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Спорт Новый Роналду, неудачи фаворитов и сенсационные результаты: как прошел и чем запомнился Евро-24?

Новый Роналду, неудачи фаворитов и сенсационные результаты: как прошел и чем запомнился Евро-24?

Подводим итоги месяца футбола

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2 комментария
Испания забрала кубок Евро четвертый раз

15 июля в Берлине состоялся финал 17-го чемпионата Европы по футболу. В этом матче встретились сборные Испании и Англии. Победу одержала "красная фурия" со счётом 2:1. Всего в чемпионате участвовали 24 сборные. Почти сразу Испания стала фаворитом. Особенно запомнился 16-летний Ламин Ямаль. В полуфинале он принес очко своей команде и стал самым молодым автором гола в истории чемпионата.

Конечно, уследить за всеми событиями, произошедшими за месяц чемпионата, невозможно. Поэтому мы выбрали самые значимые из них: открытия, провалы и другие важные моменты.

Новый Роналду

Ямаль стал лучшим ассистентом Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль стал новой звездой турнира. Во время Евро-2024 ему исполнилось 17 лет. В семи матчах он забил один гол и сделал четыре результативные передачи, став лучшим ассистентом чемпионата Европы. Ямаль также стал самым молодым автором забитого мяча и самым молодым игроком в истории Евро. На момент проведения турнира ему было 16 лет и 362 дня. В течение всего чемпионата Ямаль демонстрировал яркую игру и был одним из ключевых игроков команды. За день до финала ему исполнилось 17 лет, и к этому возрасту он уже покорил сердца если не миллионов, то сотен тысяч человек точно.

Забили сами себе

Однако не все оказались так успешны в попытке забить мяч противникам. Некоторые настолько увлеклись игрой, что путали ворота и забивали своей же команде. За весь чемпионат накопилось десять автоголов. Больше всего забитых в свои ворота мячей было в групповом этапе: по три в первом и втором турах, еще один - в третьем. К четвертьфиналу их накопилось уже девять. В матче против Нидерландов в 1/4 финала, защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр срезал мяч в свои ворота. Этот автогол стал десятым на чемпионате Европы. Самое большое количество мячей в свои ворота — 11 — было забито на Евро в 2020 году.

Уходящие звезды

Роналду больше не появится на Евро

39-летний Криштиану Роналду сказал, что этот чемпионат Европы стал для него последним. Однако он подчеркнул, что это не означает завершения его карьеры. Это заявление он сделал после матча 1/8 финала Евро с командой Словении, который завершился со счётом 0:0, а в серии пенальти португальцы победили со счётом 3:0. За все Евро-2024 Роналду не забил ни одного мяча, и отметился только одной результативной передачей.

Кроос закончил карьеру футболиста

Немецкий полузащитник Тони Кроос сообщил, что уходит из футбола еще в конце мая, перед финалом Лиги чемпионов. Чемпионат Европы — последний в карьере Крооса. Он сыграл неплохо, несмотря на вылет в четвертьфинале и критику из-за травмы Педри. Кроос чемпион мира 2014 года и обладатель шестой Лиги чемпионов.

Томас Мюллер покидает национальную команду, но остается в клубе

Томас Мюллер — футболист сборной Германии также сообщил об уходе из национальной команды. Но в отличие от Крооса, Мюллер из клуба не уходит.

Еще один завершивший свою карьеру футболист — Ян Вертонген, игрок сборной Бельгии. Такое решение он принял после того, как команда вылетела с Евро. Еще одной яркой уходящей звездой можно назвать Оливье Жиру, лучшего бомбардира за всю историю сборной Франции. Он забил 57 голов в 137 матчах за эту команду.

Без России с Россией

Российская сборная не принимала участия в чемпионате Европы по футболу 2024 года, который прошел в Германии. В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.

Флаги России появились на трибунах Евро

Несмотря на это, россияне активно посещали матчи и поддерживали команды на трибунах. Болельщики из других стран также выражали поддержку России. Например, на матче открытия между Германией и Шотландией фанаты с первых рядов вывесили флаг РФ на "Мюнхен Арене". Его также заметили на матче Сербия — Англия. Но в то же время на играх сборной Украины и в зонах для болельщиков использование российского флага было официально запрещено.

Рекордные успехи

Испанцы стали четырехкратными чемпионами Европы. Сборная увозила трофей в 1964, 2008 и 2012 годах. Эта сборная также обошла Германию по количеству титулов чемпионов Европы. Рекордным для нее оказалось и само шествие к пьедесталу — команда выиграла все шесть матчей на пути к кубку.

Сборная Испании оказалась поистине победоносной

Ещё одним открытием Евро-24 стала сборная Грузии. Эта страна никогда не выходила в плей-офф чемпионата, однако в этом году нарушила устоявшуюся традицию. Грузия одержала победу над сборной Португалии со счётом 2:0 в матче третьего тура группового этапа. Это принесло сборной Грузии место в плей-офф. Однако уже в 1/8 финала Грузия встретилась с Испанией и уступила со счётом 1:4, завершив своё участие в турнире.

Румыния впервые за 24 года вышла в плей-офф

Аналогично Грузии приятно удивила фанатов и сборная Румынии. Она вышла в плей-офф впервые за 24 года.

Провальные неудачи

Недовольным игрой сборной Англии оказался и принц Уильям

Помимо успешных матчей, были и менее удачные. Сборная Англии проиграла в чемпионате Европы во второй раз. На предыдущем турнире команда уступила Италии по пенальти (1:1, 2:3). А для Гарри Кейна это уже шестой неудачный финал за всю его карьеру. К сожалению, Кейн так и не смог завоевать ни одного трофея.

И если Англия в целом весь турнир не блистала яркой игрой, то Дания билась до победного. Однако их настиг злой рок. Во время матча 1/8 финала, Дания-Германия, Йоахим Андерсен открыл счет. Мяч попал в ворота противника, команда начала праздновать, но тут судьи объявили офсайд и анулировали гол.

Андерсену объявлен обидный офсайд

По словам игрока сборной Франции Килиану Мбаппе, это был его провальный турнир. Во время матча третьего тура против Польши он забил свой первый гол на чемпионате Европы-2024. Нападающий успешно реализовал пенальти на 56-й минуте матча. К сожалению, этот гол оказался единственным для Мбаппе на турнире.

Во время матча на Евро Килиану Мбаппе сломали нос

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Евро-2024 Футбол Англия Испания Финал Команды Турнир
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Комментарии
1
Гость
15 июля 2024, 20:45
грузия - красавцы!
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