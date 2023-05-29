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Эксклюзив

«Я не знала, что за моей спиной военные действия»: самая эпатажная бизнес-леди Новосибирска пришла в НГС — откровенное интервью

Предпринимательница Светлана Манина провела в редакции три часа, мы пообщались обо всём

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Предпринимательница Светлана Манина на интервью в редакции НГС

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Предпринимательница Светлана Манина, чей конфликт с классным руководителем и родителями учеников 3 «А» класса гимназии № 10 послужил причиной школьной забастовки, пришла в редакцию НГС на большое видеоинтервью. Вопросы были приготовлены как по конфликту и забастовке в гимназии, так и по бизнесу сибирячки. Беседа длилась почти два часа, разговаривал с бизнес-леди корреспондент НГС Илья Калинин.

НГС неоднократно рассказывал как о бизнесе, так и школьных скандалах с участием Светланы Маниной. И каждый раз попытки получить от нее внятные ответы на вопросы заканчивались ничем. Манина не отвечала на звонки журналиста и не реагировала на предложения прокомментировать тот или иной момент, оставленные на ее автоответчике. Между тем позицию Маниной необходимо было узнать из первых, так сказать, уст. Поэтому мы предложили Светлане прийти в редакцию на интервью, при обещании с нашей стороны, что оно появится на сайте без купюр. Этот момент специально уточнили, так как Манина считала, что ее слова могут исказить, вырвав из контекста.

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История конфликта в гимназии № 10 длится уже два года

Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин, Анна Богданова

Заранее для интервью было подготовлено всего шесть вопросов: часть о конфликте в гимназии, часть — о других скандалах.

О бизнесе

Предпринимательница ответила только на четыре из шести приготовленных вопросов, отказавшись, например, обсуждать тему возможных долгов у нее и у юридических лиц, через которые работает ее магазин Perfect Style. Также не стала отвечать на вопрос: признавал ли ее виновной в июле 2010 года Заельцовский районный суд по части 3 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном размере).

Женщина пояснила, что на темы, которые не касаются ее «гимназистской» истории, она намерена общаться только в суде. Манина действительно подала на НГС в суд, требуя удалить из интернета расследование о ней «Темная королева глянца. Как известная бизнес-леди оказалась судимой за мошенничество и задолжала миллионы» и выплатить компенсацию в 100 миллионов рублей.

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Светлана Манина дала двухчасовое интервью, но попросила удалить все статьи

Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин, Анна Богданова

Кстати, после публикации в мае 2021 года этого расследования в редакцию НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора текста удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.

Почти двухчасовое эксклюзивное интервью с Маниной записано <nobr class="_">17 мая</nobr> <nobr class="_">2023 года</nobr>

Почти двухчасовое эксклюзивное интервью с Маниной записано 17 мая 2023 года

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О забастовке в школе

Главный вопрос интервью — о том, как Светлана Манина видит завершение конфликта в гимназии № 10, где 17 апреля 2023 года 3 «А» класс объявил забастовку в поддержку своего классного руководителя Натальи Братковой и, по сути, против самой Маниной, у которой в этом классе учится ребенок. Предпринимательница Манина, как утверждают родители школьников 3-го «А», подвергала травле преподавателя.

— Естественно, Браткова будет уволена — либо по собственному желанию, либо она будет уволена по какой-то статье Трудового кодекса. <…> Для меня изначально нужно, чтобы моего ребенка вообще оградили от этих всяких… Не от детей, а от этих родителей, которые могут опять как-то провоцировать и детей, и будущие конфликты. <…> Я так знаю, что будет подписан приказ... после окончания нашими детками учебного года — создание «Д» класса, — ответила на вопрос журналиста предпринимательница.

Но тут Светлана Манина случайно или специально выдала неверную информацию: приказ о создании 4-го «Д» не будет подписан. Копия приказа в распоряжении НГС имеется.

Приказ о создании 4 «Д» класса был подписан еще в конце апреля, но Светлана Манина <nobr class="_">17 мая</nobr> обвиняла НГС во лжи и утверждала, что приказ еще не подписан

Приказ о создании 4 «Д» класса был подписан еще в конце апреля, но Светлана Манина 17 мая обвиняла НГС во лжи и утверждала, что приказ еще не подписан

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Еще один вопрос журналиста звучал так: вы говорили, что недовольны работой вашего классного руководителя и поведением родителей учеников класса, так почему вы не перевели ребенка в другой класс, а больше года позволяли находиться дочери в таких условиях?

Объяснить свою позицию Светлана Манина смогла не сразу.

— Я не знала, что за моей спиной такие военные действия происходят. Я вообще была не в курсе. Я просто приводила своего ребенка, он обучался, а когда Браткова (классный руководитель 3-го «А». — Прим. ред.) как-то начинала вести [себя], чтобы дети ссорились, я просто обращалась к Рамилю Михайловичу Ахметгарееву (Манина путает: не Михайловичу, а Миргазяновичу — главе департамента образования мэрии. — Прим. ред.) или с департамента там кто нашим вопросом занимается, и всё — просто выводились сразу психологи из «Магистра», улаживали все конфликты, было всё хорошо и такого ничего не происходило, — ответила женщина.

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У Светланы Маниной есть своя версия завершения конфликта в гимназии

Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин, Анна Богданова

В интервью Манина подчеркнула, что свою дочь переводить в новый класс «Д» она не намерена, а оставит в «А», куда наберут новых учеников. А также в 4-м «А», по мнению женщины, останутся дети родителей, которые поддерживают ее в конфликте. Сибирячка предположила, что против нее выступают не все родители, а лишь несколько, а часть подписей под требованиями забастовщиков может быть поддельной.

Отвечая на вопрос журналиста: «А с чем, как ей кажется, были связаны претензии к ней класса?», предпринимательница ответила, что их «стравила классный руководитель Браткова».

Об удалении статей НГС

Единственный вопрос не на тему конфликта в гимназии, на который Светлана Манина всё же ответила, звучал примерно так: почему вы постоянно говорите, что публикации НГС, особенно расследование, делают вам и вашему бизнесу хороший пиар, но при этом пытаетесь через суд удалить эти статьи?

— Такого не было, — однозначно ответила Светлана Манина и дала понять, что подобного она никогда не говорила.

На продемонстрированное корреспондентом НГС доказательство его слов женщина рассмеялась. Однако позднее заметила, что в статьях о ней написана неправда и это наносит ей ущерб.

Полностью интервью со Светланой Маниной можно увидеть на YouTube-канале НГС.

После выхода в мае 2021 года расследования НГС о ее бизнесе Светлана Манина похвалила журналиста и написала, что это для нее отличный пиар

После выхода в мае 2021 года расследования НГС о ее бизнесе Светлана Манина похвалила журналиста и написала, что это для нее отличный пиар

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Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии Натальей Братковой длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило. 17 апреля 2023 года весь 3-й «А», за исключением ребенка Маниной, в знак поддержки своего учителя ушел на бессрочную забастовку. Главное требование — оградить класс от любых действий Светланы Маниной.

21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером 21 апреля появилась неофициальная информация, что директора гимназии Ольгу Шойдину уволили. Позже эта информация подтвердилась. В конце апреля родители учеников сообщили, что забастовка продолжается. В начале мая в мэрии сообщили, что бастующих учеников перевели на дистанционное обучение. После майских праздников ученики 3-го «А» вышли в школу написать контрольные и сдать возможные хвосты, а 11 мая в школе появился новый директор — Ольга Голик, которая ранее работала в школе № 82.

На следующий день, 12 мая, стало известно, что в гимназии создан 4-й «Д», куда запланировали перевести своих детей родители 3-го «Д», чтобы не пересекаться в «А» классе с Маниной, а вечером в этот же день на родительском собрании было озвучено, что классный руководитель 3-го «А» Наталья Браткова остается в этом же коллективе и переходит с остальными учениками в созданный по требованию забастовщиков новый класс. Чуть позже юристы по просьбе НГС пояснили: сможет ли Светлана Манина, если захочет, перевести своего ребенка в новый класс «Д».

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