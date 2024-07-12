НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

с-в.

 745мм 43%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,99
EUR 95,68

ТЕМА ДНЯ

Глава Октябрьского района покидает пост

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Как изменят центр города
Топовые летники Новосибирска
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Дебют Хаметовой в кино
Город скорбит по Тарасенко
Афиша на июль
НГС в Telegram
Страна и мир Качество видео падает, скорость снижается: YouTube замедляет работу в России

Качество видео падает, скорость снижается: YouTube замедляет работу в России

Исправить проблему может только Google

985
7 комментариев
Видео с популярного хостинга долго грузится

Приложение YouTube в России будет работать хуже. Пользователи уже столкнулись с проблемами: качество видео сильно упало, а скорость загрузки снизилась. Почему они возникли и пройдут ли — в материале.

Что случилось с YouTube

Скорость загрузки видео и качество кадров сильно снизились у пользователей всех операторов. Это произошло из-за технических проблем в работе оборудования Google. Именно этой компании принадлежит видеохостинг.

— Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, — сообщили в «Ростелекоме».

В компании уточнили, что проблема связана с оборудованием, которое применяется «для кэширования и ускорения загрузки контента».

Когда YouTube начнет хорошо работать

Для того чтобы справиться с проблемой, компания должна обновить свою инфраструктуру для российских пользователей. Этого не делали уже с 2022 года. В результате оборудование испытывает колоссальную перегрузку в условиях роста поступающего трафика.

ПО ТЕМЕ
YouTube Приложение Работа Сбои
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
жму 200
12 июля 2024, 14:51
зачем нам видосы враждебных нам стран, про трансгендеров фильмы смотреть чтоли 😉🤣🤣
Grape Reflection 🍇
12 июля 2024, 15:04
Ютуб последнее окошко в цивилизованный мир. Остальное всё заблочили
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чтобы пройти к воде, надо маневрировать между загорающими»: турист рассказал об отдыхе в Адлере с семьей
Александр Зубарев
Тюменец
Мнение
Слоны ходят по дорогам, папайя стоит 150 рублей. Россиянка провела отпуск на Шри-Ланке — сколько это стоит
Алена Болотова
директор по продажам 72.RU
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Елена,58

Ксения,32

Ник,41

Игорь,54

Наталья,33

Margarita,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление