Конец барахолки, продолжение метро и новый автовокзал — по каким проектам запомнят Анатолия Локтя на посту мэра

Анатолий Локоть уходит с поста мэра Новосибирска. Об этом начали говорить еще 27 декабря, но в мэрии опровергали все слухи. На следующий день отставку градоначальника подтвердил в прямом эфире ОТС губернатор региона Андрей Травников. Должность главы города Локоть занимал больше 9 лет. НГС решил вспомнить, что изменилось в городе за это время — рассказываем о самых резонансных проектах.
Закрытие барахолки
1 октября 2015 года в Новосибирске закрыли Гусинобродский вещевой рынок или попросту барахолку. Разговоры об этом шли еще при бывшем мэре Владимире Городецком. В 2015 году власти заявляли, что рынок закроют в июне, но дату перенесли из-за того, что торговый комплекс «Восток», куда планировали переселить торговцев, не был готов. В мае Анатолий Локоть отметил, что решение о продлении приняли после напряженного совещания у губернатора.
— Точку социального напряжения создавать на новом месте мы посчитали неправильным. Это не значит, что это будет длиться бесконечно. Это не так. Мы отступать здесь назад не намерены, — заявил тогда мэр.
В итоге рынок все-таки прекратил свою работу 1 октября 2015 года. Как это было, читайте в репортаже НГС.
Два автовокзала
В 2019 году в Новосибирске достроили здание автовокзала на Гусинобродском шоссе. Он понадобился из-за проблем со старым зданием на Красном проспекте.
— Я обычно достаточно категорично говорю о том, что перспективы у автовокзала на Южной площади в центре города Новосибирска (позже ее переименовали в площадь инженера Будагова. — Прим. ред.) нет, — высказался Анатолий Локоть в 2018 году, когда уже шло строительство нового здания. — Решение о строительстве [автовокзала на ГБШ] было принято около года назад. Строим по экономической схеме «инвестиционный проект», то есть это привлечение денег частного инвестора, который дальше будет и работать в этом направлении — организовывать частные перевозки.
В итоге здание автовокзала на Красном проспекте, 4 прекратило работу 6 апреля 2020 года. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.
Продление Дзержинской линии метро
Еще один «долгоиграющий» проект в сфере новосибирского транспорта — строительство второго перегонного тоннеля на станции метро «Золотая Нива», станций «Молодежная» и «Гусинобродская, а также метродепо «Волочаевская». В 2014 году Анатолий Локоть, едва заняв пост мэра, пообещал, что тоннель появится через год.
В 2018 году проект на окончание строительства Дзержинской линии наконец отправили на экспертизу. Зимой следующего года стало известно, что документы не одобрили. Как объяснил мэр Анатолий Локоть, это произошло из-за неправильного формата файла.
— Проблема заключается в том, что у нас есть проект. Мы еще раз его просмотрели, актуализировали к ценам, которые сегодня существуют. Он был разработан в PDF, а там другие требования, формат этот сегодня не принимается. И вся коллизия заключается в том, чтобы всё-таки постараться убедить или приблизить этот формат к сегодняшним требованиям, с тем, чтобы его признали. Больше там замечаний нет. Все остальные замечания — те, которые нам выдвигали проверочные организации в Москве, сегодня все эти замечания ликвидированы, — заверял он.
В итоге точные сроки строительства второго тоннеля и продления линии метрополитена в сторону бывшей барахолки неизвестны. В проблеме разбиралась журналист НГС Анна Богданова, читайте подробности в ее материале.
Станция «Спортивная»
Но метро при Анатолии Евгеньевиче все-таки начали строить. Станция «Спортивная» с самого начала входила в план Ленинской линии, но руки до нее не доходили из-за того, что территория рядом была заброшенной. Все изменилось с началом строительства нового ЛДС. Работы начали в 2019 году.
Строительство собирались закончить в 2022 году, но в апреле станция была готова только на 75%. В августе 2023 года Анатолий Локоть проехал до «Спортивной» и осмотрел объект.
— С документацией работаем, с экспертизой работаем, с надзорными органами техническими, — сказал тогда мэр. — В октябре мы выходим на приемку станции. Как я сказал, есть нюансы. Сейчас завершаем, это потребует некоторого времени, стараемся ускоряться. Но тут ошибок не должно быть.
Запуск станции все-таки пришлось перенести — на этот раз на начало 2024 года. Разрешение на строительство продлили до лета.
Новый транспорт
В последние годы в Новосибирске начали постепенно обновлять трамваи. Две первых партии московских вагонов привезли в 2019 году, перед выходом на линию в городе их ремонтировали. Потом «собянинские» трамваи заметили в 2020 году. Также в Новосибирске начали обновлять старые вагоны — в этом помогает «БКМ-Сибирь». Например, в прошлом году в трамваях устанавливали дополнительные обогреватели.
— Учитываем замечания, которые появляются в ходе эксплуатации. Например, обогревательные устройства были недостаточно мощными для нашей зимы, поэтому увеличили их количество. Появились электронные информационные табло, — рассказал тогда Анатолий Локоть.
Кроме этого в город начали привозить новые троллейбусы «Горожанин» с частичным автономным ходом. В этом году стало известно о планах по поставке 120 единиц транспорта, часть из них уже привезли.
Ранее НГС вспоминил самые запоминающиеся цитаты Анатолия Локтя за 2023 год. Мэр спорил с актрисой Барбарой Брыльской, рассказывал о своих предпочтениях в еде и даже об опыте работы в вытрезвителе.