«Новая страница в истории Кремля»: Путин выступит перед силовиками — онлайн

Песков сообщил — в Кремле надеются, что все участники договорённости после попытки вооружённого мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания.
— Была проделана огромная работа и проявлена воля Путина, чтобы не допустить худшего сценария, — отметил пресс-секретарь президента.
Песков не комментирует оценки Лукашенко последних событий в России — по его словам, Путин «дал высокую оценку его усилиям по урегулированию».
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По словам Дмитрия Пескова, на сегодняшний вечер у Владимира Путина также намечена встреча с руководителями российских СМИ.
— Вечером уже президент пообщается с руководителями российских СМИ. Там и традиционные электронные СМИ, и новые СМИ будут, — рассказал Песков.
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В Кремле заявили — все разговоры аналитиков о том, что после попытки военного мятежа пошатнулись позиции российской власти, не имеют к реальности никакого отношения. По словам Дмитрия Пескова, сейчас много «ультраэмоциональных истерик среди специалистов и псевдоспециалистов».
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Президент будет выступать на крыльце Грановитой палаты.
— Выступление будет действительно. Много бойцов … В Кремле, чтобы найти место — это как раз именно свободная площадь, — отметил Дмитрий Песков.
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В телеграм-канале пула кремлёвских журналистов происходящее назвали «новой страницей в истории Кремля».
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал подробности сегодняшнего мероприятия. Владимир Путин в Кремле обратится к подразделениям силовых ведомств, которые обеспечивали порядок во время мятежа. Кроме того, будет отдельная встреча с некоторыми представителями Минобороны.
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