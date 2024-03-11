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Октябрьский мост встал в пробку — дорогу сузили из-за ремонта

Ограничение продлится семь месяцев

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Автомобилист пожаловался на ситуацию на дорогах

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В Новосибирске сегодня, 11 марта, Октябрьский мост встал в пробку. Как сообщил читатель НГС Дмитрий, дорогу на мосту сузили, как и обещали.

— Утро, октябрьский мост, ремонт дороги, — подписал фото новосибирец.

В 2ГИС сообщение о сужении появилось 6 марта. В пресс-службе МКУ «Гормост» ранее сообщали, что сужение необходимо для работ по ремонту верховой стороны на тротуарной части. Сужение будет передвигаться по мере ремонта до здания на улице Большевистской, 43/1. При этом проезжая часть на противоположной стороне моста также сужена из-за ремонта тротуарной консоли. Закончиться работы должны в ноябре 2024 года.

Проезд затруднен в обе стороны

Проезд затруднен в обе стороны

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При этом в городе в 7:30 в городе пробки достигли 5 баллов. Помимо Октябрьского моста затруднения есть на площади Труда и Большевистской.

В последний рабочий день на прошлой неделе, 7 марта, Новосибирск встал в огромные пробки. Пробки достигли 9 баллов.

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ПробкаОктябрьский мостНовосибирскРемонт
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