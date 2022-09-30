Кремль готовится принять в состав РФ новые территории

В ночь на 30 сентября президент России признал независимость Херсонской и Запорожской областей. Ранее стало известно о том, что сегодня в 15:00 мск Владимир Путин подпишет документы о вхождении в состав РФ этих регионов, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, после чего запланировано объемное обращение к парламенту и нации. Приглашение в Кремль получили депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, министры, губернаторы. И всё это происходит на фоне частичной мобилизации населения для участия в специальной военной операции.

Мы внимательно следим за происходящим, обо всем расскажем и покажем в этой онлайн-трансляции.