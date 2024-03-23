Пришли близкие, коллеги и поклонники. Как в Москве прощаются с Василием Уткиным: онлайн-репортаж

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал MSK1.RU, что познакомился с Василием еще в 90-х. Он очень беспокоился за журналиста из-за того, что ему в последнее время не давали выступать по телевидению.

— Мы познакомились лет 25 назад и пронесли общение сквозь годы. Относились друг к другу всегда с уважением. Конечно, я, как и все, раздавлен этой новостью, большая боль, — сказал Губерниев. — Очень жаль, что в последние годы мы не слышали Уткина на широком экране. Конечно, я за него беспокоился.

