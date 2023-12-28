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Отставка ЛоктяЛетопись

Конец барахолки, продолжение метро и новый автовокзал — по каким проектам запомнят Анатолия Локтя на посту мэра

Губернатор подтвердил слухи об отставке мэра — смотрим, что он успел сделать за 9 лет

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Анатолий Локоть занял пост мэра Новосибирска в 2014 году

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Анатолий Локоть уходит с поста мэра Новосибирска. Об этом начали говорить еще 27 декабря, но в мэрии опровергали все слухи. На следующий день отставку градоначальника подтвердил в прямом эфире ОТС губернатор региона Андрей Травников. Должность главы города Локоть занимал больше 9 лет. НГС решил вспомнить, что изменилось в городе за это время — рассказываем о самых резонансных проектах.

Закрытие барахолки

Торговцы выступали против закрытия рынка

Торговцы выступали против закрытия рынка

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1 октября 2015 года в Новосибирске закрыли Гусинобродский вещевой рынок или попросту барахолку. Разговоры об этом шли еще при бывшем мэре Владимире Городецком. В 2015 году власти заявляли, что рынок закроют в июне, но дату перенесли из-за того, что торговый комплекс «Восток», куда планировали переселить торговцев, не был готов. В мае Анатолий Локоть отметил, что решение о продлении приняли после напряженного совещания у губернатора.

— Точку социального напряжения создавать на новом месте мы посчитали неправильным. Это не значит, что это будет длиться бесконечно. Это не так. Мы отступать здесь назад не намерены, — заявил тогда мэр.

В итоге рынок все-таки прекратил свою работу 1 октября 2015 года. Как это было, читайте в репортаже НГС.

Два автовокзала

Новый автовокзал начал работать на Гусинобродском шоссе

Новый автовокзал начал работать на Гусинобродском шоссе

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В 2019 году в Новосибирске достроили здание автовокзала на Гусинобродском шоссе. Он понадобился из-за проблем со старым зданием на Красном проспекте.

— Я обычно достаточно категорично говорю о том, что перспективы у автовокзала на Южной площади в центре города Новосибирска (позже ее переименовали в площадь инженера Будагова. — Прим. ред.) нет, — высказался Анатолий Локоть в 2018 году, когда уже шло строительство нового здания. — Решение о строительстве [автовокзала на ГБШ] было принято около года назад. Строим по экономической схеме «инвестиционный проект», то есть это привлечение денег частного инвестора, который дальше будет и работать в этом направлении — организовывать частные перевозки.

В итоге здание автовокзала на Красном проспекте, 4 прекратило работу 6 апреля 2020 года. Его дальнейшая судьба пока неизвестна.

Продление Дзержинской линии метро

Второй тоннель на «Золотой ниве» до сих пор не достроен

Второй тоннель на «Золотой ниве» до сих пор не достроен

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Еще один «долгоиграющий» проект в сфере новосибирского транспорта — строительство второго перегонного тоннеля на станции метро «Золотая Нива», станций «Молодежная» и «Гусинобродская, а также метродепо «Волочаевская». В 2014 году Анатолий Локоть, едва заняв пост мэра, пообещал, что тоннель появится через год.

В 2018 году проект на окончание строительства Дзержинской линии наконец отправили на экспертизу. Зимой следующего года стало известно, что документы не одобрили. Как объяснил мэр Анатолий Локоть, это произошло из-за неправильного формата файла.

— Проблема заключается в том, что у нас есть проект. Мы еще раз его просмотрели, актуализировали к ценам, которые сегодня существуют. Он был разработан в PDF, а там другие требования, формат этот сегодня не принимается. И вся коллизия заключается в том, чтобы всё-таки постараться убедить или приблизить этот формат к сегодняшним требованиям, с тем, чтобы его признали. Больше там замечаний нет. Все остальные замечания — те, которые нам выдвигали проверочные организации в Москве, сегодня все эти замечания ликвидированы, — заверял он.

В итоге точные сроки строительства второго тоннеля и продления линии метрополитена в сторону бывшей барахолки неизвестны. В проблеме разбиралась журналист НГС Анна Богданова, читайте подробности в ее материале.

Станция «Спортивная»

Сейчас специалисты готовят документы для запуска станции

Сейчас специалисты готовят документы для запуска станции

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Но метро при Анатолии Евгеньевиче все-таки начали строить. Станция «Спортивная» с самого начала входила в план Ленинской линии, но руки до нее не доходили из-за того, что территория рядом была заброшенной. Все изменилось с началом строительства нового ЛДС. Работы начали в 2019 году.

Строительство собирались закончить в 2022 году, но в апреле станция была готова только на 75%. В августе 2023 года Анатолий Локоть проехал до «Спортивной» и осмотрел объект.

— С документацией работаем, с экспертизой работаем, с надзорными органами техническими, — сказал тогда мэр. — В октябре мы выходим на приемку станции. Как я сказал, есть нюансы. Сейчас завершаем, это потребует некоторого времени, стараемся ускоряться. Но тут ошибок не должно быть.

Запуск станции все-таки пришлось перенести — на этот раз на начало 2024 года. Разрешение на строительство продлили до лета.

Новый транспорт

Троллейбусы могут проехать 20 километров, не подключаясь к проводам

Троллейбусы могут проехать 20 километров, не подключаясь к проводам

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В последние годы в Новосибирске начали постепенно обновлять трамваи. Две первых партии московских вагонов привезли в 2019 году, перед выходом на линию в городе их ремонтировали. Потом «собянинские» трамваи заметили в 2020 году. Также в Новосибирске начали обновлять старые вагоны — в этом помогает «БКМ-Сибирь». Например, в прошлом году в трамваях устанавливали дополнительные обогреватели.

— Учитываем замечания, которые появляются в ходе эксплуатации. Например, обогревательные устройства были недостаточно мощными для нашей зимы, поэтому увеличили их количество. Появились электронные информационные табло, — рассказал тогда Анатолий Локоть.

Кроме этого в город начали привозить новые троллейбусы «Горожанин» с частичным автономным ходом. В этом году стало известно о планах по поставке 120 единиц транспорта, часть из них уже привезли.

Ранее НГС вспоминил самые запоминающиеся цитаты Анатолия Локтя за 2023 год. Мэр спорил с актрисой Барбарой Брыльской, рассказывал о своих предпочтениях в еде и даже об опыте работы в вытрезвителе.

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