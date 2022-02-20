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Прощай, Пекин! Смотрите вместе с нами церемонию закрытия Олимпийских игр

Любуемся шоу, вспоминаем яркие моменты прошедшей Олимпиады

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XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине — всё! Разыграны 109 комплектов наград, известны имена новых чемпионов и спортивных героев. Сделаны все ставки, пролиты все слезы, остается лишь посмотреть красивое шоу прощания Пекина с Олимпиадой. Давайте сделаем это вместе.

Мария Захарова

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А вот видео с торжественного шествия от наших спортсменов.

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Мария Захарова

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Спортсмены занимают свои места на трибунах.

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Илья Ненко

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Сан Саныч Большунов на этой Олимпиаде завоевал пять медалей: три золота, серебро и бронзу.

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Мария Захарова

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Кстати, совсем скоро, с 4 по 13 марта 2022 года, в Пекине пройдут Паралимпийские игры.

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Илья Ненко

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А вот и сборная Олимпийского комитета России. Всего в состав команды в этом году вошел 461 человек. 212 из которых — спортсмены, остальные — тренеры, персонал, руководители и сотрудники ОКР, ФМБА.

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Илья Ненко

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Александр Большунов несет флаг сборной ОКР. Для трехкратного чемпиона Олимпийских игр выглядит чрезвычайно скромно.

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Китайцы были правы, когда предупреждали, что церемония будет эффектной.

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Мария Захарова

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Многочисленная сборная Китая выходит на стадион. На этой Олимпиаде хозяева завоевали 15 наград, из них 9 — золотые. В общекомандном зачете страна заняла третье место после Норвегии и США.

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Мария Захарова

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Сборная ОКР выходит на стадион.

В общей сложности сборную ОКР на церемонии закрытия Олимпиады представляют 60 спортсменов

В общей сложности сборную ОКР на церемонии закрытия Олимпиады представляют 60 спортсменов

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Мария Захарова

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Сборные потихонечку выходят. Все радуются, танцуют, передают приветы в телекамеры.

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Мария Захарова

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На стадионе появляется сборная Норвегии — лидеры Игр по количеству наград и по количеству завоеванного золота. 16 золотых медалей из 37 — в копилке сборной!

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Мария Захарова

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Парад стран-участниц начался! Спортсмены-олимпийцы в последний раз пройдут по главному пекинскому стадиону.

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Теперь на сцене снова дети в костюмах животных — символов года — крысы, быка, тигра, кролика, дракона, змеи, лошади, овцы, обезьяны, петуха, собаки и свиньи.

Все эти животные имеют большое значение для китайской культуры. Ну и к тому же китайцы недавно отметили Новый год, грех не порадоваться празднику еще раз.

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Мария Захарова

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Началась одна из важнейших частей церемонии: звучит гимн Китая — страны-хозяйки нынешних Олимпийских игр. Все зрители стоят, в небо к олимпийскому знамени поднимается флаг КНР.

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Мария Захарова

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Председатель КНР Си Цзиньпин и председатель Олимпийского комитета Томас Бах соблюдают социальную дистанцию и приветствуют друг друга на расстоянии.

Си Цзиньпин и Бах прощаются с этими Олимпийскими играми, а мы готовимся к следующим, которые состоятся в Милане

Си Цзиньпин и Бах прощаются с этими Олимпийскими играми, а мы готовимся к следующим, которые состоятся в Милане

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Мария Захарова

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Представление началось! На сцене выступают дети в костюме снежинок, а в небе парит та самая большая снежинка — один из символов пекинской Олимпиады.

Начать представление с детей — беспроигрышный вариант

Начать представление с детей — беспроигрышный вариант

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Мария Захарова

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Чжан Имоу, режиссер церемонии закрытия, обещает зрителям яркое, незабываемое шоу.

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Мария Захарова

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Признавайтесь, следили за Олимпиадой?

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Наша сборная идет на церемонию закрытия.

