Качество видео падает, скорость снижается: YouTube замедляет работу в России

Видео с популярного хостинга долго грузится Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Приложение YouTube в России будет работать хуже. Пользователи уже столкнулись с проблемами: качество видео сильно упало, а скорость загрузки снизилась. Почему они возникли и пройдут ли — в материале.



Что случилось с YouTube

Скорость загрузки видео и качество кадров сильно снизились у пользователей всех операторов. Это произошло из-за технических проблем в работе оборудования Google. Именно этой компании принадлежит видеохостинг.



— Наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках. Это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, — сообщили в «Ростелекоме».



В компании уточнили, что проблема связана с оборудованием, которое применяется «для кэширования и ускорения загрузки контента».



Когда YouTube начнет хорошо работать