«Я не знала, что за моей спиной военные действия»: самая эпатажная бизнес-леди Новосибирска пришла в НГС — откровенное интервью

Предпринимательница Светлана Манина, чей конфликт с классным руководителем и родителями учеников
НГС неоднократно рассказывал как о бизнесе, так и школьных скандалах с участием Светланы Маниной. И каждый раз попытки получить от нее внятные ответы на вопросы заканчивались ничем. Манина не отвечала на звонки журналиста и не реагировала на предложения прокомментировать тот или иной момент, оставленные на ее автоответчике. Между тем позицию Маниной необходимо было узнать из первых, так сказать, уст. Поэтому мы предложили Светлане прийти в редакцию на интервью, при обещании с нашей стороны, что оно появится на сайте без купюр. Этот момент специально уточнили, так как Манина считала, что ее слова могут исказить, вырвав из контекста.
Заранее для интервью было подготовлено всего шесть вопросов: часть о конфликте в гимназии, часть — о других скандалах.
О бизнесе
Предпринимательница ответила только на четыре из шести приготовленных вопросов, отказавшись, например, обсуждать тему возможных долгов у нее и у юридических лиц, через которые работает ее магазин Perfect Style. Также не стала отвечать на вопрос: признавал ли ее виновной в июле 2010 года Заельцовский районный суд по части 3 статьи 159 УК России (мошенничество в крупном размере).
Женщина пояснила, что на темы, которые не касаются ее «гимназистской» истории, она намерена общаться только в суде. Манина действительно подала на НГС в суд, требуя удалить из интернета расследование о ней «Темная королева глянца. Как известная бизнес-леди оказалась судимой за мошенничество и задолжала миллионы» и выплатить компенсацию в 100 миллионов рублей.
Кстати, после публикации в мае 2021 года этого расследования в редакцию НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора текста удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.
О забастовке в школе
Главный вопрос интервью — о том, как Светлана Манина видит завершение конфликта в гимназии
— Естественно, Браткова будет уволена — либо по собственному желанию, либо она будет уволена по какой-то статье Трудового кодекса. <…> Для меня изначально нужно, чтобы моего ребенка вообще оградили от этих всяких… Не от детей, а от этих родителей, которые могут опять как-то провоцировать и детей, и будущие конфликты. <…> Я так знаю, что будет подписан приказ... после окончания нашими детками учебного года — создание «Д» класса, — ответила на вопрос журналиста предпринимательница.
Но тут Светлана Манина случайно или специально выдала неверную информацию: приказ о создании
Еще один вопрос журналиста звучал так: вы говорили, что недовольны работой вашего классного руководителя и поведением родителей учеников класса, так почему вы не перевели ребенка в другой класс, а больше года позволяли находиться дочери в таких условиях?
Объяснить свою позицию Светлана Манина смогла не сразу.
— Я не знала, что за моей спиной такие военные действия происходят. Я вообще была не в курсе. Я просто приводила своего ребенка, он обучался, а когда Браткова (классный руководитель
В интервью Манина подчеркнула, что свою дочь переводить в новый класс «Д» она не намерена, а оставит в «А», куда наберут новых учеников. А также в
Отвечая на вопрос журналиста: «А с чем, как ей кажется, были связаны претензии к ней класса?», предпринимательница ответила, что их «стравила классный руководитель Браткова».
Об удалении статей НГС
Единственный вопрос не на тему конфликта в гимназии, на который Светлана Манина всё же ответила, звучал примерно так: почему вы постоянно говорите, что публикации НГС, особенно расследование, делают вам и вашему бизнесу хороший пиар, но при этом пытаетесь через суд удалить эти статьи?
— Такого не было, — однозначно ответила Светлана Манина и дала понять, что подобного она никогда не говорила.
На продемонстрированное корреспондентом НГС доказательство его слов женщина рассмеялась. Однако позднее заметила, что в статьях о ней написана неправда и это наносит ей ущерб.
Полностью интервью со Светланой Маниной можно увидеть на YouTube-канале НГС.
Конфликт между предпринимательницей Светланой Маниной и преподавательницей гимназии Натальей Братковой длился около полутора лет. Всё это время родители писали в различные инстанции, но ни к какому результату это не приводило.
21 апреля НГС подробно описал, как уже неделю шла забастовка третьеклассников, которую не могут остановить ни чиновники, ни силовики. Вечером
На следующий день, 12 мая, стало известно, что в гимназии создан