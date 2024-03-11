Октябрьский мост встал в пробку — дорогу сузили из-за ремонта

В Новосибирске сегодня, 11 марта, Октябрьский мост встал в пробку. Как сообщил читатель НГС Дмитрий, дорогу на мосту сузили, как и обещали.
— Утро, октябрьский мост, ремонт дороги, — подписал фото новосибирец.
В 2ГИС сообщение о сужении появилось 6 марта. В пресс-службе МКУ «Гормост» ранее сообщали, что сужение необходимо для работ по ремонту верховой стороны на тротуарной части. Сужение будет передвигаться по мере ремонта до здания на улице Большевистской, 43/1. При этом проезжая часть на противоположной стороне моста также сужена из-за ремонта тротуарной консоли. Закончиться работы должны в ноябре 2024 года.
При этом в городе в 7:30 в городе пробки достигли 5 баллов. Помимо Октябрьского моста затруднения есть на площади Труда и Большевистской.
В последний рабочий день на прошлой неделе, 7 марта, Новосибирск встал в огромные пробки. Пробки достигли 9 баллов.