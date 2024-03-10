Застряли на пике: в Новосибирске стремительно дорожает аренда жилья — она становится заменой недоступной ипотеке

По подсчетам директора консалтинговой компании RID Analytics Елены Ермолаевой, в январе 2024 года средняя плата по квартирам, предлагаемым в аренду, составила около 29 тысяч рублей в месяц. За 12 месяцев прирост составил 22%. Резкий рост стоимости, по ее словам, начался с августа прошлого года — с тех пор каждый месяц цена увеличивалась на 2–4%.

— Скорее всего, это влияние инфляции, роста коммунальных платежей и того, что ипотека стала недоступной для некоторых категорий населения из-за роста цен и сворачивания некоторых ипотечных программ, — предполагает Елена Ермолаева. — Кроме того, есть существенный спрос на квартиры в новостройках, а в них нельзя заехать сразу — надо где-то жить, пока идет строительство и ремонт.

Ирина Вонарха отметила, что большим спросом пользуются квартиры с качественным ремонтом. Один человек обычно снимает студию, которая должна быть в удобной локации: например, рядом с работой. Если это жилье для семьи из двух–трех человек или пары студентов, то важна изолированность: выбирают, как правило, двух-трехкомнатные квартиры. В последнее время, отмечает эксперт, в «Жилфонд» для съема жилья обращаются многодетные семьи, они ищут просторные квартиры.