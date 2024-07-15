Новый Роналду, неудачи фаворитов и сенсационные результаты: как прошел и чем запомнился Евро-24?

Испания забрала кубок Евро четвертый раз Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











15 июля в Берлине состоялся финал 17-го чемпионата Европы по футболу. В этом матче встретились сборные Испании и Англии. Победу одержала "красная фурия" со счётом 2:1. Всего в чемпионате участвовали 24 сборные. Почти сразу Испания стала фаворитом. Особенно запомнился 16-летний Ламин Ямаль. В полуфинале он принес очко своей команде и стал самым молодым автором гола в истории чемпионата.



Конечно, уследить за всеми событиями, произошедшими за месяц чемпионата, невозможно. Поэтому мы выбрали самые значимые из них: открытия, провалы и другие важные моменты.



Новый Роналду

Ямаль стал лучшим ассистентом Евро-2024 Источник: Global Look Press











Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал новой звездой турнира. Во время Евро-2024 ему исполнилось 17 лет. В семи матчах он забил один гол и сделал четыре результативные передачи, став лучшим ассистентом чемпионата Европы. Ямаль также стал самым молодым автором забитого мяча и самым молодым игроком в истории Евро. На момент проведения турнира ему было 16 лет и 362 дня. В течение всего чемпионата Ямаль демонстрировал яркую игру и был одним из ключевых игроков команды. За день до финала ему исполнилось 17 лет, и к этому возрасту он уже покорил сердца если не миллионов, то сотен тысяч человек точно.

Забили сами себе

Однако не все оказались так успешны в попытке забить мяч противникам. Некоторые настолько увлеклись игрой, что путали ворота и забивали своей же команде. За весь чемпионат накопилось десять автоголов. Больше всего забитых в свои ворота мячей было в групповом этапе: по три в первом и втором турах, еще один - в третьем. К четвертьфиналу их накопилось уже девять. В матче против Нидерландов в 1/4 финала, защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр срезал мяч в свои ворота. Этот автогол стал десятым на чемпионате Европы. Самое большое количество мячей в свои ворота — 11 — было забито на Евро в 2020 году.

Уходящие звезды

Роналду больше не появится на Евро Источник: Reuters











39-летний Криштиану Роналду сказал, что этот чемпионат Европы стал для него последним. Однако он подчеркнул, что это не означает завершения его карьеры. Это заявление он сделал после матча 1/8 финала Евро с командой Словении, который завершился со счётом 0:0, а в серии пенальти португальцы победили со счётом 3:0. За все Евро-2024 Роналду не забил ни одного мяча, и отметился только одной результативной передачей.

Кроос закончил карьеру футболиста Источник: GETTY IMAGES











Немецкий полузащитник Тони Кроос сообщил, что уходит из футбола еще в конце мая, перед финалом Лиги чемпионов. Чемпионат Европы — последний в карьере Крооса. Он сыграл неплохо, несмотря на вылет в четвертьфинале и критику из-за травмы Педри. Кроос чемпион мира 2014 года и обладатель шестой Лиги чемпионов.



Томас Мюллер покидает национальную команду, но остается в клубе Источник: ALEXANDER HASSENSTEIN/GETTY IMAGES











Томас Мюллер — футболист сборной Германии также сообщил об уходе из национальной команды. Но в отличие от Крооса, Мюллер из клуба не уходит.



Еще один завершивший свою карьеру футболист — Ян Вертонген, игрок сборной Бельгии. Такое решение он принял после того, как команда вылетела с Евро. Еще одной яркой уходящей звездой можно назвать Оливье Жиру, лучшего бомбардира за всю историю сборной Франции. Он забил 57 голов в 137 матчах за эту команду.

Без России с Россией

Российская сборная не принимала участия в чемпионате Европы по футболу 2024 года, который прошел в Германии. В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.



Флаги России появились на трибунах Евро Источник: Global Look Press











Несмотря на это, россияне активно посещали матчи и поддерживали команды на трибунах. Болельщики из других стран также выражали поддержку России. Например, на матче открытия между Германией и Шотландией фанаты с первых рядов вывесили флаг РФ на "Мюнхен Арене". Его также заметили на матче Сербия — Англия. Но в то же время на играх сборной Украины и в зонах для болельщиков использование российского флага было официально запрещено.

Рекордные успехи

Испанцы стали четырехкратными чемпионами Европы. Сборная увозила трофей в 1964, 2008 и 2012 годах. Эта сборная также обошла Германию по количеству титулов чемпионов Европы. Рекордным для нее оказалось и само шествие к пьедесталу — команда выиграла все шесть матчей на пути к кубку.



Сборная Испании оказалась поистине победоносной Источник: Global Look Press











Ещё одним открытием Евро-24 стала сборная Грузии. Эта страна никогда не выходила в плей-офф чемпионата, однако в этом году нарушила устоявшуюся традицию. Грузия одержала победу над сборной Португалии со счётом 2:0 в матче третьего тура группового этапа. Это принесло сборной Грузии место в плей-офф. Однако уже в 1/8 финала Грузия встретилась с Испанией и уступила со счётом 1:4, завершив своё участие в турнире.



Румыния впервые за 24 года вышла в плей-офф Источник: Reuters











Аналогично Грузии приятно удивила фанатов и сборная Румынии. Она вышла в плей-офф впервые за 24 года.



Провальные неудачи

Недовольным игрой сборной Англии оказался и принц Уильям Источник: Carl Recine / Getty Images











Помимо успешных матчей, были и менее удачные. Сборная Англии проиграла в чемпионате Европы во второй раз. На предыдущем турнире команда уступила Италии по пенальти (1:1, 2:3). А для Гарри Кейна это уже шестой неудачный финал за всю его карьеру. К сожалению, Кейн так и не смог завоевать ни одного трофея.



И если Англия в целом весь турнир не блистала яркой игрой, то Дания билась до победного. Однако их настиг злой рок. Во время матча 1/8 финала, Дания-Германия, Йоахим Андерсен открыл счет. Мяч попал в ворота противника, команда начала праздновать, но тут судьи объявили офсайд и анулировали гол.

Андерсену объявлен обидный офсайд Источник: Carl Recine /Getty Images











По словам игрока сборной Франции Килиану Мбаппе, это был его провальный турнир. Во время матча третьего тура против Польши он забил свой первый гол на чемпионате Европы-2024. Нападающий успешно реализовал пенальти на 56-й минуте матча. К сожалению, этот гол оказался единственным для Мбаппе на турнире.