодействии с НАТО и спасении американской экономики. Как он всё это реализует, будет известно через четыре года, а пока взглянем на его обещания.

Завершение конфликта на Украине

Вопросу отношений между Россией и Украиной будущий президент уделял очень много времени. Он неоднократно заявлял, что если бы он остался президентом на второй срок, то не допустил бы начала российской военной операции. По его мнению, вина в эскалации лежит на Байдене и его администрации. А когда СВО только началась, он призывал заключить соглашение о прекращении огня, не видя смысла в военных действиях.

Первое яркое заявление о завершении конфликта он произнес в 2023 году. Он пообещал, став президентом, договориться о завершении военных действий в течение 24 часов. Детали своего плана он не раскрывал, однако через полгода обмолвился, что Украине, возможно, придется уступить часть территории, чтобы остановить боевые действия. Позднее Трамп признался, что завершить конфликт за 24 часа не удастся, но он сможет это сделать до своего инаугурации (она намечена на 20 января 2025 года). Когда его спросили на предвыборных дебатах, как он это сделает, Трамп ответил, что «просто» позвонит одному, позвонит другому и соберет их «в одном месте».

За время прошлого президентства лидеры США и России встречались шесть раз Источник: Кремль











В рамках предвыборной гонки у него узнавали, заинтересован ли он в победе Украины. Однако прямо отвечать на этот вопрос он не стал. «Я думаю, что в интересах США закончить эту войну, просто покончить с ней. Договориться о сделке», — ответил тогда республиканец. Всё дело в том, что он недоволен количеством средств, которые направляют США Владимиру Зеленскому.

Отношения с НАТО

Критиковал будущий президент и страны Североатлантического альянса за неразумную политику в области вооружения. Свое недовольство он высказывает еще с прошлого срока. По его мнению, союзники недостаточно тратят на собственную оборону и тем самым возлагают ответственность за свою безопасность на Соединенные Штаты. Более того, он считает, что за это они должны поплатиться. На предвыборных митингах он пообещал пересмотреть «цель и миссию НАТО», а также потребовать от европейских держав возместить США «почти 200 миллиардов долларов» за боеприпасы, отправленные на Украину. Бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и вовсе призвал готовиться к тому, что при республиканце страна может выйти из НАТО.

Окончание войны на Ближнем Востоке

Недоволен Трамп и ситуацией на Ближнем Востоке. Он обвинил администрацию Джо Байдена за то, что они допустили нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. При возвращении в Белый дом Трамп пообещал всесторонне поддерживать Израиль и завершить этот конфликт. Однако со сроками бывший президент торопиться не собирается.

С Ираном же в этот срок Трамп наоборот хочет заключить соглашение и не допустить, чтобы Тегеран обзавелся ядерным оружием.

Внутренняя политика

В своей стране Трамп намерен воскресить экономику. Для этого он планирует ввести тарифы в размере 10–20% на все импортируемые товары, а если они китайского происхождения — до 60%. Республиканец уверен, что этот шаг поспособствует развитию американской промышленности и вынудит производителей перенести свои заводы в США. Также он выступает за снижение налоговой ставки для корпораций, производящих свои товары в США, с 21% до 15%, отмену налогов на чаевые и соцпособия, а также отказ от двойного налогообложения для граждан США, проживающих за границей.

На новом сроке Трамп планирует продолжить борьбу с мигрантами, высылая их на родину. Это необходимо, чтобы снизить высокие цены на жилье. Заняться депортацией он хочет жестко, направив «элитные отряды сотрудников иммиграционной и таможенной полиции, пограничного патруля и федеральных правоохранительных органов, чтобы выследить, арестовать и депортировать всех до единого членов банд нелегальных мигрантов, пока в стране их вообще не останется».

Отдельным пунктом его программы является борьба с либеральной идеологией, которую Трамп планирует запретить навязывать детям. Также он пообещал не допускать трансгендеров до участия в соревнованиях по женским видам спорта.

Как отреагировали в России на победу Трампа

Несмотря на то что в США Трампа называют «агентом Кремля», российская сторона не спешит радоваться его избранию. Первым на победу отреагировал зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— У Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на союзничков, благотворительные прожекты и прожорливые международные организации, — написал он в своем Telegram-канале. Так он выразил надежду на то, что новый президент не будет поддерживать Украину.

Остальные лица во власти были менее активны в своих комментариях. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, что политика Штатов после выборов резко не поменяется. Однако она подчеркнула, что страна готова обсуждать вопросы мировой безопасности.

Не питает иллюзий на этот счет и главное внешнеполитическое ведомство — МИД РФ. Правящая элита в США, независимо от партийной принадлежности, «придерживается антироссийских установок и линии на „сдерживание Москвы“, уверены там.

Трамп пообещал не развязывать новые войны Источник: Donald J. Trump / Telegram











По поводу его обещания завершить конфликт на Украине и кулуарных разговоров сделать это не в пользу Киева высказались в Госдуме.

— Думаю, Трамп еще до января предложит России заведомо невыгодную сделку по Украине, которую мы, конечно, отвергнем. Дональд разведет руками и в свойственной ему манере объявит о небывалом по размеру пакете помощи режиму Зеленского и снятии всех ограничений по ракетам. Это тоже ничего не изменит. Но затянет процесс урегулирования, — уверен парламентарий Евгений Попов.

С ним поспорил коллега Алексей Чепа. По его мнению, Трамп заморозит финансирование Украины, но не навсегда. «Потом, очевидно, продолжится в какой-то мере, но не в такой, как было. Поставки оружия сейчас точно не будет. А Байден вряд ли рискнет что-то предпринять радикальное в оставшиеся два месяца», — считает депутат.

Однако президент РФ на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС отметил, что считает искренним желание Трампа завершить конфликт на Украине. В Кремле отметили, что не знают о планах Путина поздравлять нового коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не будет строить предположений о политике Трампа, так как многие, войдя в Овальный кабинет, приобретают другой тон и настрой.

Что сказали о новом президенте в мире

Многие лидеры других государств уже отреагировали на избрание Трампа в Белый дом. Самым первым отметился президент Сальвадора Букеле. Позже с поздравлениями выступили главы Турции, Франции, Венгрии, Литвы, Израиля, Сербии, Катара и Белоруссии. Большинство из них выразили надежду на сотрудничество. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган выразил надежду, что Трамп предпримет усилия по урегулированию конфликта вокруг Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что победа республиканца ставит под вопрос помощь Киеву со стороны европейских государств и требует изменения стратегии ЕС. Отметился и украинский лидер.