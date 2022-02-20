Прощай, Пекин! Смотрите вместе с нами церемонию закрытия Олимпийских игр

На этой Олимпиаде было не мало моментов, от которых разрывалось сердце. Когда Наталья Непряева не успела до бронзы — ей не хватило всего 0,1 секунды. И когда наш биатлонист Максим Цветков дважды оказывался в шаге от третьего места. И когда наша биатлонная сборная лидировала всю эстафету, но на последнем огневом рубеже промахнулась и пришла лишь третьей…



Но есть еще интервью фристайлиста Сергея Ридзика, которое он дал после финиша в ски-кроссе. Это видео никого не оставит равнодушным. Готовясь к Олимпиаде, Сергей пропустил рождение дочери. Он выиграл бронзу и после финиша сказал своей семье всё, что копилось в нем всё это время. Просто посмотрите.