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Мария Захарова

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Церемония закрытия Олимпиады начнется через 15 минут.

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На этой Олимпиаде было не мало моментов, от которых разрывалось сердце. Когда Наталья Непряева не успела до бронзы — ей не хватило всего 0,1 секунды. И когда наш биатлонист Максим Цветков дважды оказывался в шаге от третьего места. И когда наша биатлонная сборная лидировала всю эстафету, но на последнем огневом рубеже промахнулась и пришла лишь третьей…

Но есть еще интервью фристайлиста Сергея Ридзика, которое он дал после финиша в ски-кроссе. Это видео никого не оставит равнодушным. Готовясь к Олимпиаде, Сергей пропустил рождение дочери. Он выиграл бронзу и после финиша сказал своей семье всё, что копилось в нем всё это время. Просто посмотрите.

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Но хватит о грустном. На этой Олимпиаде наша сборная завоевала шесть золотых медалей, половина — на счету нашего лыжника Александра Большунова. У него золото в скиатлоне, эстафете и марафоне, а еще серебряная медаль в гонке с раздельным стартом и бронза в командном спринте, которую он завоевал в паре с Александром Терентьевым.

Абсолютно заслуженно Сан Саныч понесет флаг Олимпийского комитета России на церемонии закрытия. А пока давайте посмотрим, как Большунов уверенно примчался вчера к своей победе.

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Мария Захарова

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Фото с медальной церемонии хоккеистов. Вся боль проигрыша — на лицах наших ребят. Конечно же, они верили, что вновь станут олимпийскими чемпионами!

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Мария Захарова

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Наши хоккеисты бились против финнов до последнего... Бросков было много, но все они без результата. Если вы проспали хоккейный финал, еще есть время перечитать наш онлайн.

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Мария Захарова

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Сколько у нас медалей

Несмотря на неудачи финального дня, на этих Играх нашей сборной удалось собрать рекордное число наград — 32 медали. Из них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Это девятое место по итогам Олимпиады в Пекине. На первом — Норвегия, на втором — Германия, на третьем месте — Китай.

По количеству наград сборная ОКР занимает второе место.

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Мария Захарова

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Соревнования завершились, и лучшие фигуристы вышли на бис. Олимпийский комитет России поделился фотографиями с показательных выступлений наших спортсменов.

Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр

Александра Трусова — серебряный призер Олимпийских игр

Анна Щербакова, наша олимпийская чемпионка

Анна Щербакова, наша олимпийская чемпионка

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, олимпийские чемпионы

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, олимпийские чемпионы

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзовые призеры Олимпиады

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, бронзовые призеры Олимпиады

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Мария Захарова

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В последний день Олимпиады разыграны пять комплектов наград, сборная России боролась за четыре. К сожалению, нашим лыжницам не удалось повторить успех мужчин в марафоне — фаворит сборной — Наталья Непряева сошла на первом круге гонки. Татьяна Сорина пришла 5-й, Марина Истомина — 9-й, Анастасия Рыгалина — 17-й.

Хоккеисты проиграли финнам — финальный матч закончился со счетом 2:1. Парни боролись до последних секунд, но всё же — серебро.

В командных выступлениях горнолыжников наша сборная в составе Юлии Плешковой, Екатерины Ткаченко, Ивана Кузнецова и Александра Андриенко завершила свои выступления в 1/8 финала.

Экипаж бобслеистов Ростислава Гайтюкевича, Михаила Мордасова, Павла Травкина и Алексея Лаптева занял седьмое место в соревнованиях четверок.

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Мария Захарова

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Привет, друзья!

Вот и заканчивается олимпийская история в Пекине. Последние медали разыграны, спортсмены готовы торжественно пройти по главному стадиону этих Игр еще раз и со всеми попрощаться. Давайте следить за церемонией закрытия вместе с нами!

Мы ведем текстовую трансляцию, видео церемонии транслирует Первый канал.

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