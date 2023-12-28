Конец барахолки, продолжение метро и новый автовокзал — по каким проектам запомнят Анатолия Локтя на посту мэра

— Точку социального напряжения создавать на новом месте мы посчитали неправильным. Это не значит, что это будет длиться бесконечно. Это не так. Мы отступать здесь назад не намерены, — заявил тогда мэр.



В итоге рынок все-таки прекратил свою работу 1 октября 2015 года. Как это было, читайте в репортаже НГС.



Два автовокзала