Путин выступит на заседании Координационного совета
С докладами также выступят Михаил Мишустин и Сергей Собянин
Сегодня президент России Владимир Путин проведёт онлайн-заседание координационного совета по обеспечению потребности войск на спецоперации. С докладами о своей работе выступят премьер-министр Михаил Мишустин (глава координационного совета) и мэр Москвы Сергей Собянин. Мы следим за всем происходящим в нашей онлайн-трансляции.
Одна из недавних проблем, волнующих власти и Минобороны РФ в частности — применение киевскими властями «грязной бомбы». В ведомстве считают, что подобная провокация возможна. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать «грязную бомбу», и власти предприняли необходимые шаги для постановки этого вопроса в международных структурах.
Мы спросили у физика-ядерщика, насколько возможно применение такого оружия.
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Цель координационного совета — оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В их числе:
- поставка оборудования и техники для военных;
- проведение строительных работ;
- предоставление транспорта.
— Задача, поставленная главой государства, — повышение устойчивости работы экономики и промышленности. Федеральные министерства и ведомства, а также региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей наших вооруженных сил, — отмечал Михаил Мишустин. — Необходимо задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции. К этой работе нужно привлекать и бизнес.
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На сегодняшнем заседании в режиме онлайн выступит президент России Владимир Путин, а затем слово будет предоставлено премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину. Дальнейший обмен мнениями будет проходить в закрытом формате.
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Премьер-министр Михаил Мишустин, возглавляющий Координационный совет, ранее рассказал об его составе. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны и ряд других вопросов, в том числе за вещевое имущество военнослужащих. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы, а также обобщать информацию.
Также в совете будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры. Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями и питанием военных.
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Что за координационный совет?
Указ о создании Координационного совета Владимир Путин подписал на прошлой неделе, а его создание было анонсировано во время заседания Координационного совета 19 октября. Тогда же в четырех новых регионах РФ было объявлено военное положение.
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