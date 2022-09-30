Кремль готовится принять в состав РФ новые территории
В администрацию президента съезжаются депутаты, сенаторы, губернаторы и министры
В ночь на 30 сентября президент России признал независимость Херсонской и Запорожской областей. Ранее стало известно о том, что сегодня в 15:00 мск Владимир Путин подпишет документы о вхождении в состав РФ этих регионов, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, после чего запланировано объемное обращение к парламенту и нации. Приглашение в Кремль получили депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, министры, губернаторы. И всё это происходит на фоне частичной мобилизации населения для участия в специальной военной операции.
Мы внимательно следим за происходящим, обо всем расскажем и покажем в этой онлайн-трансляции.
Федеральные телеканалы выставили счетчик до начала подписания договоров. Интересно, что в программе телепередач на это время у Первого канала запланирована программа про СВО, у «
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Улицы столицы перекрыты
В Москве с утра перекрывают набережные и центральные улицы. Обращение Путина состоится в 15:00 мск, также в столице запланирован митинг-концерт в поддержку результатов референдумов.
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Глава Белгородской области рассказал, что спустя неделю после объявления частичной мобилизации домой вернулись 111 мужчин, призванных по ошибке.
Вчера во время совещания с Советом безопасности на проблему призыва тех, кто на деле претендует на отсрочку от службы, обратил внимание Владимир Путин. Президент поручил разобраться в каждом конкретном случае. Мы публиковали пять историй мобилизованных, которым удалось аннулировать повестки.
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Глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о выполнении плана по частичной мобилизации. Пункты сбора призывников в регионах закрываются, военкоматы же продолжат работать с добровольцами.
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Сколько мужчин живет в России
После объявления в России частичной мобилизации людей стало интересовать, сколько мужчин сейчас проживает в нашей стране и сколько из них может быть призвано в армию. Статистику изучили журналисты E1.RU. По данным Росстата на начало 2022 года, в России проживает 67,7 млн мужчин (46% от общей численности населения). Подавляющему большинству из них (51,9 млн человек) от 18 до 70 лет. При этом далеко не все они могут попасть под мобилизацию.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий мобилизационный ресурс составляет почти 25 миллионов человек, а призвать сейчас планируется 300 тысяч резервистов.
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Хроника геополитических событий:
- в феврале 2022 года Россия признала самопровозглашенные Луганскую и Донецкую Народные Республики суверенными государствами, до этого они считались территорией Украины с точки зрения российских законов;
- 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали на это обвалом, ЦБ — поднятием ключевой ставки, Европа и США — новыми санкциями. Новые пакеты санкций за эти семь месяцев принимались несколько раз, множество крупных международных компаний ушли с российского рынка, крупнейшие иностранные соцсети были запрещены в России;
- в ходе СВО Херсонская и Запорожская области перешли под контроль РФ. На этих территориях, а также в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России. После подписания документов Российская Федерация считает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью страны, однако некоторые территории Донецкой Народной Республики до сих пор находятся под контролем Украины;
- 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Как позже объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение было принято из-за того, что Россия «сталкивается с военным потенциалом всей НАТО». По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности планируется мобилизовать 300 тысяч граждан, находящихся в запасе. К ним относятся как прошедшие срочную службу, так и те, кто в призывном возрасте по каким-либо причинам получил отсрочку.
- Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли после присоединения к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей спецоперация из военной переформатирована в контртеррористическую, сказал, что пока ему неизвестно о таком решении и принимать его будет лично Путин. При этом он добавил, что «как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики».
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Мы уже рассказывали, что в период частичной мобилизации под «призыв» могут попасть не только граждане в запасе, но и автомобили. Причем если в советское время подлежащие мобилизации машины регистрировались в военкоматах, то сейчас данные берутся из общей базы данных ГИБДД. Владельца такого автомобиля могут пригласить в военкомат для оформления документов, а затем при необходимости — изъять машину. Правда, без объявления военного положения это возможно только для автомобилей, зарегистрированных на юридических лиц, но приглашать для регистрации частников могут и сейчас.
Рассказываем подробности.
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МИД Узбекистана гарантировал, что никаких принудительных депортаций из республики россиян, соблюдающих закон, не будет.
— Граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат, — цитирует слова министерства издание РБК.
В МИДе добавили, что Узбекистан привержен принципам территориальной целостности, уважения независимости и суверенитета.
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Вот что сказал о сегодняшнем собрании в Кремле Дмитрий Песков.
— В Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина. Это другой формат, очень важно не путать. Послание состоится позже. На полях мероприятия состоится встреча с главами регионов, — отметил пресс-секретарь главы государства.
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Указ о признании Херсонской и Запорожской областей
В ночь на 30 сентября Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей.
Аналогичные указы в отношении ЛДНР были подписаны еще в конце февраля 2022 года, сразу после чего началась специальная военная операция.
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События 29 сентября
Добрый день, друзья! Мы начинаем новую онлайн-трансляцию. Сначала коротко напомним о том, что произошло в России за последние сутки.
- Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Сегодня в 15:00 мск в Кремле подпишут документы о вхождении в состав РФ этих территорий, а также Луганской и Донецкой Народных Республик;
- РЖД будет возвращать деньги за неиспользованные билеты мобилизованным, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу. Также оформят возврат и тем, кто собирался поехать вместе с военнообязанным;
- Минцифры РФ попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках. В частности, разово выплатить им несколько окладов и в дальнейшем платить не меньше 80% зарплаты;
- власти Финляндии подтвердили, что закроют границы для российских туристов начиная с
30 сентября;
- Алла Пугачева снова улетела из России. Ее заметили в московском аэропорту Внуково вместе с детьми, оттуда они улетели в Израиль;
- в Минобороны объявили, что мобилизованные россияне уже приступили к боевому слаживанию рядом с районами «выполнения боевых задач».
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