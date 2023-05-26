«Деньги не сдавала — свободна». В школу вызвали полицию из-за разборок на съемках выпускного альбома, и другие скандалы на последних звонках

«Ты деньги не сдавала, уходи»

Фотосессия прошла 13 мая. Сначала сделали несколько индивидуальных снимков каждого ребенка, затем всех позвали на общее фото. Дочь Валерии спросила у классного руководителя, нужно ли ей идти, если она не платила за альбом. Та разрешила.

Но фотографы стали прогонять ее со словами: «Ты деньги не сдавала, уходи».

— Испокон веков принято: неважно, кто берет альбом, кто не берет альбом, всех детей всё равно фотографируют, никто не является исключением. Они вышли на улицу, детей стали расставлять для общей фотографии. Дело дошло до моего ребенка, и фотограф ей говорит: «Деньги не сдавала, мы тебя фотографировать не будем, ты свободна», — рассказала E1.RU мама девятиклассницы.