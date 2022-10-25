Путин выступит на заседании Координационного совета

Цель координационного совета — оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В их числе:

поставка оборудования и техники для военных;

проведение строительных работ;

предоставление транспорта.

— Задача, поставленная главой государства, — повышение устойчивости работы экономики и промышленности. Федеральные министерства и ведомства, а также региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей наших вооруженных сил, — отмечал Михаил Мишустин. — Необходимо задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции. К этой работе нужно привлекать и бизнес.