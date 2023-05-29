«Я не знала, что за моей спиной военные действия»: самая эпатажная бизнес-леди Новосибирска пришла в НГС — откровенное интервью

Заранее для интервью было подготовлено всего шесть вопросов: часть о конфликте в гимназии, часть — о других скандалах.



О бизнесе

Предпринимательница ответила только на четыре из шести приготовленных вопросов, отказавшись, например, обсуждать тему возможных долгов у нее и у юридических лиц, через которые работает ее магазин Perfect Style. Также не стала отвечать на вопрос: признавал ли ее виновной в июле 2010 года Заельцовский районный суд по части 3 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном размере).

