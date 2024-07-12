Качество видео падает, скорость снижается: YouTube замедляет работу в России

Приложение YouTube в России будет работать хуже. Пользователи уже столкнулись с проблемами: качество видео сильно упало, а скорость загрузки снизилась. Почему они возникли и пройдут ли — в материале.
Что случилось с YouTube
Скорость загрузки видео и качество кадров сильно снизились у пользователей всех операторов. Это произошло из-за технических проблем в работе оборудования Google. Именно этой компании принадлежит видеохостинг.
— Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, — сообщили в «Ростелекоме».
В компании уточнили, что проблема связана с оборудованием, которое применяется «для кэширования и ускорения загрузки контента».
Когда YouTube начнет хорошо работать
Для того чтобы справиться с проблемой, компания должна обновить свою инфраструктуру для российских пользователей. Этого не делали уже с 2022 года. В результате оборудование испытывает колоссальную перегрузку в условиях роста поступающего трафика.