«Деньги не сдавала — свободна». В школу вызвали полицию из-за разборок на съемках выпускного альбома, и другие скандалы на последних звонках

Жительница Первоуральска Свердловской области устроила скандал из-за съемок для выпускного альбома дочери. Валерия отказалась платить за фотографии, так как в одном классе с дочкой учится ее двоюродная сестра — девочки решили, что им хватит одного альбома на двоих. В результате девятиклассницу прогнали со съемок, не дав сфотографироваться даже для общей фотографии. Наши коллеги из E1.RU рассказывают подробности конфликта, решать который пришлось полиции. Также в этом материале — истории и ЧП, которые произошли на линейках в других регионах.
«Ты деньги не сдавала, уходи»
Фотосессия прошла 13 мая. Сначала сделали несколько индивидуальных снимков каждого ребенка, затем всех позвали на общее фото. Дочь Валерии спросила у классного руководителя, нужно ли ей идти, если она не платила за альбом. Та разрешила.
Но фотографы стали прогонять ее со словами: «Ты деньги не сдавала, уходи».
— Испокон веков принято: неважно, кто берет альбом, кто не берет альбом, всех детей всё равно фотографируют, никто не является исключением. Они вышли на улицу, детей стали расставлять для общей фотографии. Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем, ты свободна», — рассказала E1.RU мама девятиклассницы.
Не стали покупать фотоальбом (его стоимость — 1600 рублей) двое детей: дочка Валерии и еще один мальчик. Но он решил вообще не приходить на фотосессию.
По словам Валерии, после общего снимка школьники стали фотографироваться парами.
— Девочки ей говорят: «Оставайся с нами, мы хотим, чтобы ты была у нас в альбоме».
Она просто ревела, кричала, что этим людям нужны только деньги. Ей нагрубили, раз десять-пятнадцать повторили, что она деньги не заплатила, — добавила мама.
Разнимать мамочек и фотографов пришлось полиции
После этого Валерия поехала в школу и устроила скандал, да такой, что в учебное заведение пришлось вызвать полицию.
— В итоге полицейские взяли с них заявление на меня, оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство, за мат в общественном месте. Я не спорю, я, может быть, там выкрикнула два-три слова в моменте ярости, когда мне эти люди сказали: «Вы здесь никто, мы перед вами отчитываться не собираемся». В этот момент я вспылила, — объяснилась Валерия.
Другие родители пытались успокоить мамочку, но сделали только хуже.
— Полицией зарегистрировано сообщение от сотрудников школы
В фотостудии «Стиль» отказались комментировать этот конфликт.
— Вы не звоните мне больше. Кто вам дал телефон, на каком основании? Я ваш портал прошу меня не беспокоить. До свидания, — ответил один из фотографов и бросил трубку.
Школьник напал на одноклассницу с ножом
Жуткое ЧП произошло 23 мая в Волгоградской области во время линейки, посвященной последнему звонку. Во время выступления выпускного класса один из учеников достал нож и попытался перерезать горло стоявшей перед ним девочке. Школьница издала душераздирающий крик, ей на помощь сразу бросился стоящий неподалеку ученик. Парень отобрал нож у нападавшего и вместе с другими мальчиками из класса скрутил его. К счастью, ранение оказалось неглубоким, и после оказания медицинской помощи девушку отпустили домой.
Задержанный 17-летний парень интересовался балаклавами и травматическими пистолетами, а на первом опросе после задержания заявил, что хотел заняться вымогательством.
— Следователи сейчас пытаются выяснить мотивы, побудившие школьника напасть на одноклассницу, — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова. — В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а судебно-психиатрическая экспертиза, которая скажет, понимал ли парень, что делает, пройдет в ближайшее время. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела проводится проверка по статье «Халатность». Проверяются действия должностных лиц школы, а также тех, кто должен был обеспечивать безопасность школьного мероприятия.
Выпускницу выгнали из-за ковида двухлетней давности
В Новосибирске выпускницу лицея Лизу (имя изменено по ее просьбе) выгнали с торжественной церемонии последнего звонка 25 мая. Об этом нашим коллегам из NGS.RU рассказала ее мама.
— Мы решили пойти на этот праздник, несмотря на разногласия с директором школы, для нас это важное событие. Торжественная часть на улице вроде нормально проходила, но в самом ее конце к нам подошли и сообщили, что внутрь школы дочь не пропустят. Моя дочь вернулась домой в шоковом состоянии и слезах: нас просто опозорили, — заявила мать выпускницы.
Девушка болела коронавирусом в девятом классе, с
— Коронавирус для многих не проходит бесследно, у выздоровевших людей остаются проблемы с легкими, как и у Лизы. Но нет ни одной объективной причины для недопуска ее к одноклассникам. Она не является бацилловыделителем, что подтверждается множеством обследований за последний год, — рассказал представитель семьи Владимир Захаров.
— Решением медицинского учреждения Лиза сдавала экзамены на дому и в индивидуальном порядке. Справку о том, что Лиза допущена до занятий, нам не предоставляли. Могу сказать, что семья ученицы подала в суд, сейчас судебный процесс приостановлен до уточнения диагноза. Отмечу, что позиция школы отражает интересы других детей, о здоровье которых мы печемся, — заявила директор лицея Галина Коротько.
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